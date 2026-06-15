Problem nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego w lipcu i sierpniu staje się coraz bardziej widoczny. W szczycie sezonu najpopularniejsze regiony wypoczynkowe w Polsce – wybrzeże Bałtyku, Tatry czy Mazury – zmagają się z ogromnym napływem turystów. Skutkuje to wzrostem cen noclegów, przeciążeniem infrastruktury oraz tłokiem w restauracjach, muzeach i na szlakach turystycznych.

Dlatego przedstawiciele branży turystycznej od lat postulują rozłożenie wakacji na kilka turnusów, podobnie jak ma to miejsce podczas ferii zimowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby równomierniej rozłożyć ruch turystyczny w czasie i ograniczyć zjawisko sezonowego przeciążenia najbardziej popularnych miejsc wypoczynkowych.

Dyskusja dotyczy również skrócenia samych wakacji letnich. W zamian uczniowie mogliby otrzymać dodatkowe przerwy w trakcie roku szkolnego, przypadające jesienią oraz wiosną.

Niemiecki model organizacji roku szkolnego

Jednym z najczęściej przywoływanych przykładów jest system funkcjonujący w Niemczech. Tam wakacje letnie trwają zazwyczaj od sześciu do siedmiu tygodni, a nie około dziesięciu tygodni jak w Polsce.

Co istotne, nie rozpoczynają się one jednocześnie we wszystkich krajach związkowych. Poszczególne landy otrzymują różne terminy rozpoczęcia i zakończenia wakacji. Najwcześniejsze turnusy startują już w połowie czerwca, natomiast ostatnie kończą się dopiero w połowie września.

System działa na zasadzie rotacji. Land, który w jednym roku korzystał z późniejszego terminu, w kolejnych latach może zostać przypisany do wcześniejszego. Dzięki temu obciążenie infrastruktury turystycznej jest znacznie bardziej równomierne niż w krajach, gdzie wszyscy uczniowie rozpoczynają wakacje tego samego dnia.

Ferie jesienne i wiosenne jako element równowagi

Niemiecki model nie ogranicza się wyłącznie do rotacyjnych wakacji. Uczniowie korzystają również z dodatkowych przerw w trakcie roku szkolnego.

Ferie jesienne przypadają zwykle między początkiem a końcem października i trwają około dwóch tygodni. Także w tym przypadku terminy różnią się w zależności od kraju związkowego.

Kolejnym okresem wolnym od zajęć są święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W części landów przerwa świąteczna obejmuje również 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli.

Dodatkowo funkcjonują ferie związane z okresem wielkanocnym, których termin zmienia się wraz z datą świąt. W niektórych regionach uczniowie otrzymują także wolne w okresie Zielonych Świątek, przypadających między majem a czerwcem.

Więcej dni nauki mimo większej liczby przerw

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że niemieccy uczniowie mają więcej wolnego niż ich rówieśnicy w Polsce. W rzeczywistości sytuacja wygląda odwrotnie.

Według analiz europejskich kalendarzy szkolnych publikowanych przez sieć Eurydice uczniowie w wielu niemieckich krajach związkowych spędzają w szkołach więcej czasu niż uczniowie w Polsce. W zależności od regionu różnica może wynosić nawet od 10 do 30 dni nauki rocznie.

Dzieje się tak właśnie dlatego, że skrócone wakacje letnie rekompensowane są krótszymi, ale częściej występującymi przerwami w ciągu roku. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że pozwala ono ograniczać zmęczenie uczniów oraz ułatwia planowanie wypoczynku rodzinom.

Branża turystyczna widzi szansę na wydłużenie sezonu

Przedstawiciele sektora turystycznego od dawna wskazują, że rozłożenie urlopów i wakacji szkolnych mogłoby przynieść korzyści całej gospodarce. Hotele, pensjonaty, restauracje oraz atrakcje turystyczne mogłyby funkcjonować na bardziej stabilnym poziomie przez większą część roku.

Podobne argumenty pojawiają się również w raportach organizacji branżowych działających w Europie Zachodniej. Rozciągnięcie sezonu turystycznego pozwala ograniczać gwałtowne skoki cen i zmniejsza problem przepełnienia najpopularniejszych destynacji.

Jednocześnie przeciwnicy zmian zwracają uwagę na kwestie organizacyjne. Wskazują między innymi na trudności związane z planowaniem urlopów rodziców, funkcjonowaniem obozów letnich czy organizacją egzaminów oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Debata o przyszłości polskiego roku szkolnego

Na razie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie prowadzi prac nad wprowadzeniem niemieckiego modelu organizacji wakacji. Dyskusja dotycząca skrócenia wakacji i wprowadzenia dodatkowych ferii powraca jednak regularnie wraz z kolejnymi sezonami turystycznymi.

Rosnąca liczba podróżujących Polaków, coraz większe obciążenie infrastruktury turystycznej oraz doświadczenia innych państw europejskich sprawiają, że temat organizacji roku szkolnego może w najbliższych latach ponownie trafić do publicznej debaty. W centrum tej dyskusji znajdzie się pytanie, czy lepiej utrzymać długie wakacje letnie, czy też podzielić czas wolny uczniów na kilka krótszych okresów rozłożonych równomiernie na cały rok.

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