Rachunki za prąd mogą być niższe nawet o 500 złotych. Polacy coraz częściej decydują się tę opcję

Coraz więcej gospodarstw zmienia sposób rozliczania prądu

Jak wynika z informacji Tauron Polska Energia, przytoczonych przez money.pl, od początku 2026 roku ponad 40 tys. gospodarstw domowych zdecydowało się na przejście na wielostrefowe grupy taryfowe. To wynik dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rosnąca popularność tego rozwiązania nie dziwi. W obliczu wysokich kosztów utrzymania wiele rodzin analizuje swoje wydatki i szuka sposobów na obniżenie rachunków. Energia elektryczna jest jednym z obszarów, w którym nawet niewielka zmiana codziennych nawyków może przełożyć się na zauważalne oszczędności.

W przypadku taryf wielostrefowych ceny energii zależą od pory dnia. Prąd kosztuje mniej w godzinach, gdy zapotrzebowanie jest najniższe, a więcej podczas szczytowego zużycia. Dzięki temu osoby, które mogą przesunąć część domowych obowiązków na tańsze godziny, mają szansę płacić mniej.

Ceny energii zmieniają się nawet co godzinę

Jeszcze większą elastyczność oferują taryfy dynamiczne, które zyskują na znaczeniu na polskim rynku. Jak wskazuje Komputer Świat, w tym modelu cena energii nie jest stała, lecz zmienia się nawet co godzinę, odzwierciedlając sytuację na rynku energii.

Duży wpływ na stawki mają odnawialne źródła energii. W okresach intensywnej produkcji energii z farm wiatrowych lub instalacji fotowoltaicznych ceny mogą znacząco spadać. Zdarzają się sytuacje, gdy koszt energii jest wyjątkowo niski, a nawet zbliża się do zera.

Najwięcej zyskują osoby, które potrafią świadomie planować zużycie energii. Przeniesienie pracy pralki, zmywarki czy ładowania samochodu elektrycznego na godziny najniższych cen może przynieść wymierne korzyści finansowe.

Nowoczesny licznik staje się niezbędny

Korzystanie z taryf dynamicznych wymaga posiadania licznika zdalnego odczytu, który rejestruje zużycie energii w poszczególnych godzinach. Jeszcze kilka lat temu takie urządzenia były nowością, jednak obecnie stają się standardowym wyposażeniem większości gospodarstw domowych w Polsce.

Rozwój inteligentnych liczników jest jednym z elementów transformacji rynku energetycznego, który ma umożliwić bardziej elastyczne rozliczanie energii i lepsze dostosowanie zużycia do aktualnej sytuacji w sieci.

Oszczędności mogą sięgnąć kilkuset złotych rocznie

Według wyliczeń spółki Tauron Sprzedaż odpowiednio dobrana taryfa oraz niewielkie zmiany w sposobie korzystania z energii mogą obniżyć roczne rachunki nawet o 20 proc.

W przypadku gospodarstw zużywających do 2 MWh energii rocznie oznacza to oszczędności rzędu około 500 zł. Dla wielu rodzin może to być argument wystarczający, by zainteresować się nowym sposobem rozliczania.

Choć część odbiorców nadal obawia się bardziej skomplikowanego systemu i konieczności śledzenia cen energii, inni postrzegają go jako skuteczne narzędzie do zarządzania domowymi wydatkami. Eksperci podkreślają, że wraz z rozwojem rynku energetycznego i nowoczesnych technologii elastyczne taryfy będą odgrywać coraz większą rolę w codziennym życiu Polaków.