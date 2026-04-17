„USA otrzymają cały nuklearny pył, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2. Żadne pieniądze nie przejdą z rąk do rąk w żadnej formie” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Jak zaznaczyła stacja CNN, sformułowanie „nuklearny pył” najpewniej odnosi się do irańskich zapasów wzbogaconego uranu, choć określenie to nie jest powszechnie znane w energetyce jądrowej.

Wcześniej amerykański portal Axios podał, powołując się na źródła, że jedna z omawianych między USA i Iranem propozycji zakłada uwolnienie przez stronę amerykańską 20 mld dolarów zamrożonych irańskich aktywów w zamian za zrzeczenie się przez Iran zapasów wzbogaconego uranu.

Iran i USA: cieśnina Ormuz otwarta w trakcie rozejmu

Trump poinformował też, że „Iran z pomocą USA już usunął albo usuwa wszystkie miny morskie”.

Oświadczył również, że Iran zgodził się na to, iż nigdy więcej nie zamknie cieśniny Ormuz. Według niego ten szlak wodny „nie będzie już więcej wykorzystywany jako broń przeciwko światu”.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ogłosił wcześniej w piątek, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz do końca obowiązywania rozejmu z USA i Izraelem. Porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy 22 kwietnia. Aragczi dodał, że otwarcie Ormuzu jest związane z obowiązującym od nocy z czwartku na piątek zawieszeniem broni w Libanie.

Trump oświadczył w piątek, że „ta umowa w żaden sposób nie jest uzależniona od Libanu, ale Stany Zjednoczone będą niezależnie współpracować z Libanem i w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy związane z Hezbollahem”.

„Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT” - oznajmił Trump.

Po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran z 28 lutego Teheran zablokował ruch przez Ormuz, którym transportowano około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Trump krytykuje NATO i dziękuje sojusznikom USA

Amerykański przywódca w piątek ponownie skrytykował też NATO. „Teraz, gdy skończyła się sytuacja z cieśniną Ormuz, zadzwonili z NATO z pytaniem, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Powiedziałem im, ŻEBY TRZYMALI SIĘ Z DALA, CHYBA ŻE PO PROSTU CHCĄ ZAŁADOWAĆ SWOJE STATKI ROPĄ. Byli bezużyteczni, gdy byli potrzebni, Papierowy Tygrys!” - napisał Trump na Truth Social.

Jednocześnie podziękował za „odwagę i pomoc” Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Katarowi. Wyraził też wdzięczność Pakistanowi, który odgrywa rolę mediatora w negocjacjach między USA i Iranem.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)