W sytuacji kryzysowej o naszym życiu może zdecydować kilka prostych odruchów. Warto wcześniej przemyśleć, co powinniśmy zrobić po usłyszeniu syreny alarmowej, jak je rozpoznawać oraz czego nie należy pod żadnym pozorem robić, gdy usłyszymy alarm. W obliczu ostatnich wydarzeń w Polsce to szczególnie ważne, by być przygotowanym i przestać odkładać tę kwestię na później.
W czasach rosnącej niepewności i coraz częstszych sytuacji kryzysowych bezpieczeństwo przestaje być tematem odległym i abstrakcyjnym. Spokój i rozsądek w trudnym momencie nie biorą się z przypadku, ale z wcześniejszego przygotowania i prostych nawyków, które warto wyrobić zawczasu. W artykule piszemy o tym, co jest najważniejsze, gdy rozlega się dźwięk syreny alarmowej, oraz jak przygotować się na kryzys.
Reakcja musi być szybka i automatyczna
1. Słyszysz modulowany dźwięk syreny? Twoje reakcja powinna być automatyczna: UKRYĆ SIĘ
2. Schowaj się w miejscu w swoim domu czy mieszkaniu, które:
- od okien dzieli jak najwięcej ścian (np. piwnica, łazienka, kotłownia)
- możliwie najbliżej ścian nośnych
(Koniecznie przemyśl lub ustal z najbliższymi najlepiej już teraz, które miejsce w twoim mieszkaniu najlepiej się do tego nadaje).
3. Nie zbliżaj się do okien, luster, nie sprawdzaj w domu radia czy internetu, nie dzwoń po 112.
Jak podkreśla Szymon Hołownia w poście na Facebooku, pierwszą reakcją po usłyszeniu syren powinno być: ukryć się.
Nasze życie zależy od tego, czy wyrobimy sobie ten automatyzm: syrena = piwnica lub łazienka – apeluje Hołownia.
W ukryciu należy oczekiwać na syrenę odwołującą alarm, czyli jednostajny 3-minutowy dźwięk (nie modulowany, jak w przypadku alarmowej). Dopiero gdy znajdziemy się już w bezpiecznym miejscu ukrycia, można włączyć radio i czekać na komunikaty. Warto już teraz tam umieścić sprzęt, żeby nie trzeba było go szukać w momencie usłyszenia syreny alarmowej.
„To dzieje się błyskawicznie, o życiu mogą decydować sekundy”
Szymon Hołownia przypomina także o doniesieniach medialnych dotyczących rosyjskiej rakiety, która spadła w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.
Wojsko operowało gotowe do interwencji w powietrzu od 2.15, a syreny na wschodzie Polski zawyły o 3.50, 10 minut po tym, jak wykryto rakietę nad Polską, i 6 minut po tym jak spadła. To wszystko naprawdę dzieje się błyskawicznie, o życiu zdecydować mogą sekundy – podkreśla Hołownia.
Prof. Marek Wrzosek, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także zwraca uwagę, że dyscyplina społeczeństwa jest bardzo ważna. – Musimy znać sygnały ostrzegawcze i alarmowe oraz nabyć umiejętność stosowania się do różnego rodzaju wytycznych, które niekoniecznie muszą się nam podobać – mówi.
Czy już czytałaś/czytałeś rządowy Poradnik Bezpieczeństwa?
W nadanym ostatnio alercie RCB rząd po raz kolejny przypomniał Polakom o Poradniku Bezpieczeństwa. Co warto zrobić już teraz i przestać odkładać na później? Poradnik Bezpieczeństwa rekomenduje, by przygotować domowe zapasy na minimum 3 dni w kilku kategoriach:
- Woda - do picia i podstawowej higieny; poradnik wskazuje też na butelkowaną wodę oraz do plecaka ewakuacyjnego filtry lub tabletki do uzdatniania.
- Żywność trwała i gotowa do spożycia - produkty z długim terminem ważności, najlepiej takie, które można zjeść bez gotowania lub po prostym podgrzaniu. Poradnik zaleca zapasy, które częściowo zużywasz i regularnie uzupełniasz.
- Leki i apteczka - leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr, nożyczki, maseczki FFP3 i folia termiczna.
- Higiena i sanitarne minimum - papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci oraz wiadro z pokrywą. To ostatnie jest szczególnie przydatne przy braku bieżącej wody.
- Oświetlenie i łączność - latarka i radio na baterie.
Dobrze też dorzucić rzeczy praktyczne, które przewijają się w poradniku:
- przedmioty do uszczelniania okien i drzwi - koce, ręczniki, taśmy,
- gaśnicę i koc gaśniczy,
- worki foliowe,
- papierowe mapy, atlas samochodowy lub mapy offline, ponieważ w sytuacji kryzysowej GPS może nie działać,
- zapasy dla zwierząt: karma, woda i leki na kilka dni.
Pełna wersja Poradnika Bezpieczeństwa jest dostępna TUTAJ.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu