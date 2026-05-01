Stary smartfon jako część zapłaty za nowy telefon

Zakup nowego smartfona coraz częściej nie musi oznaczać, że dotychczasowe urządzenie trafi do szuflady. W ramach akcji prowadzonej w sklepach stacjonarnych Media Expert klient może przynieść używany telefon, poddać go wycenie i wykorzystać uzyskane środki przy kolejnych zakupach.



To rozwiązanie działa podobnie do programów trade-in znanych z rynku elektroniki. Klient wybiera nowy model, a stary telefon zostaje sprawdzony pod kątem stanu technicznego i wizualnego. Po zaakceptowaniu wyceny kwota odkupu trafia na kartę podarunkową, którą można wykorzystać u sprzedawcy.



Promocja ma charakter czasowy. Z informacji podanych przez sieć wynika, że akcja obowiązuje do 4 maja 2026 r. i jest dostępna w sklepach stacjonarnych.

Do 1100 zł bonusu, ale nie dla każdego telefonu

Najmocniej eksponowany przykład dotyczy zakupu modelu Google Pixel 10 Pro XL 256 GB. W materiałach akcji wskazano, że przy odkupie iPhone’a 16 Pro 128 GB w klasie A+ można uzyskać dodatkową korzyść promocyjną do 1100 zł.



W przykładowej kalkulacji cena nowego telefonu wynosi 4499,99 zł. Po uwzględnieniu wartości odkupu, bonusu oraz rabatu na smartfon w programie odkupowym cena końcowa może spaść do 2699,99 zł.



Warto jednak podkreślić, że to przykład przygotowany dla konkretnej konfiguracji. Nie oznacza on, że każdy używany telefon zostanie wyceniony tak samo wysoko ani że każdy zakup nowego modelu da prawo do identycznego bonusu.

Promocja obejmuje też tańsze smartfony

Akcja nie ogranicza się wyłącznie do najdroższych urządzeń. W materiałach promocyjnych pojawiają się również przykłady dotyczące tańszych modeli.



Jedna z kalkulacji dotyczy Samsunga A57 128 GB. Przy odkupie Samsunga A55 128 GB, uwzględnieniu bonusu i rabatu w programie cena nowego telefonu ma spaść z 1999 zł do 1108 zł. W innym przykładzie Google Pixel 10 Pro 256 GB może kosztować 2442 zł po oddaniu iPhone’a 15 128 GB oraz doliczeniu dostępnych korzyści.



Takie wyliczenia należy traktować jako orientacyjne. Ostateczny efekt zależy od modelu starego telefonu, jego stanu oraz aktualnych warunków promocji.

Z czego składa się korzyść? To nie zawsze sama cena odkupu

W tego typu akcjach łatwo pomylić kilka elementów. Kwota widoczna w przekazie reklamowym nie zawsze oznacza wyłącznie to, ile sprzedawca zapłaci za używany smartfon.

Co oznacza dla klienta? Wartość odkupu Kwota ustalona po wycenie starego telefonu. Zależy od modelu, sprawności i stanu wizualnego urządzenia. Bonus promocyjny Dodatkowa korzyść dostępna po spełnieniu warunków akcji, np. zakupie wybranego modelu. Rabat na nowy telefon Obniżka ceny nowego urządzenia, doliczana w ramach konkretnej promocji.

Dlatego przed podjęciem decyzji warto rozdzielić te trzy elementy. Sama wartość odkupu może być niższa niż łączna korzyść pokazywana w przykładzie.

Pieniądze nie trafiają na konto

Najważniejszy warunek z punktu widzenia klienta dotyczy formy rozliczenia. Program nie działa jak zwykła sprzedaż telefonu za gotówkę. Środki z odkupu trafiają na kartę podarunkową, a nie na rachunek bankowy ani do ręki.



To oznacza, że oferta będzie najbardziej praktyczna dla osób, które i tak planują zakup nowego telefonu lub innego sprzętu u tego samego sprzedawcy. Jeżeli ktoś chce po prostu spieniężyć używany smartfon, sprzedaż na rynku wtórnym może dać większą swobodę.



W praktyce karta podarunkowa jest więc sposobem na obniżenie kosztu kolejnych zakupów, a nie klasyczną wypłatą pieniędzy.

