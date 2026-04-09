- Na dzisiaj z naszej strony nie widzimy ryzyka reglamentacji paliwa (lotniczego - PAP), wszystko jest - wydaje się - pod kontrolą - powiedział dziennikarzom Sanocki.

Wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na rynek paliw

Jednocześnie wyraził nadzieję, że ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie „jest pierwszym krokiem do całkowitej stabilizacji sytuacji i powrotu do normalności”.

Sanocki zaznaczył, że zgodnie z wyliczeniami PPL sytuacja na Bliskim Wschodzie ma 8-10-procentowy wpływ na całość przychodów Lotniska Chopina.

Powołując się na dane ACI (Airports Council International) - organizacji zrzeszającej porty lotnicze na całym świecie - przedstawiciele PPL przekazali, że 79 proc. portów należących do tej organizacji posiada zapasy paliwa na takim poziomie, jak przed wybuchem konfliktu, 7 proc. ma trochę niższe, a zapasy kolejnych 7 proc. są niższe o 5-20 proc. Zapasy 3,5 proc. lotnisk są niższe o ponad 20 proc., a kolejne 3,5 proc. lotnisk nie wie, ile one wynoszą. Dane te pochodzą z 31 marca br.

Z tego samego opracowania wynika, że 38 proc. lotnisk wskazuje na umiarkowane ryzyko przerwy dostaw paliwa lotniczego, 28 proc. widzi niskie ryzyko, a 17 proc. uważa, że nie ma takiego ryzyka. Według 10 proc. portów ryzyko jest wysokie, a 7 proc. odpowiedziało: „nie wiemy”.

Potencjał Lotniska w Radomiu dla przewoźników

Członek zarządu Polskich Portów Lotniczych poinformował również, że lotnisko w Radomiu jest miejscem, w którym mogą być bazowane samoloty z krajów Bliskiego Wschodu. Jak mówił, są tam już dwa samoloty z tego regionu. Media podawały niedawno, że należą one do izraelskich linii lotniczych El Al.

- Radom jest otwarty na współpracę, miejsce jest. Pewne sygnały otrzymujemy, ale na razie nie chcę zdradzać dalszych decyzji, bo te decyzje należą do nas, ale widzimy pewien potencjał w tym zakresie - podkreślił Sanocki.

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, po ataku USA i Izraela na Iran. Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Od czasu zablokowania cieśniny przez Iran ruch przez ten strategicznie ważny dla transportu ropy szlak morski spadł o ponad 90 proc. Serwis MarineTraffic, zajmujący się śledzeniem ruchu morskiego, poinformował w środę, że dwa statki przepłynęły przez cieśninę Ormuz.

Spółka PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa. (PAP)