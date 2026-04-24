Jak poinformował minister ds. infrastruktury Miguel Pinto Luz, wszystkie portugalskie lotniska mają zabezpieczone „odpowiednie rezerwy paliwa lotniczego”.

Minister, kierujący resortem odpowiedzialnym za politykę energetyczną Portugalii, zapewnił, że „aktualnie nie występuje zagrożenie” dla funkcjonowania lotnisk w tym kraju oraz miejscowych linii lotniczych.

Według szacunków rządu premiera Luisa Montenegro w Portugalii wytwarzanych jest aktualnie 80 proc. paliwa lotniczego, z którego korzystają działający w tym kraju przewoźnicy.

Szacunki te potwierdził przewodniczący Portugalskiego Stowarzyszenia Firm Lotniczych (RENA) Antonio Moura Portugal. Zapewnił, że wzrost cen paliwa lotniczego nie powinien zakłócić prawidłowego funkcjonowania linii lotniczych w tym kraju w najbliższych miesiącach. (PAP)

