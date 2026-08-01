W czasach rosnącej niepewności i coraz częstszych sytuacji kryzysowych bezpieczeństwo przestaje być tematem odległym i abstrakcyjnym. Spokój i rozsądek w trudnym momencie nie biorą się z przypadku, ale z wcześniejszego przygotowania i prostych nawyków, które warto wyrobić zawczasu. W artykule piszemy o tym, co jest najważniejsze, gdy rozlega się dźwięk syreny alarmowej, oraz jak przygotować się na kryzys.

Reakcja musi być szybka i automatyczna

1. Słyszysz modulowany dźwięk syreny? Twoje reakcja powinna być automatyczna: UKRYĆ SIĘ

2. Schowaj się w miejscu w swoim domu czy mieszkaniu, które:

od okien dzieli jak najwięcej ścian (np. piwnica, łazienka, kotłownia)

(np. piwnica, łazienka, kotłownia) możliwie najbliżej ścian nośnych

(Koniecznie przemyśl lub ustal z najbliższymi najlepiej już teraz, które miejsce w twoim mieszkaniu najlepiej się do tego nadaje).

3. Nie zbliżaj się do okien, luster, nie sprawdzaj w domu radia czy internetu, nie dzwoń po 112.

Jak podkreśla Szymon Hołownia w poście na Facebooku, pierwszą reakcją po usłyszeniu syren powinno być: ukryć się.

Nasze życie zależy od tego, czy wyrobimy sobie ten automatyzm: syrena = piwnica lub łazienka – apeluje Hołownia.

W ukryciu należy oczekiwać na syrenę odwołującą alarm, czyli jednostajny 3-minutowy dźwięk (nie modulowany, jak w przypadku alarmowej). Dopiero gdy znajdziemy się już w bezpiecznym miejscu ukrycia, można włączyć radio i czekać na komunikaty. Warto już teraz tam umieścić sprzęt, żeby nie trzeba było go szukać w momencie usłyszenia syreny alarmowej.

„To dzieje się błyskawicznie, o życiu mogą decydować sekundy”

Szymon Hołownia przypomina także o doniesieniach medialnych dotyczących rosyjskiej rakiety, która spadła w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

Wojsko operowało gotowe do interwencji w powietrzu od 2.15, a syreny na wschodzie Polski zawyły o 3.50, 10 minut po tym, jak wykryto rakietę nad Polską, i 6 minut po tym jak spadła. To wszystko naprawdę dzieje się błyskawicznie, o życiu zdecydować mogą sekundy – podkreśla Hołownia.

Prof. Marek Wrzosek, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także zwraca uwagę, że dyscyplina społeczeństwa jest bardzo ważna. – Musimy znać sygnały ostrzegawcze i alarmowe oraz nabyć umiejętność stosowania się do różnego rodzaju wytycznych, które niekoniecznie muszą się nam podobać – mówi.

Czy już czytałaś/czytałeś rządowy Poradnik Bezpieczeństwa?

W nadanym ostatnio alercie RCB rząd po raz kolejny przypomniał Polakom o Poradniku Bezpieczeństwa. Co warto zrobić już teraz i przestać odkładać na później? Poradnik Bezpieczeństwa rekomenduje, by przygotować domowe zapasy na minimum 3 dni w kilku kategoriach:

Woda - do picia i podstawowej higieny; poradnik wskazuje też na butelkowaną wodę oraz do plecaka ewakuacyjnego filtry lub tabletki do uzdatniania.

- do picia i podstawowej higieny; poradnik wskazuje też na butelkowaną wodę oraz do plecaka ewakuacyjnego filtry lub tabletki do uzdatniania. Żywność trwała i gotowa do spożycia - produkty z długim terminem ważności, najlepiej takie, które można zjeść bez gotowania lub po prostym podgrzaniu. Poradnik zaleca zapasy, które częściowo zużywasz i regularnie uzupełniasz.

- produkty z długim terminem ważności, najlepiej takie, które można zjeść bez gotowania lub po prostym podgrzaniu. Poradnik zaleca zapasy, które częściowo zużywasz i regularnie uzupełniasz. Leki i apteczka - leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr, nożyczki, maseczki FFP3 i folia termiczna.

- leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr, nożyczki, maseczki FFP3 i folia termiczna. Higiena i sanitarne minimum - papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci oraz wiadro z pokrywą. To ostatnie jest szczególnie przydatne przy braku bieżącej wody.

- papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci oraz wiadro z pokrywą. To ostatnie jest szczególnie przydatne przy braku bieżącej wody. Oświetlenie i łączność - latarka i radio na baterie.

Dobrze też dorzucić rzeczy praktyczne, które przewijają się w poradniku:

przedmioty do uszczelniania okien i drzwi - koce, ręczniki, taśmy,

gaśnicę i koc gaśniczy,

worki foliowe,

papierowe mapy, atlas samochodowy lub mapy offline, ponieważ w sytuacji kryzysowej GPS może nie działać,

zapasy dla zwierząt: karma, woda i leki na kilka dni.

Pełna wersja Poradnika Bezpieczeństwa jest dostępna TUTAJ.