Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe taryfy dla gospodarstw domowych korzystających z taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Według URE średnia cena sprzedaży energii elektrycznej dla tej grupy odbiorców wynosi 495,16 zł za MWh. Regulator podkreśla, że to mniej niż tzw. cena mrożona obowiązująca w 2025 r.



Nie oznacza to jednak, że każdy rachunek automatycznie spadnie wprost o różnicę między poprzednią ceną maksymalną a nową taryfą. Faktura za prąd składa się z kilku części. Oprócz ceny samej energii obejmuje również opłaty za jej dostarczenie, czyli dystrybucję. URE wskazuje, że w 2026 r. taryfy dystrybucyjne pięciu największych operatorów wzrosły średnio o 9,36 proc.

Cena energii niższa, ale rachunek zależy też od dystrybucji

Najważniejsza zmiana dla odbiorców dotyczy ceny energii czynnej, czyli tej części rachunku, która jest bezpośrednio związana ze zużyciem prądu. W 2026 r. średnia cena zatwierdzona w taryfach sprzedawców z urzędu wynosi 495,16 zł/MWh. Dotyczy to odbiorców korzystających z taryf m.in. PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enei i Energi Obrót.



Równolegle zatwierdzone zostały taryfy dystrybucyjne największych operatorów systemów dystrybucyjnych. To druga podstawowa część rachunku, obejmująca koszty utrzymania, modernizacji i rozbudowy sieci. Właśnie dlatego rachunek za energię nie jest prostym iloczynem zużycia i ceny prądu.



URE przypomina, że koszty dystrybucji obejmują m.in. opłaty stałe, zmienne i ryczałtowe. Poszczególne składniki widać przede wszystkim na fakturze rozliczeniowej, a nie zawsze na fakturze prognozowanej.

Od 2026 r. znika opłata przejściowa

Jedną z korzystnych zmian dla odbiorców jest likwidacja opłaty przejściowej. Ministerstwo Energii poinformowało, że ten składnik rachunku za prąd przestał obowiązywać. Resort uzasadniał decyzję ograniczaniem kosztów energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.



Opłata przejściowa była elementem opłat dystrybucyjnych. Jej likwidacja opłaty przejściowej nie oznacza więc zmiany ceny energii jako takiej, ale wpływa na strukturę całej faktury. Dla odbiorcy praktyczny efekt zależy od taryfy, zużycia i pozostałych składników rachunku.

Opłata kogeneracyjna bez podwyżki

W 2026 r. bez podwyżki pozostaje opłata kogeneracyjna. Ministerstwo Energii podało, że jej stawka została utrzymana na poziomie 3 zł za MWh. Według resortu decyzja miała chronić odbiorców przed dodatkowymi kosztami energii, przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia dla producentów energii w kogeneracji.



Dla gospodarstw domowych to kolejny element pokazujący, że o wysokości rachunku decyduje nie tylko cena energii czynnej, ale też cały zestaw opłat regulowanych.

Rząd deklaruje stabilizację cen w 2026 r.

W dokumentach rządowych dotyczących priorytetów energetycznych wskazano, że celem na 2026 r. jest obniżenie i ustabilizowanie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie nie wyższym niż 500 zł/MWh.



W praktyce zatwierdzona przez URE średnia cena sprzedaży energii dla gospodarstw domowych mieści się poniżej tego poziomu. Z punktu widzenia odbiorcy kluczowe jest jednak to, że limit lub taryfa dotyczą tylko części sprzedażowej. Pełny rachunek obejmuje także dystrybucję, podatki i inne opłaty.

Co powinien sprawdzić odbiorca na rachunku?

Czytelnik porównujący rachunki z 2025 i 2026 r. powinien zwrócić uwagę na trzy elementy:

cenę energii czynnej - czyli ile kosztuje sama energia za kWh lub MWh; opłaty dystrybucyjne - stałe i zmienne, zależne od operatora oraz taryfy; rzeczywiste zużycie - bo wyższe zużycie może zniwelować efekt niższej ceny jednostkowej.

Szczególnie ostrożnie trzeba porównywać faktury prognozowane. Jak wyjaśnia URE, pełne wyszczególnienie składników znajduje się na fakturze rozliczeniowej.

Niższa cena energii nie zawsze oznacza dużo niższy rachunek

Najważniejszy wniosek dla odbiorców jest prosty: w 2026 r. cena sprzedaży energii dla gospodarstw domowych została ustalona poniżej poziomu mrożonego z 2025 r., ale równocześnie wzrosły taryfy dystrybucyjne. Do tego z rachunku zniknęła opłata przejściowa, a opłata kogeneracyjna pozostała bez podwyżki.



