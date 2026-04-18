Cieśnina Ormuz znów całkowicie zablokowana przez Iran

W sobotę Iran przywrócił ścisłą kontrolę nad ruchem morskim w tym rejonie, jasno sygnalizując, że wcześniejsze deklaracje o otwarciu szlaku nie oznaczają swobodnej żeglugi.

Połączone dowództwo wojskowe kraju poinformowało w sobotę, że „kontrola nad Cieśniną Ormuz powróciła do poprzedniego stanu… pod ścisłym zarządem i kontrolą sił zbrojnych”.

Decyzja zapadła w reakcji na stanowisko Stany Zjednoczone, które utrzymują blokadę irańskich portów i uzależniają jej zniesienie od szerszego porozumienia politycznego.