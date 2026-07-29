Nie siedmiu, a ośmiu członków. Sejm zwiększył liczbę posłów należących do Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Nowa liczba członków speckomisji

Prezydium Sejmu przedstawiło projekt uchwały, która zakładała zwiększenie liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych z siedmiu do ośmiu. Zmiana liczby członków speckomisji, zgodnie z Regulaminem Sejmu, możliwa jest na wniosek Prezydium Sejmu, w drodze uchwały. Za uchwałą zagłosowało 232 posłów, 200 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Obecnie w skład komisji wchodzi przewodniczący – Marek Biernacki (PSL-TD), dwóch jego zastępców – Zbigniew Hoffmann (PiS) oraz Mirosław Suchoń (Centrum). Oprócz tego w skład komisji wchodzą:

Zbigniew Konwiński (KO),

Kazimierz Plocke (KO),

Dariusz Wieczorek (Lewica),

Krzysztof Tuduj (Konfederacja).

Czym zajmuje się Komisja do Spraw Służb Specjalnych?

Posiedzenia komisji, co do zasady, mają charakter niejawny. Do zakresu jej działania należy m.in.:

opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz innych aktów dotyczących służb specjalnych , w tym regulujących działalność tych służb,

, w tym regulujących działalność tych służb, opiniowanie kierunków działań i rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów służb specjalnych ,

, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych , rozpatrywanie corocznego sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji finansowych służb specjalnych,

, rozpatrywanie corocznego sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji finansowych służb specjalnych, opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania poszczególnych osób na stanowiska szefów służb specjalnych i ich zastępców ,

, zapoznawanie się z informacjami służb specjalnych o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności,

o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności, ocena współdziałania służb specjalnych z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie podejmowanych przez nie działań dla ochrony bezpieczeństwa państwa,

ocena współdziałania służb specjalnych z Siłami Zbrojnymi, organami administracji rządowej, organami ścigania i innymi instytucjami państwowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi organami i służbami specjalnymi innych państw.

W Polsce funkcjonuje pięć głównych służb specjalnych, które dzielą się na służby cywilne (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne) oraz służby wojskowe (Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego).