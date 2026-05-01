36,4 mln zabiegów – tyle wykonano w polskich sanatoriach w 2025 roku. Dane GUS pokazują nie tylko skalę, ale też wyraźny trend: Polacy korzystają z konkretnych terapii i wracają do nich regularnie. Najczęściej są to zabiegi związane z ruchem, bólem kręgosłupa i chorobami przewlekłymi. Sprawdzamy, które zabiegi są najpopularniejsze, ile kosztują i gdzie można z nich skorzystać.
Dane nie pozostawiają złudzeń – wybory kuracjuszy (a częściej - ich lekarzy) są powtarzalne i bardzo konkretne. W tle widać też rosnącą rolę leczenia prywatnego.
Najpopularniejsze zabiegi w sanatoriach 2025 – ranking GUS. 36,4 mln procedur i wyraźny lider
Dane pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2025 r.”, opublikowanego 24 kwietnia 2026 r. To jedno z najważniejszych opracowań dotyczących rynku leczenia uzdrowiskowego w Polsce – obejmuje zarówno strukturę zabiegów, jak i sposób finansowania oraz profil pacjentów.
Z dokumentu wynika, że w 2025 roku wykonano 36,4 mln zabiegów leczniczych, a ich struktura jest wyraźnie zdominowana przez kilka typów terapii związanych z bólem i rehabilitacją. Polska jest zmęczona i obolała – i to widać w danych z sanatoriów.
Najczęściej wykonywane zabiegi to:
- Zabiegi przyrodolecznicze – 9,7 mln
- Kinezyterapia (ćwiczenia ruchowe) – 6,6 mln
- Elektrolecznictwo – 4,4 mln
- Masaże lecznicze – 4,0 mln
- Wodolecznictwo (hydroterapia) – 3,2 mln
- Światłolecznictwo – 2,9 mln
- Krioterapia – ok. 1,9 mln
- Zabiegi parafinowe – ok. 0,3 mln
- Kąpiele mineralne – część zabiegów przyrodoleczniczych
- Zabiegi borowinowe – aż 4,4 mln w tej grupie
To zestawienie pokazuje, że trzon leczenia uzdrowiskowego tworzą terapie ruchowe i fizykalne, które można łączyć w jednym cyklu leczenia.
Dlaczego te zabiegi dominują w sanatoriach? Polska leczy głównie ból i kręgosłup
Popularność nie wynika z przyzwyczajenia ani mody. W tle widać bardzo konkretne mechanizmy, które można odczytać z danych i praktyki medycznej.
1. Struktura chorób społeczeństwa
Do sanatoriów trafiają głównie osoby z problemami narządu ruchu i chorobami przewlekłymi. W raportach GUS widać, że dominują pacjenci starsi (ponad 60% to osoby 65+) , co bezpośrednio przekłada się na wybór terapii.
2. Skuteczność odczuwalna przez pacjenta
Zabiegi takie jak kinezyterapia, masaże czy elektrolecznictwo przynoszą szybką ulgę w bólu. Pacjent nie musi czekać wiele miesięcy na efekt – poprawa pojawia się czasmi już po kilku dniach.
3. Możliwość łączenia terapii w jednym miejscu
Sanatorium działa jak „pakiet medyczny w praktyce” – pacjent ma kilka zabiegów dziennie, które wzajemnie się wzmacniają:
- ruch poprawia sprawność
- fizykoterapia zmniejsza ból
- zabiegi regeneracyjne przyspieszają powrót do zdrowia.
To właśnie ta synergia terapii sprawia, że konkretne zabiegi – zwłaszcza kinezyterapia i zabiegi przyrodolecznicze – dominują w statystykach.
NFZ czy prywatnie? Te same zabiegi, ale coraz więcej Polaków płaci z własnej kieszeni
Najpopularniejsze zabiegi wykonywane są zarówno w ramach finansowania publicznego (NFZ, ZUS, KRUS), jak i komercyjnie – i właśnie ta podwójna dostępność napędza ich popularność. Z danych GUS wynika, że:
- 453,4 tys. pacjentów korzysta z leczenia stacjonarnego finansowanego przez NFZ
- jednocześnie aż 290,7 tys. osób płaci za pobyt w całości z własnej kieszeni
To oznacza, że te same zabiegi – np. kinezyterapia, masaże czy borowina – funkcjonują równolegle w dwóch modelach: jako element turnusu refundowanego oraz jako usługa prywatna dostępna „od ręki”. Pacjenci często zaczynają od leczenia NFZ, ale wracają prywatnie – szczególnie wtedy, gdy chcą skrócić czas oczekiwania lub kontynuować terapię.
