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Kolejny market obchodzi zakaz handlu w niedzielę. Ministra Pracy nasyła na niego kontrolę PIP

Kobieta wybiera produkty w sklepie
Kolejny sklep znalazł sposób na obejście zakazu handlu w niedzielę. Teraz czeka go kontrolaShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 13:09

Kolejny market w Polsce znalazł sprytny sposób na ominięcie zakazu handlu w niedziele. Teraz może mieć problemy. Ministra pracy, Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, podjęła natychmiastową decyzję i skierowała wniosek do Głównego Inspektora Pracy o wszczęcie kontroli w popularnym sklepie. Sprawa wywołuje spore poruszenie.

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Intermarché w Brzesku na celowniku. Jak sklep chciał ominąć zakaz?

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły niepokojące sygnały dotyczące supermarketu Intermarché zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 29 w Brzesku. Zgłoszenia dotyczyły podejrzenia obejścia zakazu handlu w niedziele i święta. Wszystko przez „Klub Czytelnika”, który uruchomiono na terenie sklepu.

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Błyskawiczny ruch rządu. Agnieszka Dziemanowicz-Bąk uderza w sklep

Reakcja resortu była błyskawiczna. 23 czerwca 2026 roku ministra Agnieszka Dziemanowicz-Bąk oficjalnie wystąpiła do Głównego Inspektora Pracy o wszczęcie pilnej kontroli PIP i objęcie całego postępowania specjalnym nadzorem.

Celem przepisów jest dopuszczenie handlu w sklepach zlokalizowanych na terenie bibliotek, kin czy domów kultury, a nie sytuacje, w których obiekt działalności kulturalnej jest sztucznie tworzony w placówce handlowej – płynie jasny przekaz z ministerstwa.

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Co grozi placówce? Jeśli PIP wykaże, że „Klub Czytelnika” był jedynie fikcją mającą na celu obejście prawa, właścicielom sklepu grożą surowe kary finansowe. Wyniki tej kontroli mogą być kluczowe dla całego handlu w Polsce – to jasny sygnał dla innych sieci, że rząd nie będzie przymykał oka na „kreatywne” interpretowanie przepisów.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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