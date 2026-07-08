Nawet 1900 zł zostaje w kieszeni. ZUS zmienił ważny wniosek - musisz kliknąć jedno nowe pole, aby skorzystać z ulgi

Nowe pole we wniosku RWS 3.0. Chodzi o PKD

Zmiana weszła w życie 26 czerwca 2026 roku. W sekcji dotyczącej informacji o pomocy de minimis dodano pole o nazwie "Wersja PKD". Każdy przedsiębiorca musi teraz samodzielnie wskazać, czy jego działalność rozlicza się według klasyfikacji PKD 2007, czy też przeszedł już na nową strukturę PKD 2025. To kluczowy element weryfikacji wniosku przez urzędników. Błędne zaznaczenie lub pominięcie tego kroku może opóźnić przyznanie ulgi. Wszystkie formalności, tak jak dotychczas, realizuje się w 100 proc. elektronicznie za pośrednictwem platformy eZUS.

Ponad 4,2 miliarda złotych trafiło do kieszeni Polaków

Statystyki pokazują, że Polacy masowo ruszyli po darmowy miesiąc bez składek. Od momentu uruchomienia programu w listopadzie 2024 roku, przedsiębiorcy złożyli już ponad 3,28 miliona wniosków. Budżet państwa sfinansował zwolnienia na gigantyczną kwotę przekraczającą 4,26 miliarda złotych. ZUS działa w tym przypadku wyjątkowo sprawnie - rozpatrzono już 99,8 proc. wszystkich zgłoszeń. Co najważniejsze dla składających dokumenty, aż 95,3 proc. decyzji kończy się pełnym zwolnieniem z opłat. Odmowy stanowią zaledwie margines wszystkich spraw.

Kto zyska najwięcej i jak działają wakacje składkowe?

Wakacje składkowe pozwalają mikroprzedsiębiorcom na zwolnienie z opłacania własnych składek na ubezpieczenia społeczne za jeden, wybrany miesiąc w roku kalendarzowym.

Co finansuje państwo? Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Ile można zyskać? W przypadku osób na tzw. dużym ZUS-ie, w kieszeni zostaje blisko 1900 zł.

Co trzeba zapłacić samemu? Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej oraz składek za ewentualnych pracowników czy zleceniobiorców.

Warto pamiętać, że skorzystanie z wakacji składkowych jest w pełni bezpieczne dla przyszłości przedsiębiorcy. Państwo przejmuje na siebie obowiązek opłacenia składek, dzięki czemu zachowana zostaje ciągłość ubezpieczenia, a sytuacja ta nie wpłynie negatywnie na wysokość przyszłej emerytury.

Pilnuj terminów - jeden błąd i stracisz ulgę

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie korzystali z tego rozwiązania w 2026 roku, nadal mogą złożyć dokumenty. Kluczowe jest jednak przestrzeganie zasady terminowości. Wniosek RWS musi trafić do ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który chce się uzyskać zwolnienie. Jeśli planujesz przerwę w opłacaniu składek za wrzesień, poprawnie wypełniony formularz RWS 3.0 musisz wysłać przez eZUS najpóźniej do końca sierpnia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania