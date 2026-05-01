Bezpieczni na etacie: nowa kampania Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy promując swoją najnowszą kampanię: "Bezpieczni na etacie" podkreśla, że: umowa o pracę zapewnia pracownikowi wiele uprawnień, których nie gwarantuje standardowa umowa zlecenia. W ramach kampanii sam Główny Inspektor Pracy, radca prawny Marcin Stanecki - w bardzo ciekawy, merytoryczny i zrozumiały sposób opowiada w serii filmików o mitach dot. umów, o wynagrodzeniu, o różnicach w zatrudnieniu typu pracowniczego i cywilnoprawnego czy o pierwszej pracy, np. w wakacje.

Trzeba przyznać, że dawno nie było tak zaangażowanego i aktywnie działającego Głównego Inspektora Pracy - jak teraz. Widać, że PIP jak i poszczególne okręgowe inspektoraty idą z duchem czasu i technologii, że rzeczywiście działają na korzyść zatrudnionych ale i zatrudniających. To nie jest już "skostniała" instytucja, ale prężnie działająca jednostka państwa, której efekty działań widać gołym okiem.

Ważne Wystartowała więc strona internetowa kampanii „Bezpieczni na etacie”, której celem jest zwiększanie świadomości pracowników i pracodawców na temat korzyści płynących z zawarcia umowy o pracę oraz różnic pomiędzy etatem a umowami cywilnoprawnymi. O tym, jakie to uprawnienia, jak z nich korzystać i czym różni się kontrakt od etatu, PIP pisze na nowej stronie: bezpieczninaetacie.pl.

Umowa o pracę – dlaczego to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia?

Czy wiesz, jakie prawa gwarantuje ci umowa o pracę? Dla wielu osób to właśnie etat jest symbolem stabilności i bezpieczeństwa. Kampania „Bezpieczni na etacie” wyjaśnia, czym różni się on od umów cywilnoprawnych, takich jak zlecenie, i dlaczego forma zatrudnienia ma ogromne znaczenie. Pamiętaj jednak, że sama nazwa umowy nie wystarczy – liczy się to, jak faktycznie wykonujesz swoją pracę. Jeśli więc:

wykonujesz pracę w godzinach narzuconych przez pracodawcę,

podlegasz kierownictwu przełożonego i otrzymujesz od niego wiążące polecenia dotyczące sposobu wykonywania zadań,

pracujesz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę,

to bardzo prawdopodobne, że twoja praca ma cechy stosunku pracy – nawet jeśli formalnie podpisałeś umowę zlecenia. W ramach kampanii „Bezpieczni na etacie” dowiesz się, jak rozpoznać takie sytuacje i jakie kroki możesz podjąć.

Kampania pomoże ci również dobrać odpowiednią formę zatrudnienia do rzeczywistego sposobu wykonywania pracy. Umowa o pracę to nie tylko obowiązki wobec pracownika, ale też klarowność relacji i mniejsze ryzyko problemów prawnych. Oto najważniejsze korzyści dla pracodawcy:

Przejrzyste zasady – czas pracy, wynagrodzenie i podstawowe uprawnienia pracownika są ściśle określone przez prawo pracy. Łatwiej zarządzać zespołem, gdy reguły są jasne dla obu stron. Mniejsze ryzyko sporów – stosowanie umowy zlecenia w sytuacji, gdy w praktyce mamy do czynienia z etatem, jest niezgodne z prawem i może prowadzić do kosztownych kontroli oraz sankcji. Lepszy wizerunek – oferowanie etatu i dbanie o odpowiednie warunki zatrudnienia buduje pozytywną markę pracodawcy. W wielu branżach to istotny atut przy rekrutacji i utrzymaniu pracowników.

Co daje praca na etacie?

Umowa o pracę zapewnia pracownikowi wiele uprawnień wynikających z Kodeksu pracy, których nie gwarantuje standardowa umowa zlecenia - podkreśla w najnowszym komunikacie PIP:

To między innymi płatny urlop wypoczynkowy czy macierzyński, zabezpieczenie na wypadek choroby, stałe wynagrodzenie wypłacane co miesiąc, dzięki czemu łatwiej o kredyt czy wynajęcie mieszkania.

Praca na etacie to jednak nie tylko korzyści, ale też obowiązki. Przy takiej formie zatrudnienia pracownik jest podporządkowany pracodawcy w zakresie czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie przesądza o charakterze zawartej umowy, jeśli w rzeczywistości wykonywana praca ma znamiona pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Ważne Pracodawco, upewnij się, jaka umowa jest właściwa! „Bezpieczni na etacie” to również wsparcie dla pracodawców, którzy chcą prawidłowo dobrać formę zatrudnienia do sposobu wykonywania pracy - podkreśla PIP.

W ramach kampanii można skorzystać z bezpłatnych szkoleń oraz wydarzeń organizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy. Aktualne informacje, materiały edukacyjne oraz szczegóły dotyczące wydarzeń dostępne będą na nowej stronie kampanii „Bezpieczni na etacie” czy na stronach lub mediach społecznościowych danych Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Źródło: PIP