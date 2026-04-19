Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7:00 czasu lokalnego i – zgodnie z harmonogramem – zamkną się o 19:00. Do urn idą dziś obywatele państwa liczącego 6,5 mln mieszkańców, zmęczeni kolejnymi przedterminowymi wyborami i brakiem trwałej większości parlamentarnej. To już ósma próba wyłonienia stabilnego rządu od 2021 roku – żadna z poprzednich konfiguracji politycznych nie przetrwała dłużej niż kilkanaście miesięcy.

Kolejne gabinety upadały w wyniku konfliktów koalicyjnych, presji społecznej lub politycznych targów prowadzonych za kulisami parlamentu. Bułgaria stała się jednym z najbardziej niestabilnych politycznie krajów Unii Europejskiej, a powtarzające się wybory nie przynoszą rozstrzygnięcia.

Protesty antykorupcyjne w Bułgarii i upadek rządu

Bezpośrednim impulsem do obecnego głosowania były masowe protesty społeczne, które wybuchły w grudniu ubiegłego roku. Na ulice największych miast wyszły setki tysięcy ludzi – szczególnie młodych – domagając się reformy wymiaru sprawiedliwości i skutecznej walki z korupcją.

Demonstranci podkreślali, że problem korupcji ma charakter systemowy i dotyczy zarówno administracji publicznej, jak i elit politycznych. Jednym z głównych postulatów było uniezależnienie prokuratury oraz zwiększenie przejrzystości działania instytucji państwowych.

Presja ulicy doprowadziła do upadku konserwatywnego rządu, który utracił społeczne poparcie. Protesty stały się jednocześnie platformą dla nowych ruchów politycznych, próbujących zagospodarować narastające niezadowolenie społeczne.

Rumen Radew i Postępowa Bułgaria w centrum uwagi

W centrum zainteresowania znalazł się były prezydent Bułgarii, Rumen Radew. Były generał sił powietrznych zdecydował się na bezprecedensowy krok – zrezygnował z urzędu głowy państwa w styczniu, aby stanąć na czele nowego projektu politycznego i ubiegać się o stanowisko premiera.

Radew przewodzi formacji Postępowa Bułgaria, która w sondażach przedwyborczych mogła liczyć nawet na około 35 proc. poparcia. Jego kampania opierała się na hasłach walki z korupcją oraz zerwania z dotychczasowym „oligarchicznym modelem rządzenia”.

– Musimy odbudować państwo, które działa w interesie obywateli, a nie wąskich grup wpływu – deklarował w trakcie kampanii.

Polityk aktywnie wspierał protesty antyrządowe i konsekwentnie krytykował dotychczasowe elity władzy, oskarżając je o powiązania biznesowo-polityczne.

Relacje z Rosją i wojna w Ukrainie jako oś sporu

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów politycznego fikołka, który wykonał Radew jest jego podejście do polityki zagranicznej. Były prezydent opowiada się za poprawą relacji z Rosją i sceptycznie odnosi się do dalszego wspierania Ukrainy militarnie.

Krytykował decyzje o przekazywaniu sprzętu wojskowego Kijowowi, argumentując, że Bułgaria powinna koncentrować się na własnym bezpieczeństwie i stabilności gospodarczej. To stanowisko wywołuje podziały zarówno w społeczeństwie, jak i wśród polityków.

W kontekście wojny w Ukrainie Bułgaria znajduje się pod silną presją międzynarodową – jako członek Unii Europejskiej i NATO musi balansować między zobowiązaniami sojuszniczymi a wewnętrznymi nastrojami społecznymi, które nie są jednoznaczne.

Fragmentacja sceny politycznej i brak stabilności

Od 2021 roku bułgarska scena polityczna pozostaje skrajnie rozdrobniona. Do parlamentu regularnie wchodzi kilka ugrupowań, które nie są w stanie stworzyć trwałej koalicji. Rządy powstają na kruchych porozumieniach i szybko tracą większość.

Eksperci wskazują, że przyczyną kryzysu jest zarówno brak zaufania do tradycyjnych partii, jak i rosnąca popularność nowych ruchów politycznych, które nie mają doświadczenia w rządzeniu. W efekcie kolejne parlamenty są niestabilne, a proces legislacyjny ulega paraliżowi.

Powtarzające się wybory pogłębiają zmęczenie społeczne i obniżają frekwencję. Coraz więcej obywateli traci wiarę w możliwość realnej zmiany poprzez demokratyczne procedury.

Wybory parlamentarne w Bułgarii jako test dla demokracji

Obecne głosowanie ma znaczenie nie tylko dla samej Bułgarii, ale także dla całej Unii Europejskiej. Kraj ten pozostaje jednym z najbiedniejszych członków wspólnoty, a jego niestabilność polityczna wpływa na zdolność do wdrażania reform i korzystania z funduszy unijnych.

Wynik wyborów pokaże, czy możliwe jest wyłonienie rządu zdolnego do przetrwania pełnej kadencji. Jeśli ponownie dojdzie do politycznego impasu, Bułgaria może stanąć przed koniecznością organizacji kolejnych wyborów – dziewiątych w ciągu kilku lat.

Sytuacja ta budzi obawy o trwałość instytucji demokratycznych i rosnące znaczenie populistycznych oraz antysystemowych narracji.