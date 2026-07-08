Ogólnopolskie wyniki matur 2026 zostały opublikowane w środę, 8 lipca. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że świadectwo dojrzałości otrzyma 81,1 proc. tegorocznych absolwentów. Oznacza to, że więcej niż czterech na pięciu zdających uzyskało wymagane wyniki ze wszystkich obowiązkowych egzaminów.

Dla części maturzystów tegoroczna sesja nie jest jeszcze zakończona. Prawo do poprawki ma 12,3 proc. absolwentów. Są to osoby, które nie uzyskały wymaganego minimum wyłącznie z jednego egzaminu obowiązkowego. Kolejne 6,6 proc. zdających nie zdało więcej niż jednego przedmiotu, dlatego nie może skorzystać z sierpniowego terminu poprawkowego.

Oznacza to wyraźną różnicę między sytuacją obu grup. Osoba, która nie zaliczyła jednego egzaminu obowiązkowego, może jeszcze w 2026 r. uzyskać świadectwo dojrzałości. W przypadku niepowodzenia z co najmniej dwóch przedmiotów takiej możliwości w tegorocznej sesji już nie ma.

Zdawalność matur 2026. Najlepsze wyniki w liceach

Dane CKE pokazują duże różnice między poszczególnymi typami szkół. Najlepiej poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących. W tej grupie maturę zdało 85,9 proc. tegorocznych absolwentów.

Znacznie niższy wynik odnotowano w technikach. Wszystkie warunki uzyskania świadectwa dojrzałości spełniło 71,3 proc. absolwentów tych szkół. Różnica między liceami i technikami wyniosła więc 14,6 pkt proc.

Najniższą zdawalność odnotowano w szkołach branżowych II stopnia. Maturę zdało tam 15,4 proc. absolwentów. Wynik tej grupy znacząco odbiega zarówno od rezultatów licealistów, jak i absolwentów techników.

Tegoroczne dane potwierdzają tym samym utrzymujące się zróżnicowanie wyników w zależności od rodzaju ukończonej szkoły. Już w poprzednich latach absolwenci liceów osiągali wyższą zdawalność niż uczniowie techników.

Jak wyglądała zdawalność w 2025 roku?

Tegoroczny ogólnopolski wynik jest nieznacznie lepszy od wstępnego rezultatu z 2025 r. Wówczas, według danych opublikowanych po terminie głównym i dodatkowym, maturę zdało 80 proc. tegorocznych absolwentów. Wynik z 2026 r. na poziomie 81,1 proc. oznacza więc wzrost o 1,1 pkt proc.

Porównując dane rok do roku, trzeba jednak zachować właściwy punkt odniesienia. Wyniki publikowane w lipcu nie są ostatecznym bilansem całej sesji maturalnej. Zmieniają się po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych, ponieważ część absolwentów uzyskuje świadectwo dojrzałości dopiero po sierpniowej sesji.

W 2025 r. ostateczny odsetek zdających wzrósł po poprawkach do 86,1 proc. Dopiero po zakończeniu tegorocznej sesji poprawkowej będzie więc możliwe pełne porównanie rezultatów matur 2025 i 2026.

Matura 2026. Jakie warunki trzeba było spełnić?

Tegoroczni maturzyści musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Do tego dochodziły obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Dodatkowe obowiązki dotyczyły uczniów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej. Zdający z tej grupy przystępowali również do pisemnego i ustnego egzaminu z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości było zdobycie co najmniej 30 proc. możliwych punktów z każdego obowiązkowego egzaminu. Zasada ta dotyczy zarówno egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, jak i obowiązkowych egzaminów ustnych.

Przedmioty rozszerzone bez progu zdawalności

Każdy maturzysta miał także obowiązek przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku zasady są jednak inne niż przy egzaminach obowiązkowych.

Samo przystąpienie do egzaminu rozszerzonego jest elementem wymaganym do ukończenia procedury maturalnej, ale dla przedmiotów dodatkowych nie obowiązuje próg zaliczeniowy. Wynik z rozszerzenia nie decyduje więc bezpośrednio o otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

Ma natomiast zasadnicze znaczenie podczas rekrutacji na studia. Uczelnie samodzielnie określają, jakie przedmioty i według jakich przeliczników uwzględniają przy przyjmowaniu kandydatów. Dlatego osoba, która formalnie zdała maturę, może mieć wynik niewystarczający do przyjęcia na wybrany kierunek.

Według danych CKE dotyczących deklaracji egzaminacyjnych najczęściej wybieranym przedmiotem rozszerzonym w 2026 r. był język angielski. Zadeklarowało go 252,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 73,2 proc. zdających. Kolejne miejsca zajęły matematyka – 93,4 tys. osób, geografia – 84 tys. i biologia – 71,3 tys.

Wyniki matur 2026 w systemie ZIU

Od godz. 8.30 w środę maturzyści mogą sprawdzać indywidualne wyniki w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika. System ZIU umożliwia dostęp do rezultatów poszczególnych egzaminów po zalogowaniu na konto zdającego.

Dane dostępne online nie zastępują dokumentów wydawanych absolwentom. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują szkołom świadectwa dojrzałości, aneksy oraz informacje o wynikach. Szczegóły dotyczące odbioru dokumentów ustalają poszczególne placówki.

Maturzyści powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na ogólną informację o zdaniu egzaminu, lecz także na wyniki z poszczególnych przedmiotów. W przypadku osób planujących studia to właśnie liczba punktów uzyskana z przedmiotów wymaganych przez konkretną uczelnię będzie decydować o pozycji na liście rekrutacyjnej.

Matura poprawkowa 2026. Kto może do niej przystąpić?

Prawo do sierpniowej poprawki ma 12,3 proc. tegorocznych absolwentów. Warunek jest jednoznaczny: zdający nie mógł uzyskać wymaganego minimum wyłącznie z jednego egzaminu obowiązkowego.

Nie wystarczy jednak samo spełnienie warunków. Maturzysta musi złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Termin upływa 15 lipca 2026 r., czyli siedem dni po ogłoszeniu wyników matury.

Egzamin pisemny w terminie poprawkowym zaplanowano na 24 sierpnia 2026 r. o godz. 9.00. Egzaminy ustne odbędą się 25 sierpnia. Ostateczne wyniki sesji poprawkowej zostaną opublikowane 11 września 2026 r.

Dopiero wtedy znany będzie pełny bilans tegorocznych matur. Część z 12,3 proc. absolwentów uprawnionych do poprawki ma bowiem jeszcze możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości w tym roku.

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