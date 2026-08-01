Na kierowców, którzy lubią mocniej „wdepnąć w gaz” powinien paść blady strach. Od poniedziałku 3 sierpnia 2026 roku rusza policyjna akcja „Speed”. W związku z tym liczba kontroli drogowych znacząco wzrośnie. Funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na prędkość, i to, czy kierowcy stosują się do jej ograniczeń.

Gdzie pojawią się patrole i na co powinni uważać kierowcy?

Policyjnych patroli kierowcy powinni spodziewać się wszędzie, zarówno w miastach, jak i w terenie niezabudowanym. Akcja „Speed” tradycyjnie obejmie całą Polskę i potrwa, aż do 9 sierpnia 2026 roku.

Podczas trwania akcji funkcjonariusze będą korzystać z ręcznych mierników prędkości. Kierowców ignorujących ograniczenia prędkości będą także namierzać za pomocą oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Mundurowi nie będą tylko zwracać uwagi na przekraczanie przez kierowców prędkości, ale także na pozostałe aspekty przestrzegania ruchu drogowego. Policjanci będą także bacznie przyglądać się zachowaniu kierowców w rejonach przejść dla pieszych i terenach zabudowanych. Kierowcy muszą się również liczyć z dmuchaniem w balonik, bo policjanci podczas akcji „Speed” będą także kontrolować ich trzeźwość.

Więcej kontroli, większa szansa na utratę prawa jazdy

Podczas tej cyklicznej akcji policjanci nie będą nikomu pobłażać. Utrata prawa jazdy za drogowe wykroczenia jest, więc realna. Od 3 marca 2026 roku „prawko” na trzy miesiące można stracić nie tylko za zbyt szybką jazdę – czyli za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, a także poza nim, ale również za kierowanie „na podwójnym gazie” czy przewożenie niedozwolonej liczby pasażerów.

Warto przypomnieć, że utrata prawa jazdy na trzy miesiące nie grozi za przekroczenie prędkości o 50 km/h na drogach ekspresowych i autostradach. W takim przypadku policjant wystawi jedynie mandat i wlepi wyrywnemu kierowcy punkty karne.

Zmiany nastąpiły również 30 marca 2026 roku. Od tego czasu utrata prawa jazdy grozi również za umyślne wprowadzenie samochodu w poślizg, a w przypadku motocyklistów za prowadzenie na jednym kole.

Akcja „Speed” jest elementem szerszych działań na terenie całej Europy. Są one koordynowane przez stowarzyszenie policji drogowej Roadpol.