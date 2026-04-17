Nawet 4353 zł dla 1,2 mln emerytów. Dodatek do emerytury bez limitu dochodów. Jak dostać?

Świadczenie wspierające dla emeryta 2026. Czy seniorzy mogą je łączyć z emeryturą?

Świadczenie wspierające kojarzone jest głównie z osobami z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Tymczasem obejmuje ono również znaczną część emerytów – tych, którzy mierzą się z ograniczeniami ruchowymi, chorobami przewlekłymi lub utratą samodzielności. Według niektórych źródeł nawet 1,2 mln emerytów w Polsce może posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Dlaczego to ważne?

Świadczenie skierowane jest do osób pełnoletnich, które posiadają niepełnosprawności. Dodatkowo w 2026 roku weszły w życie zmiany, które poszerzają dostęp do tego wsparcia. Dodatkowe pieniądze mogą pomóc seniorom w opłaceniu rehabilitacji, leków czy wsparcia opiekuna.

Efekt? Większe poczucie bezpieczeństwa i realna poprawa jakości życia.

Zasady przyznawania świadczenia emerytom: Brak limitu dochodów i coroczna waloryzacja

Świadczenie wspierające wyróżnia się na tle innych form pomocy kilkoma istotnymi cechami. O jakich mowa?

Brak limitu dochodów – można pracować bez ryzyka utraty świadczenia. Możliwość łączenia np. z rentą socjalną lub emeryturą. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Coroczna waloryzacja zwiększa wysokość świadczenia.

Rewolucja w przepisach: Od 2026 roku wystarczy tylko 70 punktów, żeby emeryt dostał świadczenie wspierające

O jego przyznaniu decyduje tzw. poziom potrzeby wsparcia, wyrażony w punktach (od 0 do 100). Świadczenie wspierające otrzymają emeryci z niepełnosprawnościami, którzy posiadają, co najmniej 70 punktów.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026? Nawet 4353 zł miesięcznie dla emeryta

Kwota świadczenia nie jest stała – zależy od poziomu potrzeby wsparcia oraz wysokości renty socjalnej, która corocznie jest waloryzowana. Obowiązują następujące progi:

95–100 pkt – 220% renty socjalnej 90–94 pkt – 180% renty socjalnej 85–89 pkt – 120% renty socjalnej 80–84 pkt – 80% renty socjalnej 75–79 pkt – 60% renty socjalnej 70–74 pkt – 40% renty socjalnej

Ile dostaną świadczeniobiorcy? W praktyce oznacza to, że:

najniższe świadczenie: ok. 792 zł, najwyższe świadczenie: ponad 4353 zł.

Ile wynosi świadczenie wspierające po waloryzacji? Tabela stawek 2026

Próg Wysokość świadczenia 70-74 791,4 zł 75-79 1187,1 zł 80-84 1582,8 zł 85-89 2374,2 zł 90-94 3561,3 zł 95-100 4352,7 zł

Jak dostać świadczenie wspierające? Procedura krok po kroku dla emeryta

Uzyskanie świadczenia wspierającego wymaga przejścia dwóch etapów. Żadnego z nich nie da się pominąć.

Krok 1 emeryta: Decyzja WZON o poziomie potrzeby wsparcia

Najpierw należy złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). To właśnie ten organ ocenia sytuację zdrowotną i przyznaje odpowiednią liczbę punktów. Aby w ogóle ubiegać się o taką decyzję, trzeba posiadać jedno z orzeczeń:

o niepełnosprawności (lub jej stopniu), o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, o inwalidztwie (wydane przed 1997 rokiem).

Krok 2: Elektroniczny wniosek do ZUS o wypłatę pieniędzy

Dopiero po uzyskaniu minimum 70 punktów można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego. Obsługą wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ważne Ważne: bez decyzji z zespołu orzekającego ZUS nie przyzna pieniędzy

Wniosek przez internet: Jak złożyć dokumenty przez eZUS lub bank?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Emeryci do wyboru mają trzy opcje:

Platformę Usług Elektronicznych (eZUS), portal Emp@tia, bankowość internetową.

Co to oznacza w praktyce? Cały proces – od złożenia dokumentów po wypłatę – można przejść bez wychodzenia z domu.

Co zmiany w 2026 roku oznaczają dla seniorów z niepełnosprawnością?

Zmiany w 2026 roku sprawiły, że świadczenie wspierające staje się dostępne dla znacznie większej liczby osób. Na zmianach skorzystają przede wszystkim ci seniorzy, którzy wcześniej nie spełniali wysokich progów punktowych. Dla wielu rodzin to realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu – a dla samych emerytów z niepełnosprawnościami większa niezależność i możliwość decydowania o własnym życiu.