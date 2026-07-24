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Polscy hodowcy świń czekają na pomoc z Brukseli. Jest odpowiedź Komisji Europejskiej

trzoda chlewna, chlewnia, świnie, hodowla świń, rolnictwo
KE: przeanalizujemy wniosek Polski o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świńShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:32

Komisja Europejska zajmie się polskim wnioskiem dotyczącym uruchomienia nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla producentów trzody chlewnej. Jak wynika z informacji przekazanych PAP przez źródło w KE, decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ciągu miesiąca.

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„Otrzymaliśmy wniosek polskich władz o nadzwyczajną pomoc finansową dla producentów trzody chlewnej. Obecnie analizujemy jego treść. Komisja będzie nadal monitorować rozwój sytuacji na rynku wieprzowiny w Polsce i całej UE, pozostając w gotowości do podjęcia działań, jeśli sytuacja tego wymaga” - przekazały PAP służby prasowe KE.

Z wnioskiem w tej sprawie do KE wystąpił minister rolnictwa Stefan Krajewski. Ministerstwo wskazało na utrzymujący się spadek cen skupu oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczną sektora.

Jak podano w komunikacie MRiRW, celem wniosku jest uzyskanie finansowej rekompensaty dla producentów świń z tytułu braku opłacalności produkcji. Wsparcie miałoby zostać uruchomione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.

Polscy hodowcy świń walczą o pomoc. Ceny spadają poniżej średniej UE

Resort zwraca uwagę, że ceny świń w Polsce są obecnie o 7 proc. niższe od średniej unijnej. Zdaniem ministerstwa trudno oczekiwać odwrócenia spadkowego trendu cenowego w najbliższych miesiącach, zarówno ze względu na sezonowy charakter zmian cen, jak i historycznie niskie ceny na rynku unijnym oraz silną presję podaży wynikającą z konkurencji cenowej ze strony Brazylii i Kanady na rynku międzynarodowym.

Minister Stefan Krajewski podkreślił, że polscy producenci od wielu miesięcy borykają się ze spadkiem cen, co przy rosnących kosztach produkcji powoduje trudną sytuację ekonomiczną sektora trzody chlewnej w 2026 roku.

Wniosek został skierowany do unijnego komisarza ds. rolnictwa i żywności Christophe'a Hansena. Stanowi on odpowiedź na postulaty zgłoszone przez hodowców trzody chlewnej podczas spotkania online z przedstawicielami resortu rolnictwa, które odbyło się 17 lipca br.

MRiRW przypomina, że poprzedni wniosek o wsparcie dla sektora został skierowany do Komisji Europejskiej w grudniu 2025 r. Komisja uznała wówczas, że nie zostały spełnione warunki uzasadniające uruchomienie nadzwyczajnych środków rynkowych. Zwrócono uwagę, że pomimo trudności związanych m.in. ze skutkami ASF i niestabilnością cen Polska należała do krajów notujących jeden z wyższych wzrostów produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej.

W okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. w Polsce ubito 13,5 mln świń, co odpowiadało produkcji na poziomie 1,3 mln ton. Oznacza to wzrost o 4,8 proc. wagowo i 3,5 proc. ilościowo w ujęciu rocznym. Dla porównania wzrost wagowy ubojów wyniósł w tym czasie w Hiszpanii 6,3 proc., 1,9 proc. w Niemczech oraz 1 proc. w Danii.

Komisja Europejska zdecyduje o wsparciu dla producentów trzody chlewnej

Podczas lipcowego spotkania hodowcy postulowali ponowne wystąpienie do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku trzody chlewnej, rozszerzenie katalogu produktów rolnych objętych systemem SENT o wieprzowinę i wołowinę oraz likwidację funduszy promocji dotyczących tych sektorów.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

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Źródło: PAP
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