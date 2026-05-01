TOP 10 zabiegów w sanatoriach. Te wybierają Polacy – sprawdzamy, ile kosztują prywatnie w 2026 roku

Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 11:38

36,4 mln zabiegów – tyle wykonano w polskich sanatoriach w 2025 roku. Dane GUS pokazują nie tylko skalę, ale też wyraźny trend: Polacy korzystają z konkretnych terapii i wracają do nich regularnie. Najczęściej są to zabiegi związane z ruchem, bólem kręgosłupa i chorobami przewlekłymi. Sprawdzamy, które zabiegi są najpopularniejsze, ile kosztują i gdzie można z nich skorzystać.

Dane nie pozostawiają złudzeń – wybory kuracjuszy (a częściej - ich lekarzy) są powtarzalne i bardzo konkretne. W tle widać też rosnącą rolę leczenia prywatnego.

Najpopularniejsze zabiegi w sanatoriach 2025 – ranking GUS. 36,4 mln procedur i wyraźny lider

Dane pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2025 r.”, opublikowanego 24 kwietnia 2026 r. To jedno z najważniejszych opracowań dotyczących rynku leczenia uzdrowiskowego w Polsce – obejmuje zarówno strukturę zabiegów, jak i sposób finansowania oraz profil pacjentów.

Z dokumentu wynika, że w 2025 roku wykonano 36,4 mln zabiegów leczniczych, a ich struktura jest wyraźnie zdominowana przez kilka typów terapii związanych z bólem i rehabilitacją. Polska jest zmęczona i obolała – i to widać w danych z sanatoriów.

Najczęściej wykonywane zabiegi to:

  1. Zabiegi przyrodolecznicze – 9,7 mln
  2. Kinezyterapia (ćwiczenia ruchowe) – 6,6 mln
  3. Elektrolecznictwo – 4,4 mln
  4. Masaże lecznicze – 4,0 mln
  5. Wodolecznictwo (hydroterapia) – 3,2 mln
  6. Światłolecznictwo – 2,9 mln
  7. Krioterapia – ok. 1,9 mln
  8. Zabiegi parafinowe – ok. 0,3 mln
  9. Kąpiele mineralne – część zabiegów przyrodoleczniczych
  10. Zabiegi borowinowe – aż 4,4 mln w tej grupie

To zestawienie pokazuje, że trzon leczenia uzdrowiskowego tworzą terapie ruchowe i fizykalne, które można łączyć w jednym cyklu leczenia.

Dlaczego te zabiegi dominują w sanatoriach? Polska leczy głównie ból i kręgosłup

Popularność nie wynika z przyzwyczajenia ani mody. W tle widać bardzo konkretne mechanizmy, które można odczytać z danych i praktyki medycznej.

1. Struktura chorób społeczeństwa

Do sanatoriów trafiają głównie osoby z problemami narządu ruchu i chorobami przewlekłymi. W raportach GUS widać, że dominują pacjenci starsi (ponad 60% to osoby 65+) , co bezpośrednio przekłada się na wybór terapii.

2. Skuteczność odczuwalna przez pacjenta

Zabiegi takie jak kinezyterapia, masaże czy elektrolecznictwo przynoszą szybką ulgę w bólu. Pacjent nie musi czekać wiele miesięcy na efekt – poprawa pojawia się czasmi już po kilku dniach.

3. Możliwość łączenia terapii w jednym miejscu

Sanatorium działa jak „pakiet medyczny w praktyce” – pacjent ma kilka zabiegów dziennie, które wzajemnie się wzmacniają:

  • ruch poprawia sprawność
  • fizykoterapia zmniejsza ból
  • zabiegi regeneracyjne przyspieszają powrót do zdrowia.

To właśnie ta synergia terapii sprawia, że konkretne zabiegi – zwłaszcza kinezyterapia i zabiegi przyrodolecznicze – dominują w statystykach.

