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Rusza „NATO 3.0”. Szef Pentagonu ogłasza przegląd obecności sił zbrojnych w Europie

Pete Hegseth
Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił przegląd sił zbrojnych USA w EuropiePAP/EPA / Olivier Hoslet
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 11:16

Szef Pentagonu ogłosił w czwartek przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie. Jak podkreślił Pete Hegseth, niektóre kraje zdadzą go celująco, inne obleją.

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Europejskie kraje, na których terenie znajdują się amerykańskie bazy i rozmieszczone są siły zbrojne USA przejdą weryfikację. Informację przekazał w czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth podczas spotkania szefów NATO w Brukseli.

Przegląd, według zapowiedzi szefa Pentagonu ma potrwać do pół roku. Jak podkreślił Hegseth niektóre kraje Sojuszu nie wskazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełniania swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze z 2025 roku.

Dodał, że coroczne składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. Szef Pentagonu nie pozostawił złudzeń i wyraźnie podkreślił, że w krajach, które nie będą realizowały wydatków na zbrojenia w trybie pilnym, składki zostaną obniżone.

„NATO 3.0”. Polska ma powody do obaw?

Szef Pentagonu zaznaczył, że są kraje, które nie mają się czego obawiać, bo „egzamin” zdadzą celująco. Ale jak dodał, są też takie, które go „obleją”.

Wydaje się, że Polska nie ma powodów do obaw i zapowiedzi Amerykanów nie powinny spędzać snu z powiek rządzących. Jesteśmy bowiem jednym z liderów wśród krajów członkowskich NATO pod względem relacji wydatków wojskowych do wielkości gospodarki. Na zbrojenia w 2026 roku polski rząd planuje przeznaczyć aż 4,8 proc. PKB, co przekłada się na ok. 200 mld zł.

Co więcej, na Polskę przychylnym okiem wciąż spogląda prezydent USA Donald Trump. Według jego zapowiedzi do naszego kraju ma trafić dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy, a negocjacje ws. stałych baz wojskowych USA w Polsce, trwają, czym pochwalił się m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz.

Źródło: PAP

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