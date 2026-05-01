Dane nie pozostawiają złudzeń – wybory kuracjuszy (a częściej - ich lekarzy) są powtarzalne i bardzo konkretne. W tle widać też rosnącą rolę leczenia prywatnego.

Najpopularniejsze zabiegi w sanatoriach 2025 – ranking GUS. 36,4 mln procedur i wyraźny lider

Dane pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2025 r.”, opublikowanego 24 kwietnia 2026 r. To jedno z najważniejszych opracowań dotyczących rynku leczenia uzdrowiskowego w Polsce – obejmuje zarówno strukturę zabiegów, jak i sposób finansowania oraz profil pacjentów.

Z dokumentu wynika, że w 2025 roku wykonano 36,4 mln zabiegów leczniczych, a ich struktura jest wyraźnie zdominowana przez kilka typów terapii związanych z bólem i rehabilitacją. Polska jest zmęczona i obolała – i to widać w danych z sanatoriów.

Najczęściej wykonywane zabiegi to:

Zabiegi przyrodolecznicze – 9,7 mln Kinezyterapia (ćwiczenia ruchowe) – 6,6 mln Elektrolecznictwo – 4,4 mln Masaże lecznicze – 4,0 mln Wodolecznictwo (hydroterapia) – 3,2 mln Światłolecznictwo – 2,9 mln Krioterapia – ok. 1,9 mln Zabiegi parafinowe – ok. 0,3 mln Kąpiele mineralne – część zabiegów przyrodoleczniczych Zabiegi borowinowe – aż 4,4 mln w tej grupie

To zestawienie pokazuje, że trzon leczenia uzdrowiskowego tworzą terapie ruchowe i fizykalne, które można łączyć w jednym cyklu leczenia.

Dlaczego te zabiegi dominują w sanatoriach? Polska leczy głównie ból i kręgosłup

Popularność nie wynika z przyzwyczajenia ani mody. W tle widać bardzo konkretne mechanizmy, które można odczytać z danych i praktyki medycznej.

1. Struktura chorób społeczeństwa

Do sanatoriów trafiają głównie osoby z problemami narządu ruchu i chorobami przewlekłymi. W raportach GUS widać, że dominują pacjenci starsi (ponad 60% to osoby 65+) , co bezpośrednio przekłada się na wybór terapii.

2. Skuteczność odczuwalna przez pacjenta

Zabiegi takie jak kinezyterapia, masaże czy elektrolecznictwo przynoszą szybką ulgę w bólu. Pacjent nie musi czekać wiele miesięcy na efekt – poprawa pojawia się czasmi już po kilku dniach.

3. Możliwość łączenia terapii w jednym miejscu

Sanatorium działa jak „pakiet medyczny w praktyce” – pacjent ma kilka zabiegów dziennie, które wzajemnie się wzmacniają:

ruch poprawia sprawność

fizykoterapia zmniejsza ból

zabiegi regeneracyjne przyspieszają powrót do zdrowia.

To właśnie ta synergia terapii sprawia, że konkretne zabiegi – zwłaszcza kinezyterapia i zabiegi przyrodolecznicze – dominują w statystykach.

NFZ czy prywatnie? Te same zabiegi, ale coraz więcej Polaków płaci z własnej kieszeni

Najpopularniejsze zabiegi wykonywane są zarówno w ramach finansowania publicznego (NFZ, ZUS, KRUS), jak i komercyjnie – i właśnie ta podwójna dostępność napędza ich popularność. Z danych GUS wynika, że:

453,4 tys. pacjentów korzysta z leczenia stacjonarnego finansowanego przez NFZ

jednocześnie aż 290,7 tys. osób płaci za pobyt w całości z własnej kieszeni

To oznacza, że te same zabiegi – np. kinezyterapia, masaże czy borowina – funkcjonują równolegle w dwóch modelach: jako element turnusu refundowanego oraz jako usługa prywatna dostępna „od ręki”. Pacjenci często zaczynają od leczenia NFZ, ale wracają prywatnie – szczególnie wtedy, gdy chcą skrócić czas oczekiwania lub kontynuować terapię.

Kinezyterapia, borowina i prąd – na jakie schorzenia pomagają najpopularniejsze zabiegi

Najczęściej wybierane zabiegi mają jasno określone zastosowania medyczne:

Kinezyterapia – rehabilitacja po urazach, bóle kręgosłupa, choroby neurologiczne

– rehabilitacja po urazach, bóle kręgosłupa, choroby neurologiczne Borowina – stany zapalne, choroby reumatyczne, problemy ginekologiczne

– stany zapalne, choroby reumatyczne, problemy ginekologiczne Elektrolecznictwo – bóle mięśniowe, neuralgie, urazy

– bóle mięśniowe, neuralgie, urazy Hydroterapia – choroby krążenia, stres, napięcia mięśniowe

– choroby krążenia, stres, napięcia mięśniowe Masaże lecznicze – napięcia, zwyrodnienia, rehabilitacja

– napięcia, zwyrodnienia, rehabilitacja Krioterapia – stany zapalne, obrzęki, kontuzje

– stany zapalne, obrzęki, kontuzje Światłolecznictwo – dermatologia, regeneracja tkanek.

