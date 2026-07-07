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Wybuchy w Damaszku podczas wizyty prezydenta Francji. Pałac Elizejski zabrał głos

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron z oficjalna wizytą w SyriiShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:43

Niepokojące informacje docierają z Syrii. W Damaszku doszło we wtorek do eksplozji. Wybuch miał miejsce nieopodal hotelu, w którym zatrzymał się podczas oficjalnej wizyty prezydent Francji Francji Emmanuel Macron - podały agencje AFP i Reutera.

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Najpierw poinformowano o wybuchu. Powołano się na relacje świadków, przekazujących doniesienia o dymie unoszącym się nad dzielnicą położoną blisko hotelu, w którym zatrzymał się Macron i który opuścił rano we wtorek.

Telewizja państwowa powiadomiła następnie, że syryjski przywódca przyjął Macrona w pałacu prezydenckim w Damaszku. Pałac Elizejski przekazał natomiast, że prezydent Francji nie słyszał eksplozji, gdy udawał się na to spotkanie.

Agencja AFP, powołując się na źródło w instytucjach bezpieczeństwa, podała, że w pobliżu hotelu, gdzie zatrzymał się Macron, doszło do dwóch eksplozji. W ten rejon udały się karetki pogotowia z włączonymi sygnałami dźwiękowymi. Siły bezpieczeństwa zablokowały dostęp innym pojazdom.

Macron z oficjalną wizytą w Syrii

Macron jest pierwszym przywódcą dużego kraju Unii Europejskiej, który składa wizytę w Syrii od czasu obalenia w grudniu 2024 r. poprzedniego prezydenta tego kraju, Baszara al-Asada. Francuski lider przybył do Damaszku w poniedziałek wieczorem i spotkał się z al-Szarą, po czym wspólnie odwiedzili meczet Umajjadów w centrum syryjskiej stolicy.

W Syrii wciąż dochodzi do ataków terrorystycznych po trwającej 13 lat wojnie domowej. W miniony czwartek dziesięć osób zginęło w wyniku wybuchu bomby w kawiarni w centrum Damaszku.

Po oficjalnej wizycie Macron i al-Szara udadzą się do Ankary, gdzie we wtorek rozpoczyna się szczyt NATO.

Źródło: PAP

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Emmanuel MacronwybuchSyria

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