Jak wygląda wycena telefonu?

Wycena używanego smartfona odbywa się w sklepie. Sprzedawca sprawdza urządzenie i określa jego wartość. Według informacji podanych przez organizatora weryfikacja stanu technicznego oraz wycena mają potrwać maksymalnie 10 minut.



Na końcową kwotę wpływają przede wszystkim: marka, model, wiek urządzenia, działanie podstawowych funkcji, stan ekranu, obudowy i ewentualne ślady uszkodzeń. Telefon powinien dać się uruchomić, przechodzić do ekranu głównego lub ustawień, działać bez podłączenia do ładowarki i nie mieć śladów korozji mogących świadczyć o kontakcie z cieczą.

Na czym polega haczyk?

Największy błąd to założenie, że promowana kwota jest gwarantowana dla każdego klienta. Najwyższe korzyści dotyczą wybranych modeli, konkretnych konfiguracji i urządzeń w bardzo dobrym stanie.



Rysy, pęknięcia, uszkodzony port ładowania, problemy z baterią czy ślady zalania mogą obniżyć wycenę albo sprawić, że telefon nie zostanie przyjęty do odkupu. Znaczenie ma także to, czy urządzenie objęte jest listą modeli kwalifikujących się do programu.



Przed wizytą w sklepie warto więc sprawdzić ceny podobnych smartfonów na rynku wtórnym. Dopiero porównanie propozycji odkupu z realną ceną sprzedaży pozwala ocenić, czy oferta jest korzystna.

Odkup w sklepie czy sprzedaż samodzielna?

Odkup w sklepie Sprzedaż samodzielna szybka wycena na miejscu możliwość uzyskania wyższej ceny brak rozmów i negocjacji z kupującymi konieczność wystawienia ogłoszenia środki na kartę podarunkową gotówka lub przelew prostsza procedura przy zakupie nowego telefonu większa kontrola nad ceną transakcja w sklepie stacjonarnym ryzyko nieuczciwego kupującego lub zwrotów warunki zależne od programu większa elastyczność sprzedaży

Dla części klientów wygoda może być ważniejsza niż maksymalizacja ceny. Inni mogą uznać, że bardziej opłaca im się samodzielnie sprzedać telefon, szczególnie jeśli urządzenie jest popularne i w bardzo dobrym stanie.

Przed wizytą w sklepie sprawdź

Co warto sprawdzić? Dlaczego to ważne? Czy telefon się włącza Niesprawne urządzenie może nie przejść weryfikacji. Czy ekran i obudowa są w dobrym stanie Widoczne uszkodzenia mogą obniżyć wycenę. Czy bateria i podstawowe funkcje działają Stan techniczny wpływa na decyzję o odkupie. Czy zrobiono kopię danych Po resecie fabrycznym odzyskanie plików może być niemożliwe. Czy wylogowano konta Google lub Apple Aktywne blokady mogą utrudnić przyjęcie telefonu. Czy usunięto aplikacje bankowe i prywatne dane To podstawowa kwestia bezpieczeństwa. Czy wyjęto kartę SIM i kartę pamięci Te elementy nie powinny zostać w oddawanym telefonie. Czy klient ma dokument tożsamości Może być wymagany przy zawieraniu umowy odsprzedaży. Czy promocja obejmuje wybrany model Warunki akcji mogą dotyczyć konkretnych urządzeń.

Dane w telefonie trzeba usunąć przed oddaniem urządzenia

Przed przekazaniem smartfona do odkupu należy zadbać o prywatne dane. Chodzi nie tylko o zdjęcia i kontakty, ale też dokumenty, zapisane hasła, aplikacje bankowe, komunikatory i konta w usługach Google lub Apple.



Najbezpieczniejsza kolejność to: wykonanie kopii zapasowej, wylogowanie kont, usunięcie aplikacji z wrażliwymi danymi, wyjęcie kart SIM i SD, a następnie przywrócenie ustawień fabrycznych. Dopiero tak przygotowane urządzenie powinno trafić do wyceny.



Brak oryginalnego pudełka czy akcesoriów nie musi wykluczać udziału w programie, ponieważ odkup dotyczy samego urządzenia. W materiałach akcji wskazano też limit do pięciu urządzeń na osobę.

