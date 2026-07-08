Zaległości za abonament RTV mogą skończyć się zajęciem pieniędzy z konta, wynagrodzenia, emerytury albo nadpłaty podatku. Dane Ministerstwa Finansów pokazują skalę takich postępowań. Od stycznia do maja 2026 r. najwyższa kwota wyegzekwowana przez fiskusa wyniosła 137 tys. zł. Rekord padł w województwie zachodniopomorskim.

Na kolejnych miejscach znalazły się województwa łódzkie, gdzie najwyższa odzyskana należność wyniosła 35 tys. zł, kujawsko-pomorskie z kwotą 33 tys. zł oraz dolnośląskie z kwotą 32 tys. zł. W województwie mazowieckim największa pojedyncza egzekucja sięgnęła 29 tys. zł. W pozostałych regionach najwyższe kwoty mieściły się w przedziale od 2 tys. do 23 tys. zł.

Tak wysokich należności nie należy utożsamiać z kilkumiesięcznym opóźnieniem przeciętnego gospodarstwa domowego. Z wcześniejszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że największe zadłużenie powstaje przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw i innych podmiotów posiadających wiele odbiorników. Jeżeli opłaty nie są regulowane przez długi czas, zaległość dotycząca większej liczby urządzeń może osiągnąć dziesiątki, a nawet ponad 100 tys. zł.

Abonament RTV w 2026 r. droższy niż rok wcześniej

W 2026 r. miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 9,50 zł. W przypadku odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego trzeba płacić 30,50 zł miesięcznie. Przy regularnym opłacaniu abonamentu przez pełne 12 miesięcy daje to odpowiednio 114 zł i 366 zł.

Możliwe jest jednak wniesienie opłaty z góry za dłuższy okres. Poczta Polska stosuje wówczas zniżki. Roczna opłata za radio wniesiona jednorazowo wynosi 102,60 zł, a za telewizor lub telewizor i radio – 329,40 zł.

Stawki wzrosły względem 2025 r. Wówczas miesięczny abonament za radio kosztował 8,70 zł, a za telewizor lub telewizor i radio – 27,30 zł. Oznacza to, że osoba płacąca co miesiąc za odbiornik telewizyjny wydaje w 2026 r. o 38,40 zł więcej w skali roku niż rok wcześniej.

Obowiązek nie powstaje jednak dopiero po otrzymaniu pisma z Poczty Polskiej. Użytkownik odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego powinien zarejestrować urządzenie w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, a następnie terminowo wnosić opłaty. Podstawą tego obowiązku jest ustawa o opłatach abonamentowych.

Nieopłacony abonament RTV trafia do urzędu skarbowego

Droga od zaległości do egzekucji nie zaczyna się od natychmiastowego zajęcia pieniędzy przez fiskusa. W pierwszej kolejności Poczta Polska, jako wierzyciel, podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności. Dłużnik otrzymuje upomnienie lub wezwanie do zapłaty. Jeżeli nadal nie reguluje zobowiązania, może zostać wystawiony tytuł wykonawczy.

Dopiero na jego podstawie sprawa trafia do organu egzekucyjnego. Urząd skarbowy może zastosować środki przewidziane dla egzekucji administracyjnej. Zaległość może zostać pobrana między innymi z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalnego lub nadpłaty podatku.

Ministerstwo Finansów zwraca przy tym uwagę na istotną różnicę między rolą wierzyciela a zadaniem organu egzekucyjnego. Urząd skarbowy nie rozstrzyga, czy abonament RTV został naliczony prawidłowo ani czy wysokość zaległości powinna być inna. Postępowanie prowadzi na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez wierzyciela.

Organ egzekucyjny nie bada zasadności ani wymagalności obowiązku objętego takim dokumentem. Oznacza to, że sporu dotyczącego samej należności nie należy odkładać do momentu, gdy fiskus rozpocznie już egzekucję.

Firmy płacą abonament RTV za każdy odbiornik

Zasady dotyczące przedsiębiorstw są jednym z powodów, dla których zaległości mogą osiągać bardzo wysokie wartości. W gospodarstwach domowych obowiązują inne reguły rozliczania niż w przypadku firm i pozostałych podmiotów.

Poczta Polska wskazuje, że przedsiębiorcy oraz inne podmioty niebędące gospodarstwami domowymi mają obowiązek wnoszenia opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiowe i telewizyjne. Dotyczy to również odbiorników znajdujących się w samochodach służbowych.

Jeżeli więc przedsiębiorstwo posiada wiele urządzeń w biurach, placówkach, zakładach lub pojazdach i przez długi czas nie reguluje należności, zobowiązanie może narastać znacznie szybciej niż w przypadku osoby prywatnej. Ministerstwo Finansów potwierdziło Interii Biznes, że właśnie taka skala działalności może prowadzić do powstania wyjątkowo wysokich zaległości.

W praktyce oznacza to również, że przedsiębiorca nie powinien ograniczać sprawdzenia obowiązku abonamentowego wyłącznie do telewizorów znajdujących się w siedzibie firmy. Znaczenie może mieć liczba wszystkich posiadanych i objętych obowiązkiem odbiorników, w tym urządzeń radiowych w pojazdach służbowych.

Abonament RTV a wysoka zaległość. Fiskus nie bada jej zasadności

Kwota 137 tys. zł pokazuje, że egzekucja zaległego abonamentu RTV nie jest wyłącznie teoretyczną możliwością przewidzianą w przepisach. W pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. urzędy skarbowe prowadziły postępowania, w których pojedyncze należności wynosiły od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a jeden przypadek znacząco przekroczył poziom 100 tys. zł.

Kluczowe znaczenie ma moment, w którym dłużnik reaguje na korespondencję dotyczącą należności. Po wystawieniu tytułu wykonawczego urząd skarbowy działa już jako organ egzekucyjny. Nie prowadzi ponownej kontroli sposobu wyliczenia długu i nie rozstrzyga sporu między zobowiązanym a wierzycielem.

Dlatego osoba lub przedsiębiorca kwestionujący sam obowiązek zapłaty, liczbę odbiorników albo wysokość zaległości powinien kierować zastrzeżenia do właściwego wierzyciela i korzystać z przewidzianych prawem środków na etapie, na którym możliwe jest jeszcze zakwestionowanie podstawy należności.

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