Umowy zlecenia pod lupą PIP. Firmy powinny sprawdzić, czy zlecenie nie wygląda jak etat

Rewolucja w PIP od 8 lipca. Umowy zlecenia pod lupą

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) diametralnie zmieni dotychczasowe reguły na rynku pracy. Inspektorzy otrzymają nowoczesne mechanizmy prawne, które umożliwią im reagowanie wszędzie tam, gdzie popularne „zlecenia” w rzeczywistości maskują klasyczny stosunek pracy. Przedsiębiorcy, którzy opierają swój model operacyjny na zewnętrznych wykonawcach, muszą pilnie zweryfikować nie tylko treść dokumentów, ale przede wszystkim realny przebieg codziennej współpracy.

- Umowa zlecenia nie jest problemem sama w sobie. Problem zaczyna się wtedy, gdy firma używa jej do opisania relacji, która w praktyce wygląda jak stosunek pracy. Kluczowe kryteria, czyli papier przyjmie wszystko – mówi Kinga Konopelko, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem o charakterze zatrudnienia nigdy nie decyduje nagłówek na dokumencie, lecz faktyczne warunki, w jakich wykonywane są powierzone zadania. Jeżeli dana osoba realizuje określone czynności osobiście, pod stałym nadzorem przełożonego, w miejscu oraz czasie ściśle narzuconym przez zlecającego i za regularnym wynagrodzeniem – w świetle prawa mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Bez względu na to, co zostało podpisane.

Samo sformułowanie zapisów w kontrakcie cywilnoprawnym nie stanowi już dla urzędników bariery ochronnej. Eksperci zaznaczają, że PIP skoncentruje swoje działania na weryfikacji autonomii zleceniobiorcy. Kontrolowana będzie decyzyjność, sposób rozliczania godzin, przepływ informacji wewnątrz organizacji oraz stopień integracji danej osoby z zespołem etatowym.

Sygnały ostrzegawcze: Co wywoła alarm u inspektora?

Podczas nadchodzących kontroli urzędnicy zwrócą szczególną uwagę na powtarzalność i ciągłość zadań, a także na sposób wydawania bieżących dyspozycji. Podwyższone ryzyko zakwestionowania modelu biznesowego występuje w obszarach, gdzie procedury korporacyjne są stosowane bezkrytycznie wobec wszystkich współpracowników.

- Kontrolujący mogą patrzeć nie tylko na postanowienia umowy, ale również na język dokumentów i codzienną praktykę. Jeżeli w firmowych systemach, procedurach i komunikacji zleceniobiorca jest opisywany jak pracownik, może to wzmacniać ryzyko zakwestionowania modelu. Istotne może okazać się również to, w jaki sposób dana osoba postrzega swoją rolę w zespole – czy uważa, że jest traktowana tak samo jak osoby na etacie czy jednak inaczej. Kontrolujący mogą o powyższe zapytać również innych współpracowników – wskazuje Aleksandra Złotucha-Starek, radczyni prawna z Kancelarii radcy prawnego Kingi Konopelko.

Na co zwraca uwagę PIP? Do najczęstszych punktów zapalnych, które przyciągają uwagę inspekcji, należą:

Sztywne harmonogramy i rygorystyczne rozliczanie czasu co do minuty .

i rygorystyczne . Brak realnej swobody w wyborze miejsca realizacji powierzonych zadań.

w wyborze miejsca realizacji powierzonych zadań. Identyczny zakres obowiązków u zleceniobiorców oraz pracowników etatowych.

u zleceniobiorców oraz pracowników etatowych. Wymóg bezwzględnego stosowania wewnętrznych regulaminów pracy przez zewnętrznych kooperantów.

To nie zakaz zleceń – liczy się transparentność

Eksperci uspokajają: reforma nie oznacza całkowitego wyeliminowania umów cywilnoprawnych z polskiego rynku. Prawidłowo skonstruowany model zlecenia wciąż pozostaje legalną i elastyczną formą współpracy. Fundamentalnym warunkiem jest jednak absolutna zgodność dokumentacji z rzeczywistością. Najpoważniejszym błędem popełnianym przez działy HR jest wdrażanie identycznych pakietów onboardingowych oraz narzędzi komunikacji dla osób na etacie, na zleceniach i kontraktach B2B.

- Największym ryzykiem nie jest dziś samo korzystanie ze zleceń, ale niespójność: inna treść umowy, inna praktyka, inny język w komunikacji i jeszcze inne zasady w procedurach firmowych – mówi Kinga Konopelko.

Rekomendacja dla biznesu: Działaj, zanim zapuka PIP

Gdy ruszą oficjalne czynności kontrolne, margines na bezstresowe porządkowanie spraw prawnych kurczy się do zera. Kompleksowy audyt umów zlecenia należy przeprowadzić natychmiast – w szczególności dotyczy to podmiotów opierających działalność na powtarzalnych procesach operacyjnych lub korzystających z niezmienianych od lat szablonów dokumentacji.

Rzetelna weryfikacja nie może ograniczać się wyłącznie do powierzchownych poprawek semantycznych w kontraktach. Kluczem do bezpieczeństwa prawnego jest analiza pełnej architektury współpracy i wykazanie, że dana relacja biznesowa ma ugruntowane, obiektywne i cywilnoprawne podstawy.

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