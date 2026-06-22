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Zdrowie

Czy lekarz może zataić prawdę przed pacjentem? Przepisy pozwalają mu na milczenie w jednym przypadku

Lekarz rozmawia z pacjentem
Lekarz w określonych sytuacjach może zataić prawdę przed pacjentemShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
dzisiaj, 11:04

Rutynowa wizyta, seria badań i nagle... ściana milczenia. Choć powszechnie uważa się, że pacjent ma bezwzględne prawo znać całą prawdę o swoim zdrowiu, polskie przepisy przewidują sytuacje, w których medyk może – a nawet powinien – dawkować informacje. Kiedy lekarz ma prawo milczeć i co zrobić, gdy podejrzewamy, że ukrywa przed nami kluczową diagnozę?

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Niezwykły as w rękawie pacjenta. Mało kto wie, że ma takie prawo

Z reguły sprawa jest prosta: lekarz ma ustawowy obowiązek precyzyjnie i w zrozumiały sposób wyłożyć nam karty na stół. Musi opowiedzieć o stanie zdrowia, postawionej diagnozie, dostępnych terapiach, a także o szansach na wyleczenie i ewentualnych powikłaniach. Co więcej, w sytuacjach krytycznych – na co wskazał m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2020 r. (sygn. IV CSK 49/19) – ta wymiana informacji musi być błyskawiczna.

- Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje nagłe, gdy wyniki badań wskazują na poważną chorobę wymagającą pilnej interwencji, na przykład o charakterze nowotworowym, i umożliwienie tym samym podjęcia leczenia przez osobę chorą. Z tego względu ogromne znaczenie ma właściwa organizacja obiegu informacji medycznej w podmiotach leczniczych - Magdalena Sroka, radczyni prawna z Kancelarii Radcy Prawnego Bogusława Sroki i prowadząca bloga www.prawnikmedyczny.pl.

Istnieje jednak druga strona medalu. Istnieją bowiem sytuacje, w których lekarz nie ma obowiązku przekazywania pacjentowi informacji lub może je ograniczyć. Kiedy mają one miejsce?

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Pierwszy przypadek, w którym lekarz nie przekaże złych wieści, zależy wyłącznie od pacjenta. Każdemu przysługuje bowiem tzw. negatywne prawo do informacji. Oznacza to, że pacjent może wprost oświadczyć w gabinecie, iż nie życzy sobie żadnych szczegółów na temat swojego stanu zdrowia. Nie musi się z takiej decyzji nikomu tłumaczyć – motywacje mogą być osobiste, religijne czy emocjonalne.

- Jednakże decyzja ta powinna zostać przekazana lekarzowi w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W ten sposób pacjent samodzielnie i niezależnie decyduje o zakresie wiedzy dotyczącej własnego stanu zdrowia – informuje Magdalena Sroka.

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Przywilej terapeutyczny. Kiedy lekarz może legalnie zataić diagnozę?

Zdecydowanie więcej kontrowersji budzi sytuacja druga, w której to sam lekarz przejmuje pełną kontrolę nad przepływem informacji, powołując się na tzw. przywilej terapeutyczny. Zgodnie z przepisami medyk może ograniczyć informacje o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według jego oceny, przemawia za tym dobro pacjenta.

- Można wyobrazić sobie sytuację, w której pacjent znajduje się w bardzo złym stanie psychicznym i mógłby nie poradzić sobie z informacją o ciężkiej chorobie. Wówczas lekarz, kierując się dobrem chorego, może ograniczyć zakres przekazywanych danych – informuje radczyni prawna.

Zarówno przepisy prawa, jak i Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) podkreślają, że jest to absolutny wyjątek od reguły. Zgodnie z etyką lekarską, o niepomyślnej prognozie należy informować z ogromnym taktem i ostrożnością. Zatajenie lub ograniczenie informacji dopuszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy ujawnienie prawdy spowodowałoby u pacjenta cierpienie o wyjątkowym natężeniu lub inne, groźne dla zdrowia i życia następstwa.

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Warto pamiętać, że przywilej terapeutyczny działa wyłącznie w relacji lekarz-pacjent. Co to oznacza w praktyce? Jeśli chory wskazał osobę upoważnioną do otrzymywania informacji medycznych (np. współmałżonka, partnera czy dorosłe dziecko), lekarz ma bezwzględny obowiązek przekazać tej osobie pełną, niczym nieograniczoną prawdę o stanie zdrowia bliskiego.

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W całym tym skomplikowanym mechanizmie decydujący głos zawsze należy do pacjenta. Jeżeli chory domyśli się, że lekarz nie mówi mu wszystkiego, dawkując wiedzę, i wprost zażąda pełnych wyjaśnień – lekarz ma prawny i moralny obowiązek natychmiast wyjawić całą prawdę. W takim scenariuszu medyk nie może odmówić, nawet jeśli jest przekonany, że brutalna prawda będzie dla pacjenta ogromnym ciosem.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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