Dodatek pielęgnacyjny 2026 i 2027 r. - dla kogo, wysokość, jak wystąpić

Dodatek pielęgnacyjny, to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym artykułem:

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Jest jednak jedno zastrzeżenie. Dodatek omawiany w niniejszym artykule nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Tak więc osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek automatycznie - bez konieczności składania wniosku. W innej sytuacji są młodsi świadczeniobiorcy niezdolni do samodzielnej egzystencji - oni muszą wystąpić do ZUS z wnioskiem i dołączyć odpowiednie orzeczenie lekarskie.

Jeśli o dodatek pielęgnacyjny ubiega się osoba posiadająca orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza na formularzu OL-9.

Ważne jest, aby takie zaświadczenie zostało wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku.

Jak już zostało wspomniane świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę finansowaną ze środków publicznych. Nie można go również łączyć z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez gminę.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2026 i 2027 r.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest co roku podwyższana w ramach waloryzacji emerytur i rent. Podwyżka następuje od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja, czyli od marca.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 88 ust. 1), waloryzacja odbywa się od 1 marca i polega na pomnożeniu kwoty świadczenia oraz podstawy jego wymiaru przez odpowiedni wskaźnik. Wylicza się go na podstawie średniorocznej inflacji z poprzedniego roku, powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.

2. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

W praktyce oznacza to, że ostatnia podwyżka dodatku pielęgnacyjnego weszła w życie 1 marca 2026 r. Na początku roku 2027 obowiązywać będzie więc kwota 366,68 zł miesięcznie.