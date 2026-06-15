Sprytny trik giganta. Znaleźli nowy sposób na zakaz handlu

Market w Polsce znalazł lukę w prawie, która pozwala na legalne otwieranie dużych sklepów w dni ustawowo wolne. Sprawa dotyczy placówki sieci E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu. Od 14 czerwca 2026 roku klienci sklepu mogą robić zakupy przez siedem dni w tygodniu. Jak to możliwe? Market oficjalnie wykorzystał wyjątek w przepisach, dający zielone światło miejscom prowadzącym działalność czytelniczą.

Zakupy w niedzielę niehandlową? Znana sieć handlowa otworzyła się na stałe

Jak się okazuje, jest to możliwe i w pełni legalne. Wewnątrz marketu wydzielono specjalną strefę, tak zwany „Kącik Czytelniczy”. Klienci, oprócz pakowania produktów do koszyka, zyskali dostęp do oferty bibliotecznej w ramach nowo powołanego Klubu Czytelnika. Aby formalnie stać się jego członkiem i móc korzystać z księgozbioru, wystarczy jedynie wypełnić krótki formularz w Punkcie Obsługi Klienta. Ta drobna zmiana organizacyjna stała się dla przedsiębiorcy prawnym kluczem do ominięcia rygorystycznych obostrzeń handlowych.

Zakupy w każdą niedzielę. Wiemy, w jakich godzinach zrobisz tu zakupy

W swoich mediach społecznościowych sklep z dumą ogłosił nowe godziny pracy. Zgodnie z komunikatem, market będzie czynny w każdą niedzielę od 10:00 do 17:00.

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę? Te miejsca są zawsze otwarte

Warto pamiętać, że polskie prawo mocno ogranicza niedzielny handel. W dni objęte zakazem zakupy można zrobić legalnie tylko w nielicznych miejscach. Na liście ustawowych wyjątków znajdują się przede wszystkim:

Stacje paliw – gdzie oprócz tankowania kupimy podstawowe produkty spożywcze.

– gdzie oprócz tankowania kupimy podstawowe produkty spożywcze. Apteki i punkty apteczne – zapewniające dostęp do leków.

– zapewniające dostęp do leków. Kwiaciarnie – ratujące sytuację w przypadku nagłych uroczystości.

– ratujące sytuację w przypadku nagłych uroczystości. Placówki pocztowe – pod warunkiem, że to usługi pocztowe generują ich główny dochód.

– pod warunkiem, że to usługi pocztowe generują ich główny dochód. Sklepy na dworcach, lotniskach i w portach – obsługujące podróżnych.

– obsługujące podróżnych. Małe sklepy osiedlowe (np. Żabka) – ale wyłącznie wtedy, gdy za ladą stanie sam właściciel.

Kiedy wypadają niedziele handlowe? Mamy oficjalny kalendarz na 2026 rok

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel, w całym 2026 roku przewidziano jedynie 8 niedziel, podczas których wszystkie sklepy i galerie handlowe będą otwarte. Harmonogram został ułożony tak, aby ułatwić klientom zakupy w okresach przedświątecznych oraz na przełomie sezonów.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:

25 stycznia – zimowe wyprzedaże

– zimowe wyprzedaże 29 marca – niedziela przed Wielkanocą

– niedziela przed Wielkanocą 26 kwietnia – przed majówką

– przed majówką 28 czerwca – rozpoczęcie wakacji

– rozpoczęcie wakacji 30 sierpnia – zakupy przed nowym rokiem szkolnym

– zakupy przed nowym rokiem szkolnym 6 grudnia – mikołajkowy weekend

– mikołajkowy weekend 13 grudnia – przedświąteczna gorączka zakupowa

– przedświąteczna gorączka zakupowa 20 grudnia – ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem

Pułapka w kalendarzu. Przez te miesiące sklepy będą zamknięte na cztery spusty

Warto zaplanować większe zakupy z wyprzedzeniem, ponieważ w 2026 roku aż przez 6 miesięcy nie ma ani jednej otwartej niedzieli. Złamanie zakazu handlu w te dni grozi sklepom surowymi karami. W tych miesiącach wszystkie niedziele są niehandlowe:

Luty

Maj

Lipiec

Wrzesień

Październik

Listopad

Kolejna okazja do zrobienia niedzielnych zakupów we wszystkich galeriach i marketach szybko nie nastąpi. Najbliższa niedziela handlowa została zaplanowana dopiero na 28 czerwca.

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