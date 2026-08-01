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Na tych kąpieliskach nie zaznasz ochłody. W wodzie wykryto groźne bakterie

Nad wieloma plażami nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi
Tu się nie ochłodzisz podczas upałów. Siedem kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wodyShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:16

Ci, którzy wybrali się na urlop nad polskie morze, nie będą zadowoleni. W wielu miejscach obowiązuje bowiem zakaz kąpieli. Dotyczy on aż siedmiu nadmorskich kąpielisk. Pięć z nich znajduje się w Darłowie (woj. zachodniopomorskie), a dwa w Gdańsku (woj. pomorskie). Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii Escherichia coli.

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Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim w pięciu kąpieliskach w Darłowie woda jest niezdatna do kąpieli z powodu bakterii Escherichia coli. To kąpieliska nr 1,2,4 i 5 w Darłówku Zachodnim.

Ten same problemy z jakością wody występują też w kąpielisku nr 2 w Darłówku Wschodnim. Tam dodatkowo badanie wody wykazało obecność enterokoków.

W województwie pomorskim bakterię Escherichia coli i enterokoki wykryto w dwóch kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych.

Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem. Jak nie urok, to sinice

Na kąpieliskach śródlądowych z powodu zakwitu sinic zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim (powiat goleniowski) oraz w jeziorze Ostrzyckim (powiat kartuski). Woda została uznana tam za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic. Kontakt z tą wodą może powodować m.in. podrażnienia skóry i oczu oraz dolegliwości układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

Kąpieli lepiej unikać też w jeziorze Junno (powiat kartuski), gdzie badanie wody wykazało obecność enterokoków.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

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Źródło: PAP
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