Kinezyterapia, borowina i prąd – na jakie schorzenia pomagają najpopularniejsze zabiegi
Najczęściej wybierane zabiegi mają jasno określone zastosowania medyczne:
- Kinezyterapia – rehabilitacja po urazach, bóle kręgosłupa, choroby neurologiczne
- Borowina – stany zapalne, choroby reumatyczne, problemy ginekologiczne
- Elektrolecznictwo – bóle mięśniowe, neuralgie, urazy
- Hydroterapia – choroby krążenia, stres, napięcia mięśniowe
- Masaże lecznicze – napięcia, zwyrodnienia, rehabilitacja
- Krioterapia – stany zapalne, obrzęki, kontuzje
- Światłolecznictwo – dermatologia, regeneracja tkanek.
Lekarz uzdrowiskowy dobiera zestaw zabiegów indywidualnie, ale schemat często się powtarza: ruch + fizykoterapia + regeneracja.
Ile kosztują zabiegi w sanatorium 2026? Ceny prywatne od 20 do 180 zł
Wraz ze wzrostem liczby pacjentów pełnopłatnych rośnie zainteresowanie cenami. Wiele osób korzysta z zabiegów bez skierowania.
Ceny zabiegów komercyjnych (średnie stawki 2025-2026)
Zabieg
Cena (zł)
Kinezyterapia (30 min)
40–90
Masaż leczniczy
80–180
Borowina (okład)
30–70
Kąpiel mineralna
40–80
Elektrolecznictwo
20–50
Krioterapia
25–60
Hydroterapia
40–100
Światłolecznictwo
20–40
Ceny różnią się w zależności od regionu i standardu ośrodka, ale trend jest wyraźny – leczenie uzdrowiskowe coraz częściej funkcjonuje również jako usługa rynkowa.
Gdzie jechać na zabiegi? Te uzdrowiska oferują pełny pakiet leczenia
Z danych GUS wynika, że największa koncentracja sanatoriów występuje w kilku regionach, zwłaszcza w zachodniopomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Najbardziej znane miejsca oferujące pełny pakiet zabiegów:
- Kołobrzeg – borowina, kąpiele solankowe, rehabilitacja
- Ciechocinek – tężnie, hydroterapia, leczenie układu krążenia
- Kudowa-Zdrój – fizykoterapia, kinezyterapia
- Busko-Zdrój – zabiegi siarczkowe i borowinowe
- Krynica-Zdrój – rehabilitacja i leczenie uzdrowiskowe.
W tych lokalizacjach pacjenci korzystają z pełnego wachlarza terapii – od klasycznych kąpieli po nowoczesną rehabilitację.
36,4 mln zabiegów rocznie – ile naprawdę dostaje kuracjusz i jak wygląda dzień w sanatorium
36,4 mln zabiegów rocznie oznacza, że przeciętny kuracjusz korzysta z kilku procedur dziennie. To zmienia spojrzenie na sanatorium – nie jako miejsce wypoczynku, lecz intensywnej terapii. Jednocześnie rośnie liczba pacjentów ambulatoryjnych (+7,2%), co pokazuje nowy trend: leczenie bez konieczności kilkutygodniowego pobytu.
Sanatoria dla seniorów? Ponad 60 proc. kuracjuszy ma 65+ i to zmienia cały system
W strukturze pacjentów dominują osoby starsze – ponad 60 proc. ma 65 lat i więcej. To tłumaczy, dlaczego największą popularnością cieszą się zabiegi przeciwbólowe i rehabilitacyjne. Coraz częściej pojawiają się jednak także osoby młodsze – zwłaszcza po urazach i operacjach.
Najczęstsze pytania o zabiegi w sanatorium – ceny, NFZ, czas pobytu i wskazania
Ile jest zabiegów dziennie w sanatorium i czy można dostać więcej?
Czy zabiegi w sanatorium są darmowe na NFZ i ile trzeba dopłacić prywatnie?
Czy można wykupić pojedynczy zabieg w sanatorium bez skierowania i ile to kosztuje?
Ile trwa pobyt w sanatorium i czy można go skrócić lub wydłużyć?
Na jakie choroby najczęściej kierują do sanatorium?
Które zabiegi w sanatorium są najskuteczniejsze na kręgosłup i stawy?
Podstawa prawna i źródła
- GUS, „Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej w 2025 r.”
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. 2023 poz. 151)
- NFZ – zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu