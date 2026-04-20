Oficjalne wyniki wyborów w Bułgarii po podliczeniu 78 proc. głosów. Jest szansa na stabilizację

dzisiaj, 08:52

Koalicja Postępowa Bułgaria Rumena Radewa zdobyła 44,5 proc. głosów w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej, opublikowanych w poniedziałek po podliczeniu 78 proc. oddanych głosów.

Za Postępową Bułgarią byłego prezydenta Bułgarii uplasowały się: prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (13,7 proc.), GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,2 proc.), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (5,9 proc.) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,4 proc.).

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić liczbę oddanych głosów i podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

Komentując wyniki, Radew zapewnił, że „zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii”.

Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 , w tym siódmymi przedterminowymi.

O 240 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.

Źródło: PAP

