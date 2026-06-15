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Market wykorzystał głośną lukę w prawie. Znany sklep będzie otwarty w każdą niedzielę

Seniorka robi zakupy w sklepie
Sklep w Radomiu znalazł sposób na obejście zakazu handlu w niedzielęShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 14:39

Zakaz handlu w niedziele staje się fikcją? Jeden z popularnych marketów w Polsce znalazł sprytną lukę w przepisach i ogłosił, że od teraz będzie otwarty przez siedem dni w tygodniu. Wiemy, o jaki sklep chodzi i w jaki sposób obszedł rygorystyczne prawo.

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Sprytny trik giganta. Znaleźli nowy sposób na zakaz handlu

Market w Polsce znalazł lukę w prawie, która pozwala na legalne otwieranie dużych sklepów w dni ustawowo wolne. Sprawa dotyczy placówki sieci E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu. Od 14 czerwca 2026 roku klienci sklepu mogą robić zakupy przez siedem dni w tygodniu. Jak to możliwe? Market oficjalnie wykorzystał wyjątek w przepisach, dający zielone światło miejscom prowadzącym działalność czytelniczą.

Zakupy w niedzielę niehandlową? Znana sieć handlowa otworzyła się na stałe

Jak się okazuje, jest to możliwe i w pełni legalne. Wewnątrz marketu wydzielono specjalną strefę, tak zwany „Kącik Czytelniczy”. Klienci, oprócz pakowania produktów do koszyka, zyskali dostęp do oferty bibliotecznej w ramach nowo powołanego Klubu Czytelnika. Aby formalnie stać się jego członkiem i móc korzystać z księgozbioru, wystarczy jedynie wypełnić krótki formularz w Punkcie Obsługi Klienta. Ta drobna zmiana organizacyjna stała się dla przedsiębiorcy prawnym kluczem do ominięcia rygorystycznych obostrzeń handlowych.

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Zakupy w każdą niedzielę. Wiemy, w jakich godzinach zrobisz tu zakupy

W swoich mediach społecznościowych sklep z dumą ogłosił nowe godziny pracy. Zgodnie z komunikatem, market będzie czynny w każdą niedzielę od 10:00 do 17:00.

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę? Te miejsca są zawsze otwarte

Warto pamiętać, że polskie prawo mocno ogranicza niedzielny handel. W dni objęte zakazem zakupy można zrobić legalnie tylko w nielicznych miejscach. Na liście ustawowych wyjątków znajdują się przede wszystkim:

  • Stacje paliw – gdzie oprócz tankowania kupimy podstawowe produkty spożywcze.
  • Apteki i punkty apteczne – zapewniające dostęp do leków.
  • Kwiaciarnie – ratujące sytuację w przypadku nagłych uroczystości.
  • Placówki pocztowe – pod warunkiem, że to usługi pocztowe generują ich główny dochód.
  • Sklepy na dworcach, lotniskach i w portach – obsługujące podróżnych.
  • Małe sklepy osiedlowe (np. Żabka) – ale wyłącznie wtedy, gdy za ladą stanie sam właściciel.
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Kiedy wypadają niedziele handlowe? Mamy oficjalny kalendarz na 2026 rok

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel, w całym 2026 roku przewidziano jedynie 8 niedziel, podczas których wszystkie sklepy i galerie handlowe będą otwarte. Harmonogram został ułożony tak, aby ułatwić klientom zakupy w okresach przedświątecznych oraz na przełomie sezonów.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:

  • 25 stycznia – zimowe wyprzedaże
  • 29 marca – niedziela przed Wielkanocą
  • 26 kwietnia – przed majówką
  • 28 czerwca – rozpoczęcie wakacji
  • 30 sierpnia – zakupy przed nowym rokiem szkolnym
  • 6 grudnia – mikołajkowy weekend
  • 13 grudnia – przedświąteczna gorączka zakupowa
  • 20 grudnia – ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem
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Pułapka w kalendarzu. Przez te miesiące sklepy będą zamknięte na cztery spusty

Warto zaplanować większe zakupy z wyprzedzeniem, ponieważ w 2026 roku aż przez 6 miesięcy nie ma ani jednej otwartej niedzieli. Złamanie zakazu handlu w te dni grozi sklepom surowymi karami. W tych miesiącach wszystkie niedziele są niehandlowe:

  • Luty
  • Maj
  • Lipiec
  • Wrzesień
  • Październik
  • Listopad

Kolejna okazja do zrobienia niedzielnych zakupów we wszystkich galeriach i marketach szybko nie nastąpi. Najbliższa niedziela handlowa została zaplanowana dopiero na 28 czerwca.

Zobacz także: Zakaz handlu w dni wolne od pracy do poprawki

Źródło: gazetaprawna.pl

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