Zamiast 50 km/h na liczniku było 120. Brawura doprowadziła do wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w maju 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. To tam rozpędzony SUV, za którego kierownicą siedziała wówczas 23-letnia studentka, wyprzedzał kolejne samochody z prędkością dochodzącą nawet do 120 km/h przy dopuszczalnych 50 km/h. Zakończyło się to czołowym zderzeniem. SUV Agnieszki Z. dosłownie zmiótł z jezdni dwa prawidłowo jadące z naprzeciwka motocykle. W efekcie dwaj mężczyźni zginęli na miejscu, ranna kobieta zmarła niedługo później w szpitalu.

Córka znanych lekarzy i trzech obrońców w sądzie. Zaskakująca postawa oskarżonej

Przed sądem oskarżona nie była przeciętnym obywatelem. Przyszła lekarka, córka wpływowych i majętnych medyków z Łodzi (jej matka prowadzi prywatną klinikę, ojciec jest internistą), na sali rozpraw pojawiła się w asyście trzech adwokatów. Choć w swoich oficjalnych oświadczeniach wyrażała żal i zapewniała, że myśli o ofiarach, do winy się nie przyznała.

Jaką karę wymierzył sąd? Po trzyletnim procesie zapadł wyrok: 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Kary jednak nie odbyła i skutecznie unika odpowiedzialności.

Zamiast celi... staż i tajemnicza choroba. Kiedy odbędzie karę?

Najpierw wymiar sprawiedliwości wykazał się niezwykłą empatią, pozwalając kobiecie na dokończenie stażu stomatologicznego na wolności. Kiedy ten argument wygasł, pojawił się kolejny – zły stan psychiczny skazanej.

Powołując się na opinie biegłych psychiatrów (nieoficjalnie mówi się o ciężkiej depresji), sąd podjął decyzję o odroczeniu wykonania kary o kolejny rok. W efekcie, mimo prawomocnego wyroku skazującego za odebranie trzech żyć, kobieta wciąż nie spędziła w zakładzie karnym ani jednego dnia.

Są w naszym kraju równi i równiejsi. Rodziny ofiar przerywają milczenie

Dla rodzin Przemysława, Tomasza i Beaty decyzje sądu są niezrozumiałe. Podczas gdy oni codziennie mierzą się z pustką po stracie najbliższych, kobieta odpowiedzialna za ten stan rzeczy kontynuuje swoje życie i karierę. W reportażu programu „Uwaga TVN” matka jednej z ofiar wprost wyznała, że w Polsce status społeczny i grubość portfela mogą diametralnie zmienić to, jak traktuje cię wymiar sprawiedliwości.

Zarówno skazana, jak i jej rodzina, konsekwentnie milczą i odmawiają jakichkolwiek komentarzy w mediach na temat wypadku. Sprawa ta wywołuje jednak olbrzymią dyskusję społeczną o granicach pobłażliwości prawa wobec osób z tzw. „dobrych domów”.

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