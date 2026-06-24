Koniec z fikcyjnym B2B. Od 8 lipca urzędnik PIP sam przepisze Cię na etat

8 lipca 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - jedna z najważniejszych reform systemu kontroli zatrudnienia w Polsce od kilkunastu lat. Inspektor pracy zyska narzędzia, których dotąd nie miał. Firmy, które korzystają z umów cywilnoprawnych lub modeli B2B, mają coraz mniej czasu na przygotowanie.

Nowa broń inspektorów. Decyzja zapadnie przy biurku

Do tej pory system działał powoli. Inspektor, który podczas kontroli nabrał podejrzeń, że kontrakt B2B lub umowa zlecenia maskuje zwykły stosunek pracy, miał związane ręce – musiał iść do sądu. Dla biznesu oznaczało to spokój na miesiące, a nawet lata.

W lipcu ten parasol ochronny znika. Od teraz urzędnik na szczeblu okręgowym dostaje prawo do samodzielnego wydania wiążącej decyzji administracyjnej. Jednym podpisem zmieni formę współpracy w tradycyjny etat. Sama definicja stosunku pracy nie ulega zmianie – rewolucją jest to, z jaką łatwością i szybkością urzędnicy będą ją teraz egzekwować.

- Reforma PIP to przede wszystkim zmiana prędkości działania organów. Dotąd pracodawca mógł czuć się stosunkowo bezpiecznie, bo droga sądowa była długa. Teraz decyzja inspektora może zapaść znacznie szybciej. Firmy, które dotąd nie miały czasu na audyt umów, powinny potraktować datę 8 lipca 2026 r. jako ważny termin pod kątem ograniczenia ryzyk biznesowych –mówi Kinga Konopelko, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Co ważne, nowe przepisy nie zakazują prowadzenia działalności gospodarczej ani zawierania umów cywilnoprawnych. Likwidują jednak sytuacje, w których dokumenty nie zgadzają się z rzeczywistością.

- Reforma PIP nie oznacza końca B2B ani zleceń. Oznacza natomiast koniec traktowania tych form jako prostego zamiennika etatu (umów o pracę - przyp red.)bez analizy ryzyka - podkreśla Kinga Konopelko.

PIP, ZUS i Skarbówka zintegrują bazy danych. Koniec z ukrywaniem etatów

Dla wielu firm prawdziwym ciosem może okazać się mechanizm wymiany informacji między instytucjami. Nowe przepisy tworzą system naczyń połączonych – PIP dostanie pełny wgląd w bazy ZUS oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Każda urzędowa decyzja o przymusowym etacie automatycznie trafi do kontrolerów skarbowych i ubezpieczeniowych. W praktyce oznacza to jedno: ryzyko postępowań o zapłatę zaległych składek i podatków wraz z odsetkami.

- Sprowadza się to do tego, że jedna kontrola PIP może uruchomić postępowania składkowe i podatkowe - nawet jeśli firma odwoła się od decyzji inspektora - przyznaje Aleksandra Złotucha, radczyni prawna z Kancelarii radcy prawnego Kinga Konopelko.

Diabeł tkwi w szczegółach. Ostrożnie z wnioskami o interpretację

Czy przed karami obroni firmy tzw. interpretacja indywidualna? W teorii tak, ale w praktyce już niekoniecznie. Dlaczego? Złożenie zapytania do urzędu bez wcześniejszego przygotowania może zadać jak pułapka i ściągnąć na firmę natychmiastowe kłopoty.

- Interpretacja indywidualna PIP może być dobrym narzędziem, ale nie powinna być pierwszym krokiem. Najpierw trzeba sprawdzić, co firma rzeczywiście opisze we wniosku i czy ten opis nie ujawnia ryzyk składkowych albo podatkowych. Wydana interpretacja ma być przekazywana do ZUS i KAS. To oznacza, że firmy powinny ostrożnie podchodzić do składania wniosków bez wcześniejszego audytu – informuje Kinga Konopelko.

Kto jest na celowniku? Firmy z tych branż zapłacą najwięcej

Kontrolerzy w pierwszej kolejności wezmą pod lupę podmioty, w których struktura zatrudnienia budzi wątpliwości – zwracają uwagę ekspertki. Czerwona lampka zapali się, gdy firma:

Opiera swój biznes na dziesiątkach lub setkach umów zlecenia i kontraktów B2B .

i . Współpracuje z jednoosobowymi firmami ( JDG ), które wystawiają faktury tylko dla jednego klienta .

), które wystawiają faktury . Wymaga od kontraktorów B2B tego samego co od etatowców (np. raportowania godzin , obecności na tych samych spotkaniach, korzystania z tych samych procedur).

, obecności na tych samych spotkaniach, korzystania z tych samych procedur). Od lat nie aktualizowała dokumentów i wzorów umów.

Działa w sektorach tzw. modelu hybrydowego: IT, nowoczesne usługi, logistyka, e-commerce, budownictwo oraz branża doradcza.

Ekspresowy poradnik dla biznesu: Jak zabezpieczyć firmę?

Czas działa na niekorzyść przedsiębiorców. Kiedy inspektor z urzędu pojawi się w biurze i rozpocznie procedury, jakiekolwiek poprawki w dokumentach będą już nieskuteczne. Działania obronne trzeba wdrożyć natychmiast.

Przedsiębiorcy powinni pilnie zrealizować plan awaryjny oparty na radach ekspertów. Składa się on z kilku etapów:

Krok 1: Głęboki audyt operacyjny. Sprawdź nie tylko treść umów, ale całą codzienność firmy. Zweryfikuj regulaminy, programy do zarządzania zadaniami, a nawet to, jak pracownicy komunikują się na Slacku czy Teamsach. Krok 2: Wskazanie i naprawa słabych ogniw. Znajdź te relacje, które najbardziej przypominają pracę na etacie (stałe godziny, wyłączność) i natychmiast zmień warunki oraz model tej współpracy. Krok 3: Przeszkolenie managerów. Nielojalny lub nieświadomy manager może pogrążyć firmę jednym mailem. Kadra zarządzająca musi wiedzieć, jak rozmawiać z kontraktorami, by nie traktować ich jak podwładnych. Krok 4: Bezpieczna interpretacja urzędowa. Wystąp o oficjalną interpretację do PIP dopiero wtedy, gdy Twój model biznesowy przejdzie wewnętrzne testy i będziesz mieć pewność, że opis we wniosku nie ściągnie kontroli ZUS lub KAS.

Przed wejściem w życie nowych przepisów trzeba dokładnie przeanalizować relacje długofalowe, które trwają od miesięcy lub lat i mocno wrosły w struktury firmy. Ostatecznie o bezpieczeństwie zdecyduje czysta praktyka, a nie postanowienia zawarte w kontraktach.

- Najbezpieczniejsze firmy to nie te, które mają najdłuższe umowy, ale te, które potrafią wykazać spójność między umową, procedurami a rzeczywistym sposobem wykonywania współpracy – podsumowuje Aleksandra Złotucha.

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