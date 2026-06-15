Dodatek aktywizacyjny jest przeznaczony dla osób, które nie czekają na skierowanie z urzędu pracy, lecz samodzielnie znajdują zatrudnienie lub decydują się na własny biznes. Oznacza to możliwość otrzymywania dodatkowych 892 zł brutto miesięcznie przez kilka miesięcy po podjęciu pracy, obok uzyskiwanego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca 2026 r. wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji od 1 czerwca. W 2026 r. obowiązują następujące stawki:

Osoby z okresem uprawniającym do zasiłku krótszym niż 20 lat (100 proc. zasiłku):

1783,90 zł brutto (1 623,35 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku,

1400,90 zł brutto (1 274,82 zł netto) miesięcznie za pozostały okres.

Osoby z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku (120 proc. zasiłku):

2140,70 zł brutto (1 948,02 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 90 dni,

1681,10 zł brutto (1 529,78 zł netto) miesięcznie za kolejne dni pobierania świadczenia.

Wraz ze wzrostem zasiłku wzrosła również wysokość dodatku aktywizacyjnego, którego kwota stanowi 50 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych.

Od 1 czerwca 2026 r. dodatek aktywizacyjny wynosi 892 zł brutto miesięcznie. Świadczenie ma zachęcać osoby bezrobotne do szybszego powrotu na rynek pracy. Dodatek przysługuje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna, która ma prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy:

podejmie zatrudnienie,

rozpocznie inną pracę zarobkową,

założy działalność gospodarczą.

Świadczenie jest wypłacane przez połowę okresu, przez który bezrobotny miałby jeszcze prawo do zasiłku. Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku.

Przykład Pan Adam był zarejestrowany jako bezrobotny i miał prawo do zasiłku przez 180 dni. Po dwóch miesiącach samodzielnie znalazł pracę i złożył wniosek o dodatek aktywizacyjny. Ponieważ pozostało mu jeszcze 120 dni prawa do zasiłku, otrzyma dodatek aktywizacyjny przez połowę tego okresu, czyli przez 60 dni. Od 1 czerwca 2026 r. wysokość dodatku wynosi 892 zł brutto miesięcznie.

Dodatek aktywizacyjny można uzyskać po złożeniu wniosku w urzędzie pracy zgodnym z miejscem rejestracji osoby bezrobotnej. Do wniosku trzeba dołączyć:

dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo

oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą dodatek jest przyznawany zgodnie z zasadami pomocy de minimis.

Nowe przepisy antydyskryminacyjne mogą pogorszyć sytuację

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje osobie, która:

podejmie pracę u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna,

podejmie pracę za granicą u zagranicznego pracodawcy,

rozpocznie działalność gospodarczą dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności lub innym środkom publicznym,

podejmie pracę w spółdzielni socjalnej po otrzymaniu środków na jej założenie lub przystąpienie do niej.

Ponadto nawet po przyznaniu dodatku nie będzie on wypłacany za okres:

zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszonego do CEIDG,

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

urlopu bezpłatnego.

Czy po znalezieniu pracy można nadal otrzymywać pieniądze z urzędu pracy? Tak. Osoby bezrobotne, które mają prawo do zasiłku i samodzielnie znajdą zatrudnienie, mogą otrzymywać dodatek aktywizacyjny. Od 1 czerwca 2026 r. wynosi on 892 zł brutto miesięcznie. Kto może dostać dodatkowe 892 zł po podjęciu pracy? Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom zarejestrowanym jako bezrobotne z prawem do zasiłku, które z własnej inicjatywy podejmą pracę, inną działalność zarobkową lub założą firmę. Czy dodatek aktywizacyjny można pobierać razem z wynagrodzeniem? Tak. To właśnie na tym polega idea tego świadczenia. Osoba, która znalazła pracę, może przez określony czas otrzymywać zarówno wynagrodzenie od pracodawcy, jak i dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy. Czy każdy bezrobotny ma prawo do dodatku aktywizacyjnego? Nie. Warunkiem jest posiadanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz samodzielne znalezienie pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie wszyscy zarejestrowani bezrobotni spełniają te wymagania. Czy można dostać ponad 5 tys. zł dodatku aktywizacyjnego? Tak. W zależności od tego, ile czasu pozostało do końca pobierania zasiłku, łączna kwota wypłaconego dodatku może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Przykładowo wypłata przez 60 dni oznacza wsparcie o wartości blisko 1800 zł, a przy dłuższym okresie może być znacznie wyższa.