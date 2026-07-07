Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych. Proponowane zmiany dotyczą kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowe karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Co zmieni projekt?

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje wykreślenie karty parkingowej z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem są nowe przepisy Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywą UE we wszystkich państwach członkowskich zostanie wprowadzona jednolita europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy wzór karty ma obowiązywać od 5 czerwca 2028 r.

Dlaczego zmieniają się przepisy dotyczące kart parkingowych?

Obowiązujące przepisy przewidują, że od 12 lipca 2026 r. nie będzie można wydawać nowych kart parkingowych według obecnego wzoru, ponieważ nie spełnia on wymagań dotyczących zabezpieczeń dokumentów publicznych. Dlatego rząd proponuje zmianę przepisów, która pozwoli zachować obecny wzór do czasu wprowadzenia europejskiej karty parkingowej i uniknąć podwójnej wymiany dokumentów. Samo dostosowanie obecnej karty do krajowych wymogów kosztowałoby budżet około 5 mln zł.

Czy trzeba będzie wymienić kartę parkingową?

Najważniejsza informacja dla posiadaczy kart jest taka, że projekt nie przewiduje natychmiastowej wymiany dokumentów. Dotychczasowy wzór ma pozostać w użyciu do czasu rozpoczęcia wymiany na europejską kartę parkingową. Zgodnie z unijną dyrektywą krajowe karty mają zostać zastąpione europejskimi do 5 grudnia 2029 r. Oznacza to, że osoby posiadające ważne karty nie będą musiały wymieniać ich dwukrotnie w krótkim czasie.

Europejska karta parkingowa ułatwi podróżowanie po całej Unii Europejskiej

Nowa europejska karta parkingowa będzie miała jednolite zabezpieczenia obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Pojawią się m.in. kody QR oraz rozwiązania ułatwiające potwierdzenie autentyczności dokumentu. W przyszłości możliwe będzie także wprowadzenie cyfrowej wersji karty. Zmiany mają ułatwić korzystanie z uprawnień osobom z niepełnosprawnościami podróżującym po krajach UE. Dzięki jednolitemu wzorowi karta będzie łatwiej rozpoznawana i honorowana we wszystkich państwach członkowskich.

Kto może otrzymać kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością?

Projekt nie zmienia zasad przyznawania kart parkingowych. Karta parkingowa nada będzie przysługiwała osobom z niepełnosprawnością, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Otrzymać ją mogą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niektóre osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli przyczyną są choroby narządu wzroku, narządu ruchu, schorzenia neurologiczne lub choroby układu oddechowego i krążenia. Uprawnienie dotyczy również dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Jakie uprawnienia daje karta parkingowa? Lista znaków drogowych

Karta parkingowa uprawnia do korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Dokument należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie numeru oraz daty ważności.

Posiadacz karty parkingowej oraz kierowca przewożący osobę uprawnioną mogą również nie stosować się do wybranych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu i postoju. Dotyczy to znaków:

B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach,

B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,

B-3a – zakaz wjazdu autobusów,

B-4 – zakaz wjazdu motocykli,

B-10 – zakaz wjazdu motorowerów,

B-35 – zakaz postoju,

B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste,

B-38 – zakaz postoju w dni parzyste,

B-39 – strefa ograniczonego postoju.

Warto pamiętać, że niektóre samorządy przyznają posiadaczom kart dodatkowe przywileje. Przykładowo w Warszawie osoby uprawnione mogą korzystać z bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania na zasadach określonych w lokalnych przepisach.

Ponad 930 tys. osób odczuje skutki zmian

Według danych Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprawnienia do karty parkingowej posiada około 871 tys. osób powyżej 16. roku życia oraz ponad 63 tys. dzieci. Łącznie uprawnienia do karty parkingowej posiada ponad 930 tys. osób.

FAQ: karta parkingowa 2026-2029 - najważniejsze pytania i odpowiedzi