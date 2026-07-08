Gazeta Prawna
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Nowe wymogi dla deweloperów? Senat zdecydował ws. ważnej nowelizacji przepisów

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Senat za drobnymi poprawkami do nowelizacji ustawy nakazującej deweloperom publikację cen mieszkań w jednolitym formacieShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
wczoraj, 21:34

Senat opowiedział się za drobnymi poprawkami dotyczącymi nowelizacji ustawy, która nakłada na deweloperów obowiązek udostępniania informacji na portalu dane.gov.pl, m.in. o cenach i metrażu nieruchomości, według jednolitego formatu. Projekt noweli ponownie trafi teraz do Sejmu.

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Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 62 senatorów, 30 wstrzymało się od głosu i nikt nie był przeciw. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Chodzi o przygotowaną przez posłów Polski 2050 nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. ustawy deweloperskiej.

Co zakłada nowelizacja przepisów?

Jak podano w uzasadnieniu noweli, zgodnie z przepisami z 2025 r. deweloperzy są zobowiązani do udostępniania danych m.in. o cenach i metrażu nieruchomości w portalu dane.gov.pl, prowadzonym przez ministra cyfryzacji. Resort cyfryzacji opracował „ustrukturyzowany format danych przeznaczony do odczytu maszynowego”, czyli z jednolity format danych i rekomenduje korzystanie z niego. Jednak nie jest to obowiązkowe i część deweloperów nie używa tego rozwiązania.

Nowela ma to zmienić i zapewnić jednolity i spójny sposób udostępniania danych w portalu dane.gov.pl. Ustrukturyzowany format danych ma być udostępniony przez ministra cyfryzacji w postaci rozporządzenia.

W ocenie projektodawców stosowanie jednolitego formatu danych ułatwi konsumentom porównanie cen domów i mieszkań, a także usprawni tworzenie różnych narzędzi analitycznych, np. porównywarek cen nieruchomości.

Niezastosowanie przez dewelopera wymaganego rozwiązania ma być traktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów, co może skutkować nałożeniem na firmę kary finansowej w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Zaproponowane przez Senat poprawki mają charakter uściślający i redakcyjny.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia.

Źródło: PAP

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nieruchomoścideweloperSenat

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