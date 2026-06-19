Gazeta Prawna
Zdrowie

Sejm uchwalił ustawę o zarobkach lekarzy. Dane będą powiązane z numerem PESEL

Lekarz trzyma w dłoni kalkulator - Sejm zdecydował ws. zarobków lekarzy. Koniec anonimowych danych o wynagrodzeniach
Sejm zdecydował ws. zarobków lekarzy. Koniec anonimowych danych o wynagrodzeniachShutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 10:41

Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli powiązać informacje o wynagrodzeniach lekarzy i innych medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Dzięki temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła analizować łączne dochody osób pracujących jednocześnie w kilku placówkach.

Skrót artykułu

Ustawa została uchwalona 19 czerwca. Projekt trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Zmiany są odpowiedzią na debatę o wieloetatowości lekarzy i rekordowych wynagrodzeniach finansowanych ze środków publicznych.

Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej głosowało 253 posłów. Przeciw nie był nikt, natomiast 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy rozszerzają zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Najważniejsza zmiana polega na tym, że informacje przekazywane przez podmioty lecznicze nie będą już anonimizowane. Agencja otrzyma możliwość powiązania danych z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu, dzięki czemu będzie mogła identyfikować tę samą osobę zatrudnioną w różnych miejscach. To rozwiązanie ma służyć wyłącznie analizom prowadzonym przez państwo i lepszemu poznaniu rzeczywistych kosztów pracy w ochronie zdrowia.

Czy każdy będzie mógł sprawdzić zarobki lekarza po numerze PESEL?

To pytanie pojawia się od momentu zapowiedzi projektu i odpowiedź pozostaje taka sama: nie. Uchwalona ustawa nie tworzy publicznej wyszukiwarki wynagrodzeń lekarzy ani rejestru dostępnego dla pacjentów czy pracodawców. Sam fakt powiązania danych z numerem PESEL nie oznacza, że informacje staną się jawne.

Numer PESEL lub numer prawa wykonywania zawodu ma umożliwić AOTMiT połączenie danych o tej samej osobie zatrudnionej na etacie, kontrakcie czy dyżurach w kilku placówkach jednocześnie. Dzięki temu państwo uzyska pełniejszy obraz wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych.

Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Kacprzyk miał drugi kontrakt i 732 godzin pracy
Zobacz także
Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Kacprzyk miał drugi kontrakt i 732 godzin pracy

Dlaczego rząd chce znać łączne zarobki lekarzy?

Obecnie każda placówka medyczna przekazuje informacje wyłącznie o własnych umowach. Jeżeli lekarz pracuje jednocześnie w szpitalu wojewódzkim, powiatowym i przychodni realizującej świadczenia finansowane przez NFZ, państwo widzi jedynie fragment jego dochodów. Po wejściu w życie nowych przepisów AOTMiT będzie mogła przypisać wszystkie te informacje do jednej osoby i analizować rzeczywiste koszty zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia.

Według wcześniejszych szacunków Agencji nawet 2,8–5,6 tys. lekarzy może osiągać miesięczne wynagrodzenia przekraczające 100 tys. zł, podczas gdy obecne dane pokazują jedynie około 560 osób osiągających taki poziom dochodów w jednym miejscu pracy.

Rekordowe wynagrodzenie lekarza przyspieszyło prace nad ustawą

Rządowy projekt został przyjęty przez Radę Ministrów zaledwie kilka dni temu, a tempo prac wyraźnie przyspieszyła głośna sprawa lekarza Dawida Kacprzyka, który będąc w trakcie specjalizacji - według medialnych informacji - miał zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł. Po publikacjach medialnych rozpoczęła się szeroka dyskusja o wieloetatowości, dyżurach oraz przejrzystości finansowania ochrony zdrowia. Właśnie w tym kontekście pojawiła się propozycja powiązania danych o wynagrodzeniach z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.

Od 1 lipca kolejne porodówki znikają. Prawnicy pytają, czy to zgodne z Konstytucją
Zobacz także
Od 1 lipca kolejne porodówki znikają. Prawnicy pytają, czy to zgodne z Konstytucją

Lekarze chcą rozmowy o reformie, a nie tylko o zarobkach

Samorząd lekarski nie sprzeciwia się samej idei większej transparentności, ale zwraca uwagę, że dyskusja nie powinna koncentrować się wyłącznie na pojedynczych rekordowych wynagrodzeniach. Naczelna Izba Lekarska apeluje o rozmowę z rządem dotyczącą całego systemu finansowania ochrony zdrowia, wyceny świadczeń i problemów kadrowych. W ocenie samorządu wysokie kontrakty często wynikają z niedoboru specjalistów oraz konieczności zapewnienia ciągłości pracy szpitali, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

lekarzePESELzarobki

Powiązane

Lekarz mierzy poziom cukru u diabetyka - nowa darmowe badania na cukrzycę
ZdrowieNowe badania na cukrzycę mają być darmowe. Jest ważny krok do refundacji
lekarze, szpital
Kadry i płace1,6 mln zł dla lekarza rezydenta. Jak dochodzi do systemowej patologii w ochronie zdrowia
Dłoń trzymająca plik polskich banknotów, w tle budynek sejmu
Inne podatkiSejm uchwalił nowy podatek od 1 sierpnia. Stawka wyniesie 60 proc.

Najważniejsze

Lekarz w białym fartuchu trzymający stetoskop na tle nowoczesnego szpitalnego korytarza. W tle widoczny personel medyczny przemieszczający się między oddziałami.
ZdrowieZarobki lekarzy 2026. Czy można legalnie zarobić 1,6 mln zł rocznie?
egzamin, aplikacja, aplikanci
PrawnikAplikacja radcowska po nowemu. Przyszli mecenasi z profilem zawodowym, mocni w nowych technologiach i krytycznie myślący
Lekarz trzyma w dłoni kalkulator - Sejm zdecydował ws. zarobków lekarzy. Koniec anonimowych danych o wynagrodzeniach
ZdrowieSejm uchwalił ustawę o zarobkach lekarzy. Dane będą powiązane z numerem PESEL
Stacja benzynowa
PodatkiPosłowie zgodzili się na podatek od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych
Opiekunka pomaga seniorowi w domu – usługi opiekuńcze i wsparcie osób starszych
KrajRewolucja w opiece nad seniorami. Rząd wprowadza jednolite standardy i pomoc 7 dni w tygodniu
najem krótkoterminowy, turyści
Samorząd terytorialny i finanseResort funduszy nie odpuszcza w sprawie najmu krótkoterminowego. Co z kompetencjami dla gmin?
pieniądze, gotówka, kalkulator
PITNiski ryczałt od przychodów wciąż jest na wyciągnięcie ręki
Rafał Trzaskowski, Dawid Kacprzyk, Aleksandra Kot - po aferze w Szpitalu Południowym politycy KO odcinają się od radnego i lekarza
OpinieAfera Kacprzyka. Państwo jak strażak, co szuka pożaru w telewizji
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png