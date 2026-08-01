Gazeta Prawna
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Czarna sobota w Tatrach. Ratownicy TOPR dwa razy transportowali ciała do Zakopanego

turyści w kolejce do punktu sprzedaży biletów wstępu na teren TPN
Czarna sobota w Tatrach. Dwa śmiertelne wypadki, zatłoczone szlaki. Ratownicy TOPR apelują o ostrożnośćPAP / Grzegorz Momot
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 15:50

Piękna i słoneczna pogoda sprawia, że na górskich szlakach roi się od turystów. Ratownicy TOPR zwracają uwagę, że mimo dobrych warunków pogodowych podczas wędrówek trzeba zachować szczególną ostrożność. Tylko w sobotę w Tatrach doszło bowiem do dwóch śmiertelnych wypadków. Nie było szans na uratowanie turysty, który upadł z Giewontu, a podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu śmierć poniósł taternik - poinformowała ratownik dyżurny TOPR.

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Czarna sobota w Tatrach. Ratownicy TOPR poinformowali o dwóch śmiertelnych wypadkach. Do pierwszego wypadku doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej.

- Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości – powiedział ratownik dyżurny TOPR.

O zdarzeniu centralę TOPR powiadomili przypadkowi świadkowie. Ratownicy dotarli na miejsce, jednak życia turysty nie udało się uratować. Jego ciało zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca TOPR do Zakopanego.

Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary.

- W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia – przekazał ratownik dyżurny TOPR. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Tłumy turystów szturmują górskie szlaki. Ratownicy TOPR apelują

Sobota jest kolejnym dniem z bardzo dużym ruchem turystycznym w Tatrach. W górach panują upalne warunki, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu.

Ratownicy apelują, aby przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. W wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na niedzielne popołudnie prognozowane są burze.

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Źródło: PAP
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