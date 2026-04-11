Trump ogłosił ważną operację w cieśninie Ormuz. Zapowiada „oczyszczanie”

W opublikowanym wpisie w serwisie Truth Social amerykański przywódca poinformował, że operacja już się rozpoczęła. „Rozpoczynamy proces oczyszczania cieśniny Ormuz, aby przysłużyć się krajom na całym świecie” – przekazał, podkreślając międzynarodowy wymiar działań.

Trump zaznaczył, że operacja ma znaczenie dla największych gospodarek świata – od państw Azji Wschodniej po Europę Zachodnią. W jego ocenie wiele z tych krajów korzysta z bezpieczeństwa zapewnianego przez USA, nie angażując się bezpośrednio w działania militarne.

Miny morskie w cieśninie Ormuz jako główne zagrożenie

Jednym z kluczowych elementów operacji jest neutralizacja min morskich, które – według amerykańskiej administracji – zostały rozmieszczone przez Iran. To właśnie one mają stanowić obecnie największe zagrożenie dla statków handlowych, w tym tankowców transportujących ropę.

Donald Trump wskazał, że zdolności Iranu do prowadzenia działań ofensywnych na morzu zostały poważnie ograniczone. W jego ocenie flota jednostek przeznaczonych do stawiania min została zniszczona, a same miny pozostają jedynym realnym środkiem nacisku na żeglugę w regionie.

Okręty USA w cieśninie Ormuz bez koordynacji z Iranem

Jak poinformował dziennikarz serwisu Axios, Barak Ravid, kilka amerykańskich okrętów wojennych przepłynęło przez cieśninę Ormuz. Ruch ten nie był uzgadniany z władzami Iranu, co podkreśla jednostronny charakter operacji.

To pierwszy taki przypadek od początku obecnej fazy napięć w regionie. Demonstracyjne przejście amerykańskich jednostek przez strategiczny akwen ma pokazać determinację USA w utrzymaniu swobody żeglugi, mimo sprzeciwu Teheranu.

Znaczenie cieśniny Ormuz dla globalnego rynku ropy

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najbardziej newralgicznych punktów na mapie światowego handlu. Szacuje się, że każdego dnia przepływa przez nią nawet jedna piąta globalnych dostaw ropy transportowanej drogą morską.

Zakłócenia w tym regionie natychmiast przekładają się na wahania cen surowców i niepewność na rynkach finansowych. Dlatego każda operacja militarna w tym obszarze – zwłaszcza związana z rozminowywaniem – ma znaczenie wykraczające daleko poza wymiar lokalny.

Trump mówi o osłabieniu Iranu i zmianach na rynku energii

Prezydent USA w swoim komunikacie odniósł się również do sytuacji militarnej Iranu, twierdząc, że jego zdolności bojowe zostały w dużej mierze zneutralizowane. Wskazał m.in. na zniszczenie infrastruktury związanej z produkcją rakiet i dronów oraz ograniczenie działania systemów obrony powietrznej.

Zwrócił także uwagę na zmiany w globalnym handlu ropą. Jak zaznaczył, coraz więcej pustych tankowców kieruje się do Stanów Zjednoczonych, aby załadować surowiec, co może świadczyć o rosnącej roli USA jako eksportera energii w sytuacji destabilizacji Bliskiego Wschodu.