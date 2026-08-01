Niedziela 2 sierpnia 2026 roku to dla wielu osób jedyny czas na większe zakupy przed nadchodzącym tygodniem. Sprawdzamy, jak w ten weekend funkcjonują dyskonty, galerie handlowe oraz osiedlowe punkty.
Zasady i cel zakazu handlu w niedziele
Ograniczenie sprzedaży w dni wolne wynika bezpośrednio z przepisów regulujących pracę placówek detalicznych w Polsce. Ustawodawca w uzasadnieniu projektu jednoznacznie sprecyzował powody wprowadzenia zakazu sprzedaży. Celem ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta pozostaje zagwarantowanie pracownikom sektora detalicznego prawa do regularnego wypoczynku, przy jednoczesnym zachowaniu dostępności niezbędnych usług dla obywateli poprzez wyznaczenie zamkniętego katalogu wyłączeń,W praktyce oznacza to, że największe sieci handlowe – w tym markety i dyskonty Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour – 2 sierpnia pozostają całkowicie zamknięte.
Gdzie zrobisz zakupy 2 sierpnia? Lista wyjątków
Mimo braku dostępności dużych sklepów, ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje 32 wyjątki pozwalające na prowadzenie sprzedaży. Najpotrzebniejsze artykuły kupimy w następujących punktach:
- Lokalne sklepy osiedlowe i sieci franczyzowe (np. Żabka, ABC): Mogą być otwarte pod warunkiem, że obsługa klientów jest prowadzona osobiście przez właściciela placówki lub nieodpłatnie przez członków jego najbliższej rodziny.
- Stacje paliw: Działają bez ograniczeń przez całą dobę, oferując artykuły spożywcze i przemysłowe.
- Apteki i punkty apteczne: Funkcjonują według standardowych harmonogramów niedzielnych lub dyżurów całodobowych.
- Gastronomia i usługi: Cukiernie, piekarnie, kawiarnie, restauracje oraz kwiaciarnie są całkowicie wyłączone z zakazu.
- Punkty handlowe na dworcach i lotniskach: Działają w trybie ciągłym w celu sprawnej obsługi podróżnych.
Praktyczny przewodnik dla konsumenta na niedzielę 2 sierpnia
Jak poradzić sobie w przypadku nagłych potrzeb zakupowych 2 sierpnia?
- Brak podstawowych produktów spożywczych: Gdy zabraknie kluczowych składników, najszybszym rozwiązaniem jest wizyta w osiedlowym sklepie obsługiwanym przez właściciela, na najbliższej stacji paliw lub w sieci Żabka.
- Uzupełnienie zapasów domowych: Z kompleksowymi i dużymi zakupami spożywczymi należy wstrzymać się do poniedziałku 3 sierpnia, kiedy markety wznawiają pracę.
- Nagła potrzeba zakupu leków: Dostęp do środków medycznych zapewniają apteki, które mają dyżur tego dnia.
Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa? Harmonogram 2026
Za nami lipiec, w którym nie przewidziano ani jednej niedzieli handlowej. Na możliwość zrobienia zakupów we wszystkich sklepach i galeriach trzeba będzie poczekać do końca miesiąca.
Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku:
- 25 stycznia 2026 r.
- 29 marca 2026 r.
- 26 kwietnia 2026 r.
- 28 czerwca 2026 r.
- 30 sierpnia 2026 r. (najbliższa niedziela handlowa)
- 6 grudnia 2026 r.
- 13 grudnia 2026 r.
- 20 grudnia 2026 r.
Tegoroczny harmonogram zakłada łącznie 8 niedziel handlowych. Aż trzy z nich zaplanowano na grudzień, co ma ułatwić zakupy przedświąteczne w kontekście wprowadzonych zmian dotyczących wolnej Wigilii. W pozostałe niedziele obowiązują standardowe obostrzenia.
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