Kartka z kalendarza WSKZ – pod znakiem bezpieczeństwa, nauki i edukacji przyszłości

II Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych w ramach SECUREX 2026

II Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych współorganizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego 14-16 kwietnia 2026 stał się przestrzenią wymiany wiedzy między przedstawicielami nauki, administracji i biznesu. Jego głównym celem było promowanie podejścia opartego na prewencji, analizie ryzyka oraz projektowaniu bezpieczeństwa już na etapie koncepcji inwestycji, zgodnie z ideą Security by Design.

Debata skupiała się na kluczowych elementach współczesnego bezpieczeństwa – ochronie ludności i obronie cywilnej, budowaniu odporności infrastruktury, rozwoju systemów zabezpieczeń technicznych oraz przygotowaniu organizacji do potencjalnych zagrożeń.

Niezwykle wartościowym elementem kongresu były wystąpienia eksperckie. Płk rez. dr hab. Adrian Siadkowski prof. WSKZ miał okazję wygłosić referat zatytułowany: „Implementacja koncepcji Security by Design w ochronie obiektów użyteczności publicznej”, w którym przedstawił bezpieczeństwo jako integralny element infrastruktury — obecny od poziomu urbanistyki, przez rozwiązania architektoniczne, aż po procedury operacyjne.

Swoje przemówienie wygłosił również prelegent mjr rez. dr hab. Jarosław Stelmach prof. WSKZ, przybliżając uczestnikom wydarzenia dobre praktyki przygotowania organizacji na sytuacje kryzysowe oraz potrzebę budowania kultury bezpieczeństwa w firmach.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSKZ o zaginięciach osób

Pozostając w wątku bezpieczeństwa, choć z zupełnie innej perspektywy, 17 kwietnia WSKZ była gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej „Zaginięcia osób w świetle psychologii sądowej i kryminalistyki – wyzwania współczesnych śledztw”. Wydarzenie zgromadziło ponad 400 uczestników, w tym przedstawicieli 43 ośrodków akademickich, ekspertów międzynarodowych, organizacji społecznych, a także rodzin ofiar uznanych za zaginione.

Konferencję otworzyła dr hab. Irena Malinowska prof. WSKZ, Prorektor ds. Nauki, a wykład inauguracyjny wygłosił niekwestionowany ekspert w dziedzinie kryminologii, kryminalistyki i wiktymologii prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst. Wyjątkowym punktem konferencji był wywiad z matkami zaginionych mężczyzn, co nadało całemu wydarzeniu głęboki, emocjonalny wydźwięk.

Całość eventu naukowego opierała się przede wszystkim na panelach eksperckich. Uczestnicy analizowali zaginięcia osób z perspektywy naukowej, operacyjnej, psychologicznej i społecznej. W czterech panelach tematycznych omówiono między innymi wczesną kwalifikację zdarzenia, wykorzystanie AI, dronów i geolokalizacji, psychologiczne uwarunkowania zaginięć, współpracę z mediami oraz komunikację kryzysową.

Dopełnieniem wydarzenia było specjalne wydanie czasopisma „Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security”, poświęcone problematyce zaginięć osób z perspektywy prawa, bezpieczeństwa, psychologii i kryminalistyki.

Cyfrowa transformacja edukacji: innowacje, wyzwania i możliwości

Kartkę z kalendarza WSKZ zamyka wydarzenie z 28 kwietnia – konferencja dotycząca cyfrowej transformacji zorganizowana przez WSKZ we współpracy z Kirowohradzkim Regionalnym Instytutem Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego im. Wasyla Suchomłyńskiego.

Wydarzenie to miało na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń badaczy, ekspertów i praktyków oraz omówienia trendów w nowoczesnym, coraz bardziej nastawionym na cyfryzację kształceniu. Nad tematem debatował Komitet Naukowy złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego z różnych uczelni i instytucji. Reprezentowali oni obszary związane z zarządzaniem i jakością kształcenia, edukacją cyfrową i innowacjami, naukami społecznymi i technicznymi, współpracą międzynarodową oraz rozwojem szkolnictwa wyższego. W konferencji aktywnie uczestniczyli również wykładowcy związani z Instytutem Zarządzania i Nauk o Jakości Kształcenia WSKZ.