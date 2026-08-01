Wielu Polaków zostawia sobie większe sprawunki na dzień wolny od pracy. Dla większości społeczeństwa jest to sobota bądź niedziela, jeśli akurat sklepy są otwarte. Czy zatem niedziela 2 sierpnia 2026 roku to niedziela handlowa? Sprawdzamy, które sklepy będą otwarte.

Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa?

Dla miłośników spokojnych weekendowych zakupów nie będzie to najlepsza wiadomość. W tym tygodniu taka możliwość zostaje bowiem tylko w sobotę. Najbliższa niedziela 2 sierpnia 2026 roku nie weszła do kalendarza niedziel handlowych. Sklepy wielkopowierzchniowe typu Kaufland, Auchan, Carrefour, Aldi, Lidl czy Biedronka będą wiec zamknięte.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że jeśli zabraknie nam podstawowych produktów spożywczych, niekoniecznie musimy głodować. Nawet w niedziele objęte zakazem handlu otwarte mogą bowiem być małe sklepy osiedlowe, w których za ladą staje właściciel. Otwarta jest także większość Żabek, w których zwykle w tym dniu sprzedaje ajent.

Dla miłośników niedzielnego shoppingu mamy jeszcze jedną wiadomość. Jeszcze w sierpniu będzie możliwość zrobienia zakupów w marketach i galeriach handlowych. Na tę okazję trzeba będzie jednak jeszcze troszkę poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada bowiem 30 sierpnia 2026 roku.

Do końca 2026 roku przypadną jeszcze tylko cztery handlowe niedziele, z czego aż trzy w grudniu, a najbliższa właśnie pod koniec sierpnia.

Kogo nie dotyczy niedzielny zakaz handlu?

Warto przypomnieć, że zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Ustawodawca przewidział listę wyjątków od reguły, a tych jest całkiem sporo. W każdą niedzielę swobodnie możemy skorzystać z usług cukierni, kawiarni, lodziarni, kwiaciarni, sklepów z prasą. Zakupy możemy zrobić także na stacjach benzynowych, a nawet w placówkach pocztowych, o ile przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grożą jednak surowe kary. Te sięgają od 1000 zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym naruszaniu przepisów może grozić nawet kara ograniczenia wolności.