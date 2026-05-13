Sejm za zmianami w ENA. Koalicja chce usprawnić europejski nakaz aresztowania

W środę posłowie debatowali w Sejmie nad rządowym projektem zmian Kodeksu postępowania karnego, który ma na celu wykonanie prawa UE. Chodzi o uzupełnienie polskich przepisów odnoszących się do Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz zapewnienie w polskim porządku prawnym pełnej implementacji tego mechanizmu poprzez pełne wdrożenie decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w sprawie ENA i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi.

Jakie zmiany w ENA przewiduje projekt nowelizacji?

Iwona Karolewska (KO), przedstawiając sprawozdanie komisji sprawiedliwości i praw człowieka, podkreśliła, że komisja rekomenduje poparcie projektu. Jak dodała, ma on charakter techniczny, dostosowujący. Według posłanki, celem projektowanych zmian jest usprawnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi UE oraz zapewnienie lepszej ochrony praw osób objętych procedurą ENA.

Posłanka poinformowała, że projekt zakłada cztery główne zmiany: umożliwia czasowe przekazanie osoby ściganej ENA do innego państwa członkowskiego w celu jej przesłuchania przed ostatecznym rozpoznaniem wniosku o przekazanie; zrównuje sytuację prawną osób stale zamieszkujących lub przebywających w Polsce, także obywateli innych państw UE, z sytuacją polskich obywateli; wprowadza obowiązek niezwłocznego występowania przez polski sąd do państwa trzeciego o zgodę na dalsze przekazywanie osoby ściganej, jeśli wcześniej została ona wydana w Polsce w drodze ekstradycji; doprecyzowuje zasady tranzytu osób objętych ENA przez terytorium Polski, co rozszerza gwarancje procesowe m.in. na osoby mające miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Polsce.

Koalicja popiera zmiany, Konfederacja zgłasza wątpliwości

Podczas dyskusji nad projektem posłowie Maciej Tomczykiewicz (KO), Mirosław Orliński (PSL), Sławomir Ćwik (Centrum) i Łukasz Osmalak (Polska 2050) w imieniu klubów wyrazili poparcie dla projektowanych zmian.

Zdaniem Witolda Tumanowicza (Konfederacja), projekt budzi wątpliwości, ponieważ „zrównuje sytuację obywateli polskich z cudzoziemcami stale przebywającymi w Polsce w zakresie gwarancji powrotu do Polski na odbycie kary po wykonaniu ENA”. Poseł pytał, dlaczego polski system penitencjarny ma przejmować odpowiedzialność za odbywanie kary przez osoby niebędące obywatelami Polski.

Jarosław Sachajko (Demokracja Bezpośrednia) zadeklarował, że jego koło popiera kierunek zmian, ale „praktyka stosowania przepisów będzie absolutnie kluczowa”. Zaznaczył, że przekazanie polskich obywateli za granicę „nie może być automatem”.

ENA umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami UE w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.

Według uzasadnienia, projekt ma na celu zapewnienie osobom zamieszkującym lub stale przebywającym w Polsce, w tym obywatelom innych państw UE, takich samych praw i obowiązków, jakie dotyczą polskich obywateli, wobec których wystąpiono z ENA. Przewiduje też wprowadzenie możliwości czasowego przekazania osoby, wobec której wystąpiono z ENA, celem jej przesłuchania przez państwo UE występujące z tym nakazem.

Jak zaznaczono, projektowane przepisy zmierzają do zagwarantowania szybkości postępowania organu realizującego ENA poprzez zobowiązanie go do „bezzwłocznego wystąpienia do państwa trzeciego, z którego wcześniej nastąpiła ekstradycja osoby, której ten nakaz dotyczy, o wyrażenie zgody na dalsze jej przekazanie do państwa wydania nakazu”.(PAP)