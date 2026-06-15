Zakaz handlu w niedziele staje się fikcją? Jeden z popularnych marketów w Polsce znalazł sprytną lukę w przepisach i ogłosił, że od teraz będzie otwarty przez siedem dni w tygodniu. Wiemy, o jaki sklep chodzi i w jaki sposób obszedł rygorystyczne prawo.
Sprytny trik giganta. Znaleźli nowy sposób na zakaz handlu
Market w Polsce znalazł lukę w prawie, która pozwala na legalne otwieranie dużych sklepów w dni ustawowo wolne. Sprawa dotyczy placówki sieci E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu. Od 14 czerwca 2026 roku klienci sklepu mogą robić zakupy przez siedem dni w tygodniu. Jak to możliwe? Market oficjalnie wykorzystał wyjątek w przepisach, dający zielone światło miejscom prowadzącym działalność czytelniczą.
Zakupy w niedzielę niehandlową? Znana sieć handlowa otworzyła się na stałe
Jak się okazuje, jest to możliwe i w pełni legalne. Wewnątrz marketu wydzielono specjalną strefę, tak zwany „Kącik Czytelniczy”. Klienci, oprócz pakowania produktów do koszyka, zyskali dostęp do oferty bibliotecznej w ramach nowo powołanego Klubu Czytelnika. Aby formalnie stać się jego członkiem i móc korzystać z księgozbioru, wystarczy jedynie wypełnić krótki formularz w Punkcie Obsługi Klienta. Ta drobna zmiana organizacyjna stała się dla przedsiębiorcy prawnym kluczem do ominięcia rygorystycznych obostrzeń handlowych.
Zakupy w każdą niedzielę. Wiemy, w jakich godzinach zrobisz tu zakupy
W swoich mediach społecznościowych sklep z dumą ogłosił nowe godziny pracy. Zgodnie z komunikatem, market będzie czynny w każdą niedzielę od 10:00 do 17:00.
Gdzie zrobić zakupy w niedzielę? Te miejsca są zawsze otwarte
Warto pamiętać, że polskie prawo mocno ogranicza niedzielny handel. W dni objęte zakazem zakupy można zrobić legalnie tylko w nielicznych miejscach. Na liście ustawowych wyjątków znajdują się przede wszystkim:
- Stacje paliw – gdzie oprócz tankowania kupimy podstawowe produkty spożywcze.
- Apteki i punkty apteczne – zapewniające dostęp do leków.
- Kwiaciarnie – ratujące sytuację w przypadku nagłych uroczystości.
- Placówki pocztowe – pod warunkiem, że to usługi pocztowe generują ich główny dochód.
- Sklepy na dworcach, lotniskach i w portach – obsługujące podróżnych.
- Małe sklepy osiedlowe (np. Żabka) – ale wyłącznie wtedy, gdy za ladą stanie sam właściciel.
Kiedy wypadają niedziele handlowe? Mamy oficjalny kalendarz na 2026 rok
Zgodnie z ustawą ograniczającą handel, w całym 2026 roku przewidziano jedynie 8 niedziel, podczas których wszystkie sklepy i galerie handlowe będą otwarte. Harmonogram został ułożony tak, aby ułatwić klientom zakupy w okresach przedświątecznych oraz na przełomie sezonów.
Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:
- 25 stycznia – zimowe wyprzedaże
- 29 marca – niedziela przed Wielkanocą
- 26 kwietnia – przed majówką
- 28 czerwca – rozpoczęcie wakacji
- 30 sierpnia – zakupy przed nowym rokiem szkolnym
- 6 grudnia – mikołajkowy weekend
- 13 grudnia – przedświąteczna gorączka zakupowa
- 20 grudnia – ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem
Pułapka w kalendarzu. Przez te miesiące sklepy będą zamknięte na cztery spusty
Warto zaplanować większe zakupy z wyprzedzeniem, ponieważ w 2026 roku aż przez 6 miesięcy nie ma ani jednej otwartej niedzieli. Złamanie zakazu handlu w te dni grozi sklepom surowymi karami. W tych miesiącach wszystkie niedziele są niehandlowe:
- Luty
- Maj
- Lipiec
- Wrzesień
- Październik
- Listopad
Kolejna okazja do zrobienia niedzielnych zakupów we wszystkich galeriach i marketach szybko nie nastąpi. Najbliższa niedziela handlowa została zaplanowana dopiero na 28 czerwca.
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