Dlatego część gospodarstw domowych może zobaczyć niższą fakturę, ale skala zmiany będzie zależeć od profilu zużycia, taryfy i operatora. Nie należy więc oceniać zmian wyłącznie po cenie energii czynnej, rachunek za prąd w 2026 r. trzeba czytać jako sumę kilku regulowanych składników.

FAQ: rachunki za prąd w 2026 r.

Czy rachunki za prąd zmieniły się od 30 kwietnia 2026 r.? Nie. Dla tekstu dotyczącego 2026 r. bezpieczną datą jest 1 stycznia 2026 r. To od tego dnia obowiązują taryfy sprzedaży i dystrybucji zatwierdzone przez Prezesa URE na 2026 r. Data 30 kwietnia dotyczyła wcześniejszych procedur taryfowych i nie powinna być przedstawiana jako moment wejścia w życie zmian dla odbiorców w 2026 r. Ile wynosi cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2026 r.? Według URE od 1 stycznia 2026 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych korzystających z taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE wynosi 495,16 zł/MWh. Regulator wskazał, że jest to mniej niż cena „mrożona” obowiązująca w 2025 r. Czy niższa cena energii oznacza niższy rachunek? Nie zawsze. Cena energii czynnej to tylko jeden ze składników faktury. Rachunek obejmuje również opłaty dystrybucyjne, czyli koszty dostarczenia energii do odbiorcy. URE podał, że od 1 stycznia 2026 r. zatwierdzone taryfy dystrybucyjne pięciu największych operatorów również weszły w życie, a sama struktura rachunku obejmuje m.in. opłaty stałe, zmienne i ryczałtowe. Co to jest opłata przejściowa i czy nadal obowiązuje? Opłata przejściowa była składnikiem rachunku za energię elektryczną. Ministerstwo Energii poinformowało, że od 1 stycznia 2026 r. przestała obowiązywać. Resort wskazał, że decyzja ma ograniczyć koszty ponoszone przez odbiorców energii. Czy w 2026 r. wzrosła opłata kogeneracyjna? Nie. Ministerstwo Energii podało, że w 2026 r. stawka opłaty kogeneracyjnej pozostaje na poziomie 3 zł/MWh. Tę samą stawkę potwierdza rozporządzenie Ministra Energii, które weszło w życie 1 stycznia 2026 r. Dlaczego na rachunku są osobno sprzedaż i dystrybucja? Sprzedaż dotyczy samej energii elektrycznej, czyli tego, ile odbiorca płaci za zużyty prąd. Dystrybucja dotyczy dostarczenia energii siecią do domu lub mieszkania. URE wyjaśnia, że rachunek obejmuje również koszty transportu energii, które dla odbiorców indywidualnych dzielą się m.in. na opłaty stałe, zmienne i ryczałtowe. Gdzie sprawdzić pełne składniki rachunku? Najlepiej na fakturze rozliczeniowej, a nie wyłącznie na prognozie. URE wskazuje, że poszczególne składniki opłat dystrybucyjnych są wymienione wyłącznie na fakturze rozliczeniowej i nie muszą być widoczne np. na fakturze prognozowanej. Kogo dotyczą taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE? Dotyczą gospodarstw domowych korzystających z taryf sprzedawców z urzędu. URE wymienia w tym kontekście m.in. PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Eneę i Energę Obrót. Regulator zatwierdził też taryfy największym dystrybutorom: PGE, Tauronowi, Enei, Enerdze i Stoen Operator. Co powinieneś porównać na rachunku z 2026 r.? Najważniejsze są trzy elementy: cena energii czynnej, opłaty dystrybucyjne oraz rzeczywiste zużycie energii. Sam spadek ceny sprzedaży energii nie musi oznaczać proporcjonalnego spadku całej faktury, bo rachunek zawiera także inne regulowane składniki.

Słowniczek

Energia czynna

Część rachunku za faktycznie zużytą energię elektryczną. To ta pozycja, którą najczęściej porównuje się z ceną za kWh lub MWh.



Cena energii elektrycznej

Stawka za samą energię, bez kosztów jej dostarczenia. W 2026 r. dla gospodarstw domowych objętych taryfami zatwierdzanymi przez URE kluczowa jest cena sprzedaży energii, ale nie jest ona jedynym składnikiem faktury.



Taryfa

Zatwierdzony przez Prezesa URE zestaw cen i stawek opłat stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Taryfy określają m.in., ile odbiorca zapłaci za energię oraz za jej dystrybucję.



Prezes URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. To organ, który zatwierdza taryfy dla sprzedawców z urzędu i operatorów systemów dystrybucyjnych.



