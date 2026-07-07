Gazeta Prawna
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Urzędnicy proszą o paragony i wręczają koperty. Polacy nie wiedzą, czy mogą odmówić

Paragon zbierany na potrzeby badania GUS w 2026 roku
GUS może poprosić wybrane gospodarstwa domowe o zbieranie paragonów w ramach badania wydatkówPAP / Darek Delmanowicz
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 08:43

Puka do drzwi, pokazuje legitymację i prosi o paragony z całego miesiąca. Tak wygląda jedno z badań GUS, do którego trafiają losowo wybrane gospodarstwa domowe. Zanim jednak zaczniesz mówić o wydatkach i zakupach, sprawdź, czy osoba przed drzwiami naprawdę jest ankieterem.

Skrót artykułu

Główny Urząd Statystyczny prowadzi Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD), które pokazuje, ile Polacy zarabiają, na co wydają pieniądze i jak oceniają swoją sytuację materialną. Badanie trwa przez cały rok, dlatego ankieter może pojawić się także w kolejnych miesiącach.

Dlaczego GUS zbiera paragony i po co są mu dane o wydatkach?

Gospodarstwa wybrane do badania przekazują informacje o swoich dochodach i wydatkach. Jednym ze sposobów jest zbieranie paragonów z codziennych zakupów, a wydatki bez potwierdzenia można zapisywać osobno. Paragony pomagają odtworzyć strukturę domowego budżetu: wydatki na żywność, mieszkanie, transport, zdrowie i inne potrzeby. GUS wykorzystuje zebrane dane do analiz warunków życia Polaków, kosztów utrzymania oraz ubóstwa ekonomicznego. Jeżeli respondent korzysta z tej formy badania, może otrzymać specjalną kopertę na paragony. Badanie może też przybrać inną formę, między innymi rozmowy z ankieterem lub samodzielnego prowadzenia zapisów dotyczących budżetu.

Czy trzeba wpuścić ankietera GUS i oddać mu paragony?

Udział w Badaniu Budżetów Gospodarstw Domowych jest dobrowolny. Gospodarstwa trafiają do badania w wyniku doboru próby, a osoba poproszona o udział może odmówić. Za udział nie przysługuje wynagrodzenie. GUS zachęca jednak do współpracy, ponieważ wyniki badania służą do podejmowania decyzji dotyczących polityki społecznej i oceny warunków życia mieszkańców Polski.

Badanie obejmuje znacznie więcej niż zakupy spożywcze. GUS analizuje dochody i rozchody gospodarstw domowych, ich warunki mieszkaniowe oraz ocenę własnej sytuacji materialnej. Dane z BBGD są wykorzystywane między innymi przy:

  • analizowaniu warunków życia ludności,
  • badaniu ubóstwa ekonomicznego,
  • ustalaniu struktury wydatków gospodarstw domowych,
  • opracowywaniu wag wykorzystywanych przy obliczaniu indeksów cen,
  • analizach dotyczących podatków i świadczeń społecznych.

Ważne

Samo pojawienie się ankietera nie daje mu jednak prawa do wejścia do mieszkania. Przed rozpoczęciem rozmowy można i należy sprawdzić, z kim mamy do czynienia.

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Jak sprawdzić, czy ankieter GUS jest prawdziwy? Potrzebne są trzy dane

Ankieter statystyki publicznej powinien posiadać legitymację służbową i upoważnienie do prowadzenia badania. GUS umożliwia sprawdzenie jego tożsamości w oficjalnym systemie. Do weryfikacji potrzebne są:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer legitymacji.

Jeżeli dane budzą wątpliwości, można skontaktować się z infolinią statystyczną lub właściwym urzędem statystycznym. Dopiero po potwierdzeniu tożsamości warto rozpocząć rozmowę o dochodach i wydatkach.

Skąd GUS ma mój adres i dlaczego ankieter puka właśnie do mnie?

Badanie nie obejmuje wszystkich mieszkańców Polski. Gospodarstwa są wybierane do próby statystycznej, która ma pokazać, jak żyją i wydają pieniądze różne grupy społeczne. Dlatego ankieter może zapukać do jednego mieszkania, a ominąć sąsiednie. Wybór nie oznacza kontroli podatkowej ani zainteresowania urzędu konkretną rodziną z powodu jej zakupów. Zebrane informacje służą do tworzenia wyników zbiorczych. GUS analizuje między innymi strukturę wydatków, dochody, warunki mieszkaniowe i subiektywną ocenę sytuacji materialnej gospodarstw.

Co zrobić, gdy ankieter GUS puka do drzwi? Najpierw sprawdź te dane

Najbezpieczniejsza kolejność jest prosta:

  1. poproś o imię, nazwisko i numer legitymacji,
  2. sprawdź dane w oficjalnym systemie GUS,
  3. dopiero później zdecyduj o rozmowie.

Sama znajomość nazwy badania czy profesjonalnie wyglądający identyfikator nie powinny zastępować weryfikacji. Ma to szczególne znaczenie, gdy osoba stojąca przed drzwiami pyta o domowy budżet.

Ważne

GUS rzeczywiście prowadzi w 2026 roku Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych i może prosić uczestników o informacje dotyczące wydatków oraz zbieranie paragonów. Najważniejsze pytanie pada jednak przed rozpoczęciem badania: czy osoba przed drzwiami naprawdę działa w imieniu urzędu?

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Źródła:

  1. Oficjalny serwis Badania Budżetów Gospodarstw Domowych GUS,
  2. Serwis badań ankietowych GUS,
  3. Usługa „Sprawdź tożsamość ankietera”.
Źródło: gazetaprawna.pl

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