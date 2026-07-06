Dofinansowanie do wymiany dachu 2026 - komu przysługuje? Czy w 2026 roku są dotacje na azbest? Gdzie złożyć wniosek o wymianę dachu?

Dofinansowanie do wymiany dachu 2026 NFOŚiGW

W 2026 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy ogólnopolski program związany z usuwaniem azbestu, w ramach którego do gmin ma trafić ponad 49 mln zł. Pieniądze nie trafią jednak bezpośrednio do właścicieli domów, tylko do samorządów, które miały czas na składanie wniosków do 29 maja 2026.

Formalnie beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. To one przekazują środki dalej, czyli do gmin, które będą organizować cały proces i decydować, kto faktycznie skorzysta z pomocy przy wymianie dachu lub usunięciu niebezpiecznych materiałów. Samorządy zorganizują lokalne nabory i wybiorą nieruchomości, które zostaną objęte programem. Oznacza to, że właściciel domu nie składa wniosku do NFOŚiGW. Najpierw musi sprawdzić czy jego gmina uczestniczy w programie i prowadzi nabór wniosków.

Jeśli chcesz pozbyć się azbestu z dachu w ramach aktualnego dofinansowania musisz:

skontaktować się ze swoją gminą

dowiedzieć się, czy bierze udział w programie,

sprawdzić, kiedy rusza lokalny nabór,

dowiedzieć się, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku.

To od decyzji urzędu zależy, czy i kiedy będzie można złożyć zgłoszenie.

Choć budżet programu liczony jest w dziesiątkach milionów złotych, dostęp do pieniędzy nie jest automatyczny. Jeśli gmina nie złożyła wniosku, mieszkańcy mogą nie zobaczyć ani złotówki.

Na co można dostać dofinansowanie z NFOŚiGW?

Środki obejmują cały proces związany z usuwaniem azbestu. Dofinansowanie może pokryć:

demontaż starego pokrycia dachowego,

zbieranie materiałów zawierających azbest,

transport odpadów,

oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie.

To ważne, bo samodzielne usuwanie takich materiałów jest nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne bez odpowiednich procedur.

Dofinansowanie do wymiany dachu 2026 ARiMR

To jednak nie jedyny program, o który pytają właściciele nieruchomości. Duże zainteresowanie wciąż budzi wsparcie oferowane w poprzednich latach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wielu rolników, który mają budynki pokryte azbestem, zastanawia się, czy w 2026 roku nadal można otrzymać dopłatę do wymiany dachu w ramach ARiMR.

Przypomnijmy, że agencja realizowała w latach 2022–2024 nabory wniosków na dofinansowanie wymiany dachów w budynkach przeznaczonych do produkcji rolniczej. W przeciwieństwie do obecnych programów związanych wyłącznie z usuwaniem azbestu, wsparcie oferowane wcześniej przez ARiMR obejmowało również wykonanie nowego pokrycia dachowego. Dzięki temu rolnicy mogli nie tylko pozbyć się eternitu, ale także częściowo sfinansować montaż nowego dachu na budynkach służących produkcji rolniczej. Dotacje były finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W ramach tego programu rolnicy mogli uzyskać do 20 000 zł dotacji. Dofinansowanie wynosiło 40 zł/m², przy maksymalnej powierzchni dachu 500 m². Istniała też możliwość wypłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości wsparcia.

Niestety, w 2026 roku ARiMR nie prowadzi nowych naborów. Wciąż nie wiadomo czy program będzie kontynuowany w przyszłości. W związku z brakiem nowych naborów wielu właścicieli domów szuka alternatywnych źródeł wsparcia. Najczęściej pojawia się pytanie, czy wymianę dachu można sfinalizować z programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie do wymiany dachu - Czyste Powietrze 2026

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują poprawę efektywności energetycznej budynków. W 2026 roku nadal można uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, jednak program nie finansuje wykonania nowego pokrycia dachowego jako samodzielnej inwestycji. Jego celem jest przede wszystkim ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.

W jego ramach można uzyskać wsparcie na:

zakup materiałów do ocieplenia dachu i poddasza np. wełny mineralnej.

wykonanie ocieplenia połaci dachowej,

ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

zakup materiałów do niezbędnych prac wykończeniowych związanych z ociepleniem,

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),

audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Wysokość wsparcia zależy od dochodów beneficjenta i zakresu inwestycji. Obecnie obowiązują 3 poziomy dofinansowania - podstawowy, podwyższony i najwyższy. W przypadku kompleksowej termomodernizacji budynku dotacja może sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowanych dla osób o niższych dochodach.

W większości przypadków program Czyste Powietrze nie finalizuje zakupu nowej dachówki, blachodachówki czy blachy jako zwykłego remontu dachu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wymiana lub odtworzenie pokrycia jest niezbędne do wykonania ocieplenia dachu od zewnątrz. Wówczas część kosztów związanych z pracami dachowymi może zostać uznana za element przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Aby skorzystać z programu, warto skonsultować się z doradcą w gminnym punkcie Czystego Powietrza i sprawdzić, czy konkretna inwestycja kwalifikuje się do skorzystania z dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna 2026. Wymianę dachu można odliczyć od podatku

Osoby planujące remont dachu powinny pamiętać, że oprócz programów dotacyjnych mogą skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona odliczyć od podatku część wydatków poniesionych na poprawę efektywności energetycznej domu jednorodzinnego. Limit odliczenia wynosi obecnie 53 tys. zł na jednego podatnika. Odliczyć można m.in.:

wełnę mineralną do ocieplenia dachu.

pianę PUR,

płyty PIR,

membrany i folie związane z izolacją,

audyt energetyczny.

Nie można natomiast odliczyć kosztów zakupu dachówki, blachodachówki, łat ani samej wymiany pokrycia dachowego. Fiskus w najnowszych interpelacjach podkreśla, że są to wydatki związane z remontem dachu, a nie z jego dociepleniem.

Do kiedy trzeba pozbyć się azbestu i czy jest to obowiązkowe?

Usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest jest obowiązkowe. Ostateczny termin na eliminację azbestu w Polsce to 2032 rok.

Azbest jest materiałem szkodliwym dla zdrowia, dlatego nie wolno usuwać go samodzielnie. Usunięcie eternitu musi być zgłoszone do gminy i przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę, dlatego warto sprawdzić dostępność wsparcia na swoim terenie. Najlepiej skontaktować się z urzędem gminy lub Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.