Sprzedawca energii

Firma, od której odbiorca kupuje energię elektryczną. Sprzedawca odpowiada za część rachunku związaną z samą energią.



Sprzedawca z urzędu

Przedsiębiorstwo energetyczne, które ma obowiązek zapewnić sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych na określonym obszarze, jeśli korzystają oni z taryfy zatwierdzanej przez URE.



Operator systemu dystrybucyjnego, OSD

Firma odpowiedzialna za dostarczanie energii do odbiorcy, utrzymanie sieci, usuwanie awarii i modernizację infrastruktury. OSD nie musi być tą samą firmą co sprzedawca energii.



Dystrybucja energii

Dostarczenie energii siecią elektroenergetyczną do domu lub mieszkania. To osobna część rachunku, niezależna od ceny samej energii.



Opłaty dystrybucyjne

Składniki rachunku związane z utrzymaniem i rozwojem sieci elektroenergetycznej. Mogą być stałe lub zależne od zużycia energii.



Opłata stała

Część rachunku naliczana niezależnie od tego, ile energii zużyje odbiorca. Zwykle dotyczy kosztów gotowości sieci i obsługi technicznej.



Opłata zmienna

Część rachunku zależna od ilości zużytej energii. Im większe zużycie, tym większa wartość tej opłaty.



Opłata przejściowa

Składnik rachunku związany historycznie z rekompensatami dla wytwórców energii po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych. Od 1 stycznia 2026 r. opłata przejściowa nie jest już pobierana.



Opłata kogeneracyjna

Opłata wspierająca wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym, czyli w kogeneracji. W 2026 r. jej stawka została utrzymana na poziomie 3 zł/MWh.



Kogeneracja

Jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła. Taki proces może być bardziej efektywny niż oddzielne wytwarzanie prądu i ciepła.



MWh

Megawatogodzina. Jednostka energii równa 1000 kWh. Ceny energii w taryfach i komunikatach URE często podawane są właśnie w zł/MWh.



kWh

Kilowatogodzina. Jednostka energii najczęściej widoczna na rachunkach gospodarstw domowych. 1 MWh to 1000 kWh.



Cena mrożona

Cena maksymalna ustalana przepisami w celu ochrony odbiorców przed gwałtownym wzrostem rachunków. W 2025 r. dla gospodarstw domowych wynosiła 500 zł/MWh.



Rachunek rozliczeniowy

Faktura wystawiana na podstawie rzeczywistego zużycia energii. Zawiera pełniejsze informacje o składnikach opłat niż faktura prognozowana.



Faktura prognozowana

Faktura wystawiana na podstawie przewidywanego zużycia energii. Może różnić się od późniejszego rozliczenia, jeśli faktyczne zużycie było inne.



Zużycie energii

Ilość energii wykorzystanej w danym okresie rozliczeniowym. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysokość rachunku.



Gospodarstwo domowe

Odbiorca energii wykorzystujący prąd na potrzeby mieszkania lub domu, a nie działalności gospodarczej. W kontekście taryf najczęściej chodzi o grupę taryfową G.



Grupa taryfowa G

Grupa taryfowa przeznaczona głównie dla gospodarstw domowych. Obejmuje m.in. popularne taryfy jednostrefowe i dwustrefowe.



Taryfa jednostrefowa

Taryfa, w której cena energii jest taka sama niezależnie od godziny zużycia. Najczęściej spotykanym przykładem jest G11.



Taryfa dwustrefowa

Taryfa, w której cena energii zależy od pory dnia lub nocy. Może być korzystna dla osób, które znaczną część zużycia przenoszą na tańsze godziny.



G11

Najpopularniejsza taryfa jednostrefowa dla gospodarstw domowych. Cena energii jest taka sama przez całą dobę.



G12

Taryfa dwustrefowa, w której energia może być tańsza w określonych godzinach, zwykle poza szczytem zużycia.



Cena brutto

Cena zawierająca podatek VAT i inne należne obciążenia.



Cena netto

Cena bez podatku VAT. W komunikatach urzędowych i taryfach część stawek może być podawana netto, dlatego przy porównywaniu rachunków trzeba zwracać uwagę, jaką cenę pokazuje źródło.

Źródła: Urząd Regulacji Energetyki – komunikat o taryfach sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na 2026 r.; URE – materiały konsumenckie „Rachunki pod kontrolą”; Ministerstwo Energii – komunikaty dotyczące opłaty przejściowej i opłaty kogeneracyjnej w 2026 r.; rozporządzenie Ministra Energii w sprawie stawki opłaty kogeneracyjnej na 2026 r.