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Przełomowa deklaracja NATO. Państwa Sojuszu zwiększą wydatki na wojsko

NATO Defense Ministers meet in Brussels
Rutte: sojusznicy są zdeterminowani, by przeznaczać 5 proc. PKB na obronność do 2035 r.PAP/EPA / Olivier Hoslet
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:02

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w czwartek po spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli, że kraje NATO są zdecydowane podnieść wydatki na obronność do 5 proc. PKB do 2035 roku.

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Rutte podkreślił, że wśród państw NATO panuje „silne zaangażowanie” żeby osiągnąć poziom 5 proc. wydatków PKB na obronność do 2035 r. i ocenił, że niektórzy sojusznicy osiągną ten pułap znacznie przed terminem. Zwrócił uwagę, że zwłaszcza kraje Europy i Kanada znacząco zwiększyły wydatki wojskowe.

Wzrost wydatków obronnych w NATO

– Tylko w zeszłym roku odnotowano rekordowy wzrost nakładów o ponad 90 miliardów dolarów w ujęciu realnym, co odpowiada 139 mld dolarów w ujęciu nominalnym – powiedział.

Sekretarz generalny zastrzegł jednak, że same środki finansowe nie wystarczą.

- Ani dolarem, ani euro nie zatrzyma się rakiety ani czołgu. Musimy szybko przekształcić te środki w gotowe do walki zdolności bojowe – powiedział Rutte dodając, że jest to priorytetem przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze.

Rutte powiedział, że podczas posiedzenia USA bardzo wyraźnie podkreśliły swoje zaangażowanie na rzecz NATO, ale szef Pentagonu Pete Hegseth bardzo jasno wyraził też potrzebę stworzenia NATO 3.0, czyli powrotu do silnego sojuszu wojskowego, gdzie Europa przejmie większą odpowiedzialność za swoją obronność.

Sekretarz generalny odniósł się również do zapowiedzianego przez USA przeglądu rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Ocenił, że w obecnej sytuacji bezpieczeństwa jest to „rozsądne”, a cały proces będzie prowadzony w ścisłych konsultacjach z sojusznikami.

Przyszłość obecności USA i NATO 3.0

Dodał, że przegląd ma potrwać kilka miesięcy i powinien doprowadzić do bardziej realistycznego planowania obronnego NATO. Pytany o obawy związane z możliwym ograniczeniem amerykańskiej obecności wojskowej na Starym Kontynencie, Rutte zaznaczył, że Europa i Kanada zwiększają swoje zaangażowanie, dlatego naturalne jest dostosowywanie podziału obowiązków w Sojuszu.

Jeśli chodzi o Ukrainę, Rutte podkreślił, że nadal skutecznie stawia ona opór Rosji i zadaje jej wysokie straty, ale będzie w stanie utrzymać tę zdolność tylko przy dalszym wsparciu sojuszników, zarówno w zakresie obrony powietrznej, jak i długoterminowych potrzeb.

Według Ruttego NATO może wiele nauczyć się od Ukrainy, zwłaszcza w zakresie wykorzystania dronów i technologii przeciwdronowych. - Ukraina jest obecnie światowym liderem w tej dziedzinie. Wyprzedza Rosję, wyprzedza wiele krajów NATO, naprawdę możemy się od niej wiele nauczyć w tej kwestii – ocenił.

Jak dodał, tuż po spotkaniu ministrów zostało zaplanowane posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w którym udział weźmie osobiście prezydent Wołodymyr Zełenski.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

Źródło: PAP

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