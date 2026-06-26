Czarne chmury nad szefem PIP. Główny inspektor pracy ma być odwołany

1 lipca obrady nad wnioskiem o odwołanie szefa PIP. Co dalej ze Staneckim?

W środę, 1 lipca 2026 roku, odbędzie się posiedzenie zwołane w trybie wyjątkowym w sprawie przyszłości Marcina Staneckiego – głównego inspektora pracy. Choć Stanecki zarządza instytucją dopiero od połowy czerwca 2024 roku (został powołany przez ówczesnego marszałka Szymona Hołownię), jego misja prawdopodobnie dobiega końca.

Kto decyduje o zmianach w PIP? Decyzja w rękach Włodzimierza Czarzastego

Tematem posiedzenia ma być głosowanie nad wnioskiem Włodzimierza Czarzastego marszałka Sejmu RP w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej odwołania Staneckiego ze stanowiska i powołaniu na niego nowej osoby. Przypomnijmy, że Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) podlega Sejmowi. Z kolei głównego inspektora pracy powołuje i odwołuje marszałek Sejmu po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej.

Kim jest Janusz Krasoń? Nowy kandydat na szefa PIP

Kandydatem na nowego szefa PIP jest Janusz Krasoń. Co o nim wiadomo? Obecnie kieruje wrocławskim Ośrodkiem Szkolenia PIP, którym zarządzał już w latach 90. Krasoń ma za sobą również bogatą przeszłość polityczną. Przez trzy kadencje zasiadał w ławach poselskich, reprezentując najpierw SLD, a później koalicję Lewicy i Demokratów.

Pracodawcy protestują. Nagła decyzja zaskoczyła rynek

Przedstawiciele strony pracodawców otwarcie przyznają, że decyzja o zmianie kadrowej jest dla nich kompletnym zaskoczeniem. Zadeklarowali już, że podczas nadzwyczajnego głosowania 1 lipca opowiedzą się przeciwko odwołaniu dotychczasowego szefa.

Zobacz także: PIP chce włączenia stresu do bhp