NFZ czy prywatnie? Te same zabiegi, ale coraz więcej Polaków płaci z własnej kieszeni

Najpopularniejsze zabiegi wykonywane są zarówno w ramach finansowania publicznego (NFZ, ZUS, KRUS), jak i komercyjnie – i właśnie ta podwójna dostępność napędza ich popularność. Z danych GUS wynika, że:

  • 453,4 tys. pacjentów korzysta z leczenia stacjonarnego finansowanego przez NFZ
  • jednocześnie aż 290,7 tys. osób płaci za pobyt w całości z własnej kieszeni

To oznacza, że te same zabiegi – np. kinezyterapia, masaże czy borowina – funkcjonują równolegle w dwóch modelach: jako element turnusu refundowanego oraz jako usługa prywatna dostępna „od ręki”. Pacjenci często zaczynają od leczenia NFZ, ale wracają prywatnie – szczególnie wtedy, gdy chcą skrócić czas oczekiwania lub kontynuować terapię.

Kinezyterapia, borowina i prąd – na jakie schorzenia pomagają najpopularniejsze zabiegi

Najczęściej wybierane zabiegi mają jasno określone zastosowania medyczne:

  • Kinezyterapia – rehabilitacja po urazach, bóle kręgosłupa, choroby neurologiczne
  • Borowina – stany zapalne, choroby reumatyczne, problemy ginekologiczne
  • Elektrolecznictwo – bóle mięśniowe, neuralgie, urazy
  • Hydroterapia – choroby krążenia, stres, napięcia mięśniowe
  • Masaże lecznicze – napięcia, zwyrodnienia, rehabilitacja
  • Krioterapia – stany zapalne, obrzęki, kontuzje
  • Światłolecznictwo – dermatologia, regeneracja tkanek.

Lekarz uzdrowiskowy dobiera zestaw zabiegów indywidualnie, ale schemat często się powtarza: ruch + fizykoterapia + regeneracja.

Ile kosztują zabiegi w sanatorium 2026? Ceny prywatne od 20 do 180 zł

Wraz ze wzrostem liczby pacjentów pełnopłatnych rośnie zainteresowanie cenami. Wiele osób korzysta z zabiegów bez skierowania.

Ceny zabiegów komercyjnych (średnie stawki 2025-2026)

Zabieg

Cena (zł)

Kinezyterapia (30 min)

40–90

Masaż leczniczy

80–180

Borowina (okład)

30–70

Kąpiel mineralna

40–80

Elektrolecznictwo

20–50

Krioterapia

25–60

Hydroterapia

40–100

Światłolecznictwo

20–40

Ceny różnią się w zależności od regionu i standardu ośrodka, ale trend jest wyraźny – leczenie uzdrowiskowe coraz częściej funkcjonuje również jako usługa rynkowa.

Gdzie jechać na zabiegi? Te uzdrowiska oferują pełny pakiet leczenia

Z danych GUS wynika, że największa koncentracja sanatoriów występuje w kilku regionach, zwłaszcza w zachodniopomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Najbardziej znane miejsca oferujące pełny pakiet zabiegów:

  • Kołobrzeg – borowina, kąpiele solankowe, rehabilitacja
  • Ciechocinek – tężnie, hydroterapia, leczenie układu krążenia
  • Kudowa-Zdrój – fizykoterapia, kinezyterapia
  • Busko-Zdrój – zabiegi siarczkowe i borowinowe
  • Krynica-Zdrój – rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe.

W tych lokalizacjach pacjenci korzystają z pełnego wachlarza terapii – od klasycznych kąpieli po nowoczesną rehabilitację.

36,4 mln zabiegów rocznie – ile naprawdę dostaje kuracjusz i jak wygląda dzień w sanatorium

36,4 mln zabiegów rocznie oznacza, że przeciętny kuracjusz korzysta z kilku procedur dziennie. To zmienia spojrzenie na sanatorium – nie jako miejsce wypoczynku, lecz intensywnej terapii. Jednocześnie rośnie liczba pacjentów ambulatoryjnych (+7,2%), co pokazuje nowy trend: leczenie bez konieczności kilkutygodniowego pobytu.

Sanatoria dla seniorów? Ponad 60 proc. kuracjuszy ma 65+ i to zmienia cały system

W strukturze pacjentów dominują osoby starsze – ponad 60 proc. ma 65 lat i więcej. To tłumaczy, dlaczego największą popularnością cieszą się zabiegi przeciwbólowe i rehabilitacyjne. Coraz częściej pojawiają się jednak także osoby młodsze – zwłaszcza po urazach i operacjach.