Lekarz uzdrowiskowy dobiera zestaw zabiegów indywidualnie, ale schemat często się powtarza: ruch + fizykoterapia + regeneracja.

Ile kosztują zabiegi w sanatorium 2026? Ceny prywatne od 20 do 180 zł

Wraz ze wzrostem liczby pacjentów pełnopłatnych rośnie zainteresowanie cenami. Wiele osób korzysta z zabiegów bez skierowania.

Ceny zabiegów komercyjnych (średnie stawki 2025-2026)

Zabieg Cena (zł) Kinezyterapia (30 min) 40–90 Masaż leczniczy 80–180 Borowina (okład) 30–70 Kąpiel mineralna 40–80 Elektrolecznictwo 20–50 Krioterapia 25–60 Hydroterapia 40–100 Światłolecznictwo 20–40

Ceny różnią się w zależności od regionu i standardu ośrodka, ale trend jest wyraźny – leczenie uzdrowiskowe coraz częściej funkcjonuje również jako usługa rynkowa.

Gdzie jechać na zabiegi? Te uzdrowiska oferują pełny pakiet leczenia

Z danych GUS wynika, że największa koncentracja sanatoriów występuje w kilku regionach, zwłaszcza w zachodniopomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Najbardziej znane miejsca oferujące pełny pakiet zabiegów:

Kołobrzeg – borowina, kąpiele solankowe, rehabilitacja

– borowina, kąpiele solankowe, rehabilitacja Ciechocinek – tężnie, hydroterapia, leczenie układu krążenia

– tężnie, hydroterapia, leczenie układu krążenia Kudowa-Zdrój – fizykoterapia, kinezyterapia

– fizykoterapia, kinezyterapia Busko-Zdrój – zabiegi siarczkowe i borowinowe

– zabiegi siarczkowe i borowinowe Krynica-Zdrój – rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe.

W tych lokalizacjach pacjenci korzystają z pełnego wachlarza terapii – od klasycznych kąpieli po nowoczesną rehabilitację.

36,4 mln zabiegów rocznie – ile naprawdę dostaje kuracjusz i jak wygląda dzień w sanatorium

36,4 mln zabiegów rocznie oznacza, że przeciętny kuracjusz korzysta z kilku procedur dziennie. To zmienia spojrzenie na sanatorium – nie jako miejsce wypoczynku, lecz intensywnej terapii. Jednocześnie rośnie liczba pacjentów ambulatoryjnych (+7,2%), co pokazuje nowy trend: leczenie bez konieczności kilkutygodniowego pobytu.

Sanatoria dla seniorów? Ponad 60 proc. kuracjuszy ma 65+ i to zmienia cały system

W strukturze pacjentów dominują osoby starsze – ponad 60 proc. ma 65 lat i więcej. To tłumaczy, dlaczego największą popularnością cieszą się zabiegi przeciwbólowe i rehabilitacyjne. Coraz częściej pojawiają się jednak także osoby młodsze – zwłaszcza po urazach i operacjach.

Najczęstsze pytania o zabiegi w sanatorium – ceny, NFZ, czas pobytu i wskazania

Ile jest zabiegów dziennie w sanatorium i czy można dostać więcej? Najczęściej od 3 do 5 zabiegów dziennie. Ich liczba zależy od stanu zdrowia i decyzji lekarza uzdrowiskowego. Czy zabiegi w sanatorium są darmowe na NFZ i ile trzeba dopłacić prywatnie? Zabiegi są finansowane przez NFZ w ramach skierowania, ale pacjent często dopłaca za zakwaterowanie. Prywatnie koszt jednego zabiegu wynosi zwykle od 20 do 180 zł. Czy można wykupić pojedynczy zabieg w sanatorium bez skierowania i ile to kosztuje? Tak, wiele uzdrowisk oferuje zabiegi komercyjne bez pobytu. Ceny zaczynają się od ok. 20–40 zł za prostsze procedury. Ile trwa pobyt w sanatorium i czy można go skrócić lub wydłużyć? Standardowy turnus trwa około 16 dni, ale w przypadku pobytów prywatnych można go dostosować do własnych potrzeb. Na jakie choroby najczęściej kierują do sanatorium? Najczęściej są to choroby kręgosłupa, stawów, układu krążenia oraz stany po urazach i operacjach. Które zabiegi w sanatorium są najskuteczniejsze na kręgosłup i stawy? Najlepsze efekty dają połączenia kinezyterapii, masaży i zabiegów fizykalnych, które razem zmniejszają ból i poprawiają ruchomość.

