Gazeta Prawna
Emerytury i renty

ZUS ostrzega przyszłych emerytów. Nie składaj wniosku w tym miesiącu, stracisz nawet 400 zł co miesiąc

emeryci, seniorzy, dokument, emerytura
ZUS ostrzega przyszłych emerytów. Nie składaj wniosku w tym miesiącu, stracisz nawet 400 zł co miesiącShutterstock
Anna Kot
Anna Kot
dzisiaj, 16:15

Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu 2026 roku to dla wielu osób poważny błąd finansowy. Choć 1 czerwca ZUS przeprowadził rekordową waloryzację kont, to pośpiech w urzędzie może słono kosztować. Eksperci i sam ZUS ostrzegają: przesunięcie decyzji o zaledwie kilkanaście dni, czyli na lipiec, oznacza świadczenie wyższe o kilkaset złotych miesięcznie. I to już do końca życia.

Skrót artykułu

Przełom wiosny i lata to czas, kiedy tysiące Polaków osiągających wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) planuje przejście na zasłużony odpoczynek. Czerwiec 2026 roku przyniósł potężne zyski na kontach w ZUS - w wyniku corocznej waloryzacji zgromadzony kapitał Polaków wzrósł o blisko 10 proc. Wielu przyszłych seniorów uważa, że to idealny moment na złożenie dokumentów. To jednak kosztowna pułapka.

Pułapka czerwcowego wniosku. Dlaczego czerwiec się nie opłaca?

Diabeł tkwi w skomplikowanym mechanizmie waloryzacji kwartalnej, który w polskim prawie ubezpieczeniowym od lat generuje potężne nierówności w zależności od miesiąca przejścia na emeryturę. Jeżeli złożysz wniosek o emeryturę w czerwcu, Twój kapitał zostanie objęty wyłącznie waloryzacją roczną (tą z 1 czerwca). ZUS nie dopisze do niego tzw. waloryzacji kwartalnej za pierwszy kwartał roku. Przepisy są skonstruowane tak, że w czerwcu waloryzacja kwartalna po prostu nie przysługuje. Sytuacja zmienia się diametralnie już 1 lipca. Osoby, które poczekają z wnioskiem do początku przyszłego miesiąca, zyskają podwójnie. Ich stan konta i subkonta w ZUS zostanie podniesiony zarówno o wysoką waloryzację roczną z 1 czerwca, jak i o bardzo korzystną waloryzację za I kwartał 2026 roku.

Ile można stracić przez pośpiech w ZUS? Konkretne kwoty

Różnice w wysokości comiesięcznych wypłat nie są symboliczne. Strata rośnie proporcjonalnie do kapitału, jaki przez lata pracy zgromadziliśmy w państwowym systemie ubezpieczeń. Przy zgromadzonym kapitale na poziomie 300 tysięcy złotych, emerytura wyliczona w czerwcu wyniesie około 1200 złotych, podczas gdy w lipcu wzrośnie do 1320 złotych, co daje 120 złotych straty każdego miesiąca. W przypadku osób ze średnim stanem konta wynoszącym 500 tysięcy złotych, pośpiech oznacza utratę około 220 złotych miesięcznie (świadczenie wzrasta z 2000 złotych do 2220 złotych). Najwięcej stracą osoby z wysokim kapitałem rzędu 800 tysięcy złotych i więcej - dla nich różnica wynosi aż 380 złotych miesięcznie, ponieważ lipcowa emerytura wzrośnie z 3200 złotych do 3580 złotych. W skali roku oznacza to utratę nawet 5000 zł, których ZUS w przyszłości już nigdy nie wyrówna. Emerytura jest bowiem przyznawana raz na zawsze, a późniejsze roczne waloryzacje jedynie podnoszą kwotę bazową, pogłębiając początkową stratę.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę? Decyduje ważna data

Wielu pracowników popełnia kluczowy błąd formalny. Rozwiązują umowę o pracę z końcem czerwca i automatycznie tego samego dnia składają wniosek do urzędu, myśląc, że zachowają ciągłość finansową. Dla ZUS kluczowy jest moment złożenia dokumentu o przyznanie świadczenia (formularz EMP). Jeśli wniosek wpłynie do urzędu chociażby 30 czerwca, system wyliczy emeryturę na starych, niekorzystnych zasadach czerwcowych. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest wstrzymanie się i złożenie wniosku emerytalnego najwcześniej 1 lipca. Co ważne, stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą można bez przeszkód rozwiązać jeszcze w czerwcu - kluczowe jest jedynie to, by urzędowy formularz trafił do ZUS (osobiście lub przez PUE ZUS / mObywatel) dopiero w lipcu.

Kto musi uważać najbardziej? Te roczniki powinny poczekać

Problem dotyczy w szczególności osób, które wiek emerytalny osiągnęły w ostatnich miesiącach (od stycznia do maja) lub osiągają go dokładnie w czerwcu 2026 roku i nie złożyły jeszcze dokumentów. Dotyczy to kobiet urodzonych w pierwszej połowie 1966 roku (kończących 60 lat) oraz mężczyzn urodzonych w pierwszej połowie 1961 roku (kończących 65 lat). Jeśli należysz do tej grupy, odłóż wizytę w urzędzie lub logowanie na platformie PUE ZUS o dwa tygodnie. Cierpliwość w tym wypadku wyceniana jest na kilkaset złotych stałego, miesięcznego zysku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego wniosek o emeryturę w czerwcu 2026 roku jest niekorzystny według ZUS?

Co daje złożenie wniosku o emeryturę najwcześniej 1 lipca 2026 roku?

Ile wynosi różnica przy kapitale 500 tysięcy złotych między emeryturą czerwcową a lipcową?

Kiedy formularz EMP musi trafić do ZUS, aby uniknąć zasad czerwcowych w 2026 roku?

Które roczniki powinny szczególnie poczekać ze złożeniem wniosku o emeryturę w 2026 roku?

Źródło: gazetaprawna.pl

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