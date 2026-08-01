Zasady i cel zakazu handlu w niedziele

Ograniczenie sprzedaży w dni wolne wynika bezpośrednio z przepisów regulujących pracę placówek detalicznych w Polsce. Ustawodawca w uzasadnieniu projektu jednoznacznie sprecyzował powody wprowadzenia zakazu sprzedaży. Celem ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta pozostaje zagwarantowanie pracownikom sektora detalicznego prawa do regularnego wypoczynku, przy jednoczesnym zachowaniu dostępności niezbędnych usług dla obywateli poprzez wyznaczenie zamkniętego katalogu wyłączeń,W praktyce oznacza to, że największe sieci handlowe – w tym markety i dyskonty Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour – 2 sierpnia pozostają całkowicie zamknięte.

Gdzie zrobisz zakupy 2 sierpnia? Lista wyjątków

Mimo braku dostępności dużych sklepów, ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje 32 wyjątki pozwalające na prowadzenie sprzedaży. Najpotrzebniejsze artykuły kupimy w następujących punktach:

Lokalne sklepy osiedlowe i sieci franczyzowe (np. Żabka, ABC) : Mogą być otwarte pod warunkiem, że obsługa klientów jest prowadzona osobiście przez właściciela placówki lub nieodpłatnie przez członków jego najbliższej rodziny.

i : Mogą być otwarte pod warunkiem, że obsługa klientów jest prowadzona osobiście przez lub nieodpłatnie przez członków jego najbliższej rodziny. Stacje paliw : Działają bez ograniczeń przez całą dobę, oferując artykuły spożywcze i przemysłowe.

: Działają bez ograniczeń przez całą dobę, oferując i przemysłowe. Apteki i punkty apteczne : Funkcjonują według standardowych harmonogramów niedzielnych lub dyżurów całodobowych.

: Funkcjonują według standardowych harmonogramów niedzielnych lub dyżurów całodobowych. Gastronomia i usługi : Cukiernie, piekarnie, kawiarnie, restauracje oraz kwiaciarnie są całkowicie wyłączone z zakazu.

: Cukiernie, piekarnie, kawiarnie, restauracje oraz są całkowicie wyłączone z zakazu. Punkty handlowe na dworcach i lotniskach: Działają w trybie ciągłym w celu sprawnej obsługi podróżnych.

Praktyczny przewodnik dla konsumenta na niedzielę 2 sierpnia

Jak poradzić sobie w przypadku nagłych potrzeb zakupowych 2 sierpnia?

Brak podstawowych produktów spożywczych : Gdy zabraknie kluczowych składników, najszybszym rozwiązaniem jest wizyta w osiedlowym sklepie obsługiwanym przez właściciela, na najbliższej stacji paliw lub w sieci Żabka .

: Gdy zabraknie kluczowych składników, najszybszym rozwiązaniem jest wizyta w obsługiwanym przez właściciela, na najbliższej lub w sieci . Uzupełnienie zapasów domowych : Z kompleksowymi i dużymi zakupami spożywczymi należy wstrzymać się do poniedziałku 3 sierpnia , kiedy markety wznawiają pracę.

: Z kompleksowymi i dużymi zakupami spożywczymi należy wstrzymać się do , kiedy markety wznawiają pracę. Nagła potrzeba zakupu leków: Dostęp do środków medycznych zapewniają apteki, które mają dyżur tego dnia.

Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa? Harmonogram 2026

Za nami lipiec, w którym nie przewidziano ani jednej niedzieli handlowej. Na możliwość zrobienia zakupów we wszystkich sklepach i galeriach trzeba będzie poczekać do końca miesiąca.

Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku:

25 stycznia 2026 r.

29 marca 2026 r.

26 kwietnia 2026 r.

28 czerwca 2026 r.

30 sierpnia 2026 r. (najbliższa niedziela handlowa)

6 grudnia 2026 r.

13 grudnia 2026 r.

20 grudnia 2026 r.

Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku

Tegoroczny harmonogram zakłada łącznie 8 niedziel handlowych. Aż trzy z nich zaplanowano na grudzień, co ma ułatwić zakupy przedświąteczne w kontekście wprowadzonych zmian dotyczących wolnej Wigilii. W pozostałe niedziele obowiązują standardowe obostrzenia.