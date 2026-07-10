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Nie będzie uchylenia ENA dla Romanowskiego. Jest decyzja warszawskiego sądu

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Sąd okręgowy nie uwzględnił wniosku o uchylenie ENA wobec Marcina Romanowskiegoshutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
22 minut temu

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Wniosek obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości został oddalony – poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa sądu ds. karnych sędzia Anna Ptaszek.

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Były wiceszef MS z czasów rządów PiS i obecny poseł tej partii Marcin Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 r. poinformowano o ochronie, której posłowi udzielił ówczesny węgierski rząd Viktora Orbana. Za Romanowskim od lutego br. wydany jest też Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

Marcin Romanowski poszukiwany z ENA. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa

Po wygranych wyborach na Węgrzech obecny premier tego kraju Peter Magyar powiedział, że Węgry „nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową”. Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja opuścił mieszkanie, w którym mieszkał w węgierskiej stolicy. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji.

W czerwcu br. radio RMF informowało, że obrona Romanowskiego zawnioskowała o uchylenie ENA. Podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami wiceminister ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa - podawało RMF.

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek informował w końcu czerwca, że rozmawiał w sprawie Romanowskiego z prokurator generalną Serbii. „Miałem spotkanie on-line z panią prokurator generalną Serbii. Nie wiedziała jeszcze, czy pan Romanowski jest u nich. Zadeklarowała współpracę” – mówił PAP Żurek. Z kolei kilka dni temu media podawały, że Żurek rozmawiał z prokuratorem generalnym Chorwacji, który także nie potwierdził, aby Romanowski był w tym kraju.

Sąd Okręgowy zdecydował w sprawie uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania

„Informuję, że postanowieniem z 10 lipca 2026 r. (...) Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania” - przekazała natomiast w piątek w komunikacie na stronie sądu sędzia Ptaszek.

Tymczasem równolegle jest procedowany w SO wniosek o wydanie ENA wobec byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry. 1 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców. Sędzia Ptaszek informowała PAP w czwartek, że w sprawie wniosku o ENA wobec Ziobry „można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez SO czynności procesowych”. (PAP)

mja/ nl/ sdd/

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Źródło: PAP
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