Najważniejsze liczby

Element Informacja Maksymalny bonus w przykładzie do 1100 zł Czas trwania akcji 20.04–04.05.2026 r. Deklarowany czas wyceny do 10 minut Limit urządzeń do 5 smartfonów na osobę Forma rozliczenia karta podarunkowa Prawo odstąpienia od umowy 14 dni

Kto prowadzi program odkupu?

Program Odkup prowadzi Foxway OÜ. Media Expert występuje jako partner handlowy i pośredniczy w procesie odkupu urządzeń. To Foxway ustala listę urządzeń oraz ceny odkupu. Aktualną wycenę konkretnego modelu można sprawdzić u sprzedawcy w sklepie.

Ta informacja jest istotna, bo formalnie klient nie powinien traktować programu wyłącznie jako standardowej promocji sklepowej. Odkup jest osobnym mechanizmem, powiązanym z partnerem obsługującym używaną elektronikę.

Dla kogo taka wymiana może mieć sens?

Dla kogo może mieć sens? Kiedy lepiej uważać? Dla osób, które i tak kupują nowy telefon w tej samej sieci. Gdy klient chce otrzymać gotówkę lub przelew. Dla właścicieli telefonów w bardzo dobrym stanie. Gdy urządzenie ma uszkodzenia albo ślady zalania. Dla osób, które chcą szybkiej transakcji. Gdy podobny model można wyraźnie drożej sprzedać samodzielnie. Dla klientów unikających negocjacji i ogłoszeń. Gdy środki na karcie podarunkowej nie będą przydatne. Dla osób, które chcą obniżyć koszt nowego smartfona. Gdy promocja nie obejmuje wybranego modelu. Dla klientów wolących załatwić wszystko w sklepie. Gdy warunki programu są słabsze niż ceny na rynku wtórnym.

Czy to się opłaca?

Oferta może być korzystna, ale głównie w określonych sytuacjach. Najwięcej zyskują osoby, które mają sprawny telefon w dobrym stanie, chcą kupić nowy model objęty promocją i nie potrzebują gotówki, tylko środków do wykorzystania u sprzedawcy.

Przed decyzją warto sprawdzić trzy rzeczy: ile podobny telefon kosztuje na rynku wtórnym, jaką wycenę proponuje program odkupu oraz czy bonus i rabat rzeczywiście dotyczą wybranego modelu. Dopiero suma tych elementów pokazuje, czy wymiana jest opłacalna.

FAQ. Pytania i odpowiedzi

Czy za stary telefon można dostać gotówkę? Nie w klasycznym rozumieniu. Środki z odkupu trafiają na kartę podarunkową, którą można wykorzystać przy zakupach u sprzedawcy. Od czego zależy wycena smartfona? Od modelu, stanu technicznego, wyglądu urządzenia, działania podstawowych funkcji i ewentualnych uszkodzeń. Znaczenie mogą mieć m.in. ekran, obudowa, bateria, porty i ślady kontaktu z cieczą. Czy każdy telefon zostanie przyjęty? Nie. Urządzenie musi spełniać podstawowe warunki techniczne, m.in. włączać się, działać bez ładowarki i nie nosić śladów korozji świadczących o zalaniu. Ile trwa wycena? Według informacji podanych w materiałach akcji weryfikacja i wycena telefonu u sprzedawcy mają potrwać maksymalnie 10 minut. Czy trzeba mieć pudełko i ładowarkę? Brak oryginalnego opakowania lub akcesoriów nie powinien wykluczać udziału w programie, ponieważ odkup dotyczy samego urządzenia. Jak przygotować telefon do oddania? Należy wykonać kopię danych, wylogować konta Google lub Apple, usunąć aplikacje bankowe i prywatne dane, wyjąć kartę SIM oraz kartę pamięci, a następnie przywrócić ustawienia fabryczne. Kto formalnie prowadzi program? Program Odkup prowadzi Foxway OÜ, a Media Expert jest partnerem handlowym pośredniczącym w procesie odkupu urządzeń.

Źródło: materiały informacyjne Media Expert dotyczące akcji „Wymień smartfon – zyskaj środki na nowy”, Program Odkup Foxway OÜ.