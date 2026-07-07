Gazeta Prawna
Świat

Holandia kończy bezpośrednią pomoc wojskową dla Ukrainy. „Osiągnęliśmy granice”

nato art. 4 traktatu północnoatlantyckiego
Ministra obrony Holandii: wyczerpaliśmy możliwości dalszej pomocy wojskowej UkrainieShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:20

Holandia wyczerpała swoje możliwości dalszego bezpośredniego wsparcia militarnego dla Ukrainy – poinformowała we wtorek minister obrony Dilan Yesilgoz. W rozmowie z agencją Bloomberg, przeprowadzonej przy okazji szczytu NATO w Ankarze, zaznaczyła jednak, że jej kraj będzie zachęcał sojuszników do kontynuowania pomocy dla Kijowa.

„Jako Holandia nie mamy już możliwości, ponieważ zrobiliśmy tak wiele. Osiągnęliśmy nasze granice” – oświadczyła Yesilgoz w odpowiedzi na pytanie o nowe prośby ukraińskich władz dotyczące pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

Przed rozpoczynającym się we wtorek wieczorem szczytem NATO w Ankarze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw Sojuszu o dodatkową pulę pocisków przechwytujących, by skutecznie odpowiadać na rosyjskie ataki z użyciem rakiet balistycznych. Podkreślił, że jest to wymóg chwili, a obecna produkcja systemów takich jak amerykański Patriot nie odpowiada zapotrzebowaniu.

Bloomberg przytoczył dane holenderskiego rządu, zgodnie z którymi władze tego kraju wydały jak dotąd na wsparcie wojskowe dla Ukrainy 9,1 mld euro, a kolejne 11,6 mld euro zamierzają przeznaczyć na ten cel.

Ponadto Holandia przeznaczyła 1 mld euro na uruchomiony w sierpniu 2025 r. mechanizm PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List), w ramach którego kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują Ukrainie. (PAP)

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

holandiapomoc Ukrainieszczyt NATO

Powiązane

F-16
Polityka zagranicznaPolski plan na szczyt NATO. Co zrobimy, jeśli Amerykanie wyjadą?
Donald Trump
ŚwiatSzczyt NATO w Ankarze: Amerykanie coraz dalej od Europy
Ministrowie obrony państw NATO.
Polityka zagranicznaPrzemysłowy zryw europejskiej części NATO. Umowy warte miliardy

Najważniejsze

Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
ŚwiadczeniaZUS dopłaci do emerytury tysięcy Polaków. Kto dostanie minimum 791 zł więcej?
Abonament RTV radiowo-telewizyjny
Emerytury i rentySkarbówka czeka na potknięcie. Nowe stawki abonamentu RTV i gigantyczne kary. Kto legalnie uniknie opłaty?
Cudzoziemcy pracujący w Polsce
GospodarkaCudzoziemcy załatają lukę na rynku pracy? To nie takie proste
Tory kolejowe
KrajKolejowa mapa przyszłości budzi dyskusje. Jak spółka CPK uzasadnia planowane odcinki?
Komisja Europejska
Prawo europejskieKomisja Europejska kontra biurokracja: 12 pakietów omnibus. Co z nich wynika dla polskich firm? [RAPORT SPECJALNY DGP]
Flagi USA i NATO
Polityka zagranicznaSzczyt NATO pełen niewiadomych. Optymizm zderza się z realizmem
Samochód na stacji kontroli pojazdów
Raport biznesowyKierowcy zapłacili więcej, a stacje kontroli pojazdów i tak toną w długach. Nadchodzi kolejny cios
Deregulacja 2.0
PodatkiDeregulacja może pójść w dobrą stronę, ale wszystko zależy od szczegółów
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png