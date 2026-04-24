Portugalia uspokaja turystów. Lotniska mają zapasy paliwa na miesiące

dzisiaj, 07:00

Zapasy paliwa lotniczego zgromadzone przez władze Portugalii wystarczą na co najmniej trzy miesiące - wynika z szacunków rządu premiera Luisa Montenegro.

Jak poinformował minister ds. infrastruktury Miguel Pinto Luz, wszystkie portugalskie lotniska mają zabezpieczone „odpowiednie rezerwy paliwa lotniczego”.

Minister, kierujący resortem odpowiedzialnym za politykę energetyczną Portugalii, zapewnił, że „aktualnie nie występuje zagrożenie” dla funkcjonowania lotnisk w tym kraju oraz miejscowych linii lotniczych.

Według szacunków rządu premiera Luisa Montenegro w Portugalii wytwarzanych jest aktualnie 80 proc. paliwa lotniczego, z którego korzystają działający w tym kraju przewoźnicy.

Szacunki te potwierdził przewodniczący Portugalskiego Stowarzyszenia Firm Lotniczych (RENA) Antonio Moura Portugal. Zapewnił, że wzrost cen paliwa lotniczego nie powinien zakłócić prawidłowego funkcjonowania linii lotniczych w tym kraju w najbliższych miesiącach. (PAP)

Źródło: PAP

lotnisko Chopina
KrajPaliwo lotnicze bez zagrożeń w Polsce. PPL uspokaja sytuację
lotnisko
ŚwiatPaliwo lotnicze coraz droższe. Linie lotnicze alarmują: możliwe uziemienia samolotów
Dystrybutor paliwa
KrajNowe obwieszczenie Ministra Energii. Paliwo najtańsze od wprowadzenia rządowego pakietu