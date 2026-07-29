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Nie siedmiu, a ośmiu członków. Sejm zwiększył liczbę posłów należących do Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Nie siedmiu, a ośmiu członków. Sejm podczas posiedzenia zajmie się Komisją do Spraw Służb Specjalnych
Nie siedmiu, a ośmiu członków. Sejm podczas posiedzenia zajmie się Komisją do Spraw Służb SpecjalnychGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 09:38
aktualizacja dzisiaj, 10:26

Sejm w środę, na wniosek Prezydium Sejmu, zwiększył liczbę członków sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych z siedmiu do ośmiu. Obecnie w jej skład wchodzą przedstawiciele: KO, PiS, PSL-TD, Centrum, Lewicy i Konfederacji.

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Nowa liczba członków speckomisji

Prezydium Sejmu przedstawiło projekt uchwały, która zakładała zwiększenie liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych z siedmiu do ośmiu. Zmiana liczby członków speckomisji, zgodnie z Regulaminem Sejmu, możliwa jest na wniosek Prezydium Sejmu, w drodze uchwały. Za uchwałą zagłosowało 232 posłów, 200 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Obecnie w skład komisji wchodzi przewodniczący – Marek Biernacki (PSL-TD), dwóch jego zastępców – Zbigniew Hoffmann (PiS) oraz Mirosław Suchoń (Centrum). Oprócz tego w skład komisji wchodzą:

  • Zbigniew Konwiński (KO),
  • Kazimierz Plocke (KO),
  • Dariusz Wieczorek (Lewica),
  • Krzysztof Tuduj (Konfederacja).
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Czym zajmuje się Komisja do Spraw Służb Specjalnych?

Posiedzenia komisji, co do zasady, mają charakter niejawny. Do zakresu jej działania należy m.in.:

  • opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz innych aktów dotyczących służb specjalnych, w tym regulujących działalność tych służb,
  • opiniowanie kierunków działań i rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów służb specjalnych,
  • opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych, rozpatrywanie corocznego sprawozdania z jego wykonania oraz innych informacji finansowych służb specjalnych,
  • opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania poszczególnych osób na stanowiska szefów służb specjalnych i ich zastępców,
  • zapoznawanie się z informacjami służb specjalnych o szczególnie istotnych wydarzeniach z ich działalności,
  • ocena współdziałania służb specjalnych z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie podejmowanych przez nie działań dla ochrony bezpieczeństwa państwa,
  • ocena współdziałania służb specjalnych z Siłami Zbrojnymi, organami administracji rządowej, organami ścigania i innymi instytucjami państwowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi organami i służbami specjalnymi innych państw.

W Polsce funkcjonuje pięć głównych służb specjalnych, które dzielą się na służby cywilne (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne) oraz służby wojskowe (Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego).

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Źródło: gazetaprawna.pl
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