Oficjalne wyniki wyborów w Bułgarii po podliczeniu 78 proc. głosów. Jest szansa na stabilizację

Za Postępową Bułgarią byłego prezydenta Bułgarii uplasowały się: prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (13,7 proc.), GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,2 proc.), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (5,9 proc.) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,4 proc.).

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić liczbę oddanych głosów i podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

Jest szansa na stabilizację w Bułgarii

Komentując wyniki, Radew zapewnił, że „zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii”.

Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 , w tym siódmymi przedterminowymi.

O 240 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.