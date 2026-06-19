Ustawa została uchwalona 19 czerwca. Projekt trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Zmiany są odpowiedzią na debatę o wieloