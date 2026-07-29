Nie siedmiu, a ośmiu członków. Sejm zwiększył liczbę posłów należących do Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Sejm w środę, na wniosek Prezydium Sejmu, zwiększył liczbę członków sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych z siedmiu do ośmiu. Obecnie w jej skład wchodzą przedstawiciele: KO, PiS, PSL-TD, Centrum, Lewicy i Konfederacji.
Nowa liczba członków speckomisji
Prezydium Sejmu przedstawiło projekt uchwały, która zakładała zwiększenie liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych z siedmiu do ośmiu. Zmiana liczby członków speckomisji, zgodnie z Regulaminem Sejmu, możliwa jest na wniosek Prezydium Sejmu, w drodze uchwały. Za uchwałą zagłosowało 232 posłów, 200 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.
Obecnie w skład komisji wchodzi przewodniczący – Marek Biernacki (PSL-TD), dwóch jego zastępców – Zbigniew Hoffmann (PiS) oraz Mirosław Suchoń (Centrum). Oprócz tego w skład komisji wchodzą:
- Zbigniew Konwiński (KO),
- Kazimierz Plocke (KO),
- Dariusz Wieczorek (Lewica),
- Krzysztof Tuduj (Konfederacja).
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Czym zajmuje się Komisja do Spraw Służb Specjalnych?
Posiedzenia komisji, co do zasady, mają charakter niejawny. Do zakresu jej działania należy m.in.:
- opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz innych aktów dotyczących służb specjalnych, w tym regulujących działalność tych służb,
- opiniowanie kierunków działań i rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów służb specjalnych,
- opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych, rozpatrywanie corocznego sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji finansowych służb specjalnych,
- opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania poszczególnych osób na stanowiska szefów służb specjalnych i ich zastępców,
- zapoznawanie się z informacjami służb specjalnych o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności,
- ocena współdziałania służb specjalnych z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie podejmowanych przez nie działań dla ochrony bezpieczeństwa państwa,
- ocena współdziałania służb specjalnych z Siłami Zbrojnymi, organami administracji rządowej, organami ścigania i innymi instytucjami państwowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi organami i służbami specjalnymi innych państw.
W Polsce funkcjonuje pięć głównych służb specjalnych, które dzielą się na służby cywilne (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne) oraz służby wojskowe (Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego).
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