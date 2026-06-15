Nawet 4353 zł od ZUS dla tysięcy Polaków. Próg drastycznie spadł. Lepiej sprawdź ten jeden dokument

Runął zaporowy próg. ZUS otwiera drzwi dla nowej fali wniosków

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami od samego początku było finansowym hitem. Do tej pory jednak zaporowe kryteria sprawiały, że ogromna część chorych odpadała już na starcie. Pieniądze trafiały wyłącznie do tych, którzy wymagali najbardziej intensywnej, całodobowej opieki. Teraz sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem wdrażania ustawy, kryterium uprawniające do wypłat sukcesywnie spadało, aż osiągnęło docelowy pułap. Od teraz próg wynosi zaledwie 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. To oznacza, że po gotówkę mogą sięgnąć osoby z umiarkowanymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. To otwiera drogę do tysięcy nowych wniosków.

Zobacz, ile przeleje ZUS. Stawki bez kryterium dochodowego

Wysokość świadczenia nie jest stała, a jej podstawą jest renta socjalna. Po marcowej waloryzacji wynosi ona 1978,49 zł brutto. W zależności od liczby punktów przyznanych przez specjalną komisję, na konta Polaków trafiają bardzo zróżnicowane, potężne kwoty. Osoby z najcięższymi ograniczeniami (95-100 punktów) otrzymują maksymalną stawkę, czyli aż 4353 zł miesięcznie. Jednak nawet przy nowym, minimalnym progu 70-74 punktów, ZUS wypłaci dodatkowe 792 zł każdego miesiąca. Co kluczowe, te pieniądze są całkowicie wolne od podatku i nie obowiązuje tutaj żadne kryterium dochodowe. Świadczenie dostaniesz bez względu na to, ile zarabiasz.

Ukryta pułapka formalna. Bez tego kroku urzędnik odrzuci wniosek

Samo obniżenie progu wywołało lawinę nowych wniosków w całej Polsce. Aby jednak zobaczyć przelew z ZUS, trzeba bezwzględnie pamiętać o dwustopniowej procedurze, na której wielu Polaków łamie sobie zęby. ZUS jest jedynie płatnikiem - sam nie ocenia stanu zdrowia. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest uzyskanie decyzji od Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). To ta instytucja przyznaje punkty. Dopiero gdy decyzja WZON stanie się ostateczna, otwiera się droga do ZUS. Złożenie wniosku o pieniądze bezpośrednio do ZUS bez wcześniejszej wizyty we WZON skończy się natychmiastowym odrzuceniem sprawy.

Pułapka jednego świadczenia. Nie każdy może wziąć te pieniądze

Zanim złożysz dokumenty, musisz wiedzieć o jednym, rygorystycznym zakazie. Świadczenie wspierające zostało skonstruowane tak, aby trafiało bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna. To rodzi potężne konsekwencje dla budżetu domowego. Jeśli Twój opiekun pobiera obecnie z ZUS świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub specjalny zasiłek opiekuńczy, to w momencie przyznania Tobie świadczenia wspierającego, jego dotychczasowe pieniądze zostaną natychmiast zawieszone. Przepisy zabraniają pobierania obu tych dodatków jednocześnie. Przed wysłaniem wniosku trzeba więc dokładnie przekalkulować, które rozwiązanie finansowe jest bardziej opłacalne dla całej rodziny.

Licznik bije. Masz tylko 3 miesiące, inaczej gotówka przepadnie

Wokół nowego progu narasta jeszcze jedno poważne ryzyko, które masowo pozbawia wnioskodawców należnych im pieniędzy. Chodzi o niezwykle rygorystyczne terminy, których ZUS pilnuje bez żadnych wyjątków. Po otrzymaniu decyzji punktowej z WZON, masz dokładnie 3 miesiące na złożenie elektronicznego wniosku do ZUS. Jeśli zmieścisz się w tym okienku, urzędnicy wypłacą Ci świadczenie z wyrównaniem od dnia, w którym przyznano punkty. Jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień, wyrównanie bezpowrotnie przepadnie, a ZUS zacznie naliczać wypłaty dopiero od miesiąca, w którym spłynął spóźniony dokument. Warto się spieszyć, bo kolejki do komisji w całych województwach stale rosną.

Wyłącznie przez internet. Papierowy wniosek trafi do kosza

ZUS całkowicie zrezygnował z papieru przy tym programie. Jeśli pójdziesz do placówki z tradycyjnym, wydrukowanym formularzem, urzędnik odprawi Cię z kwitkiem. Wniosek o świadczenie wspierające (symbol SWN) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Masz do wyboru trzy platformy: profil PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych), rządowy portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną większości polskich banków. Jeśli starsza lub schorowana osoba nie radzi sobie z komputerem, wniosek w jej imieniu może wysłać pełnomocnik, ale proces i tak musi przejść przez system cyfrowy.

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