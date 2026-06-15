Nie tylko zasiłek dla bezrobotnych wzrósł od czerwca. W górę poszło także świadczenie dla osób, które same znalazły zatrudnienie lub rozpoczęły działalność gospodarczą. Dodatek aktywizacyjny wynosi obecnie 892 zł brutto miesięcznie i może być wypłacany równolegle z pensją.
Dodatek aktywizacyjny jest przeznaczony dla osób, które nie czekają na skierowanie z urzędu pracy, lecz samodzielnie znajdują zatrudnienie lub decydują się na własny biznes. Oznacza to możliwość otrzymywania dodatkowych 892 zł brutto miesięcznie przez kilka miesięcy po podjęciu pracy, obok uzyskiwanego wynagrodzenia.
Od 1 czerwca 2026 r. wyższy zasiłek dla bezrobotnych
Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji od 1 czerwca. W 2026 r. obowiązują następujące stawki:
Osoby z okresem uprawniającym do zasiłku krótszym niż 20 lat (100 proc. zasiłku):
- 1783,90 zł brutto (1 623,35 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku,
- 1400,90 zł brutto (1 274,82 zł netto) miesięcznie za pozostały okres.
Osoby z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku (120 proc. zasiłku):
- 2140,70 zł brutto (1 948,02 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 90 dni,
- 1681,10 zł brutto (1 529,78 zł netto) miesięcznie za kolejne dni pobierania świadczenia.
Wraz ze wzrostem zasiłku wzrosła również wysokość dodatku aktywizacyjnego, którego kwota stanowi 50 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych.
Dodatek aktywizacyjny wynosi obecnie 892 zł brutto
Od 1 czerwca 2026 r. dodatek aktywizacyjny wynosi 892 zł brutto miesięcznie. Świadczenie ma zachęcać osoby bezrobotne do szybszego powrotu na rynek pracy. Dodatek przysługuje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna, która ma prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy:
- podejmie zatrudnienie,
- rozpocznie inną pracę zarobkową,
- założy działalność gospodarczą.
Świadczenie jest wypłacane przez połowę okresu, przez który bezrobotny miałby jeszcze prawo do zasiłku. Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku.
Przykład
Pan Adam był zarejestrowany jako bezrobotny i miał prawo do zasiłku przez 180 dni. Po dwóch miesiącach samodzielnie znalazł pracę i złożył wniosek o dodatek aktywizacyjny. Ponieważ pozostało mu jeszcze 120 dni prawa do zasiłku, otrzyma dodatek aktywizacyjny przez połowę tego okresu, czyli przez 60 dni. Od 1 czerwca 2026 r. wysokość dodatku wynosi 892 zł brutto miesięcznie.
Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny?
Dodatek aktywizacyjny można uzyskać po złożeniu wniosku w urzędzie pracy zgodnym z miejscem rejestracji osoby bezrobotnej. Do wniosku trzeba dołączyć:
- dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo
- oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą dodatek jest przyznawany zgodnie z zasadami pomocy de minimis.
Nowe przepisy antydyskryminacyjne mogą pogorszyć sytuację
Kiedy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje?
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje osobie, która:
- podejmie pracę u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna,
- podejmie pracę za granicą u zagranicznego pracodawcy,
- rozpocznie działalność gospodarczą dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności lub innym środkom publicznym,
- podejmie pracę w spółdzielni socjalnej po otrzymaniu środków na jej założenie lub przystąpienie do niej.
Ponadto nawet po przyznaniu dodatku nie będzie on wypłacany za okres:
- zawieszenia działalności gospodarczej zgłoszonego do CEIDG,
- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- urlopu bezpłatnego.
Czy po znalezieniu pracy można nadal otrzymywać pieniądze z urzędu pracy?
Kto może dostać dodatkowe 892 zł po podjęciu pracy?
Czy dodatek aktywizacyjny można pobierać razem z wynagrodzeniem?
Czy każdy bezrobotny ma prawo do dodatku aktywizacyjnego?
Czy można dostać ponad 5 tys. zł dodatku aktywizacyjnego?
Podstawa prawna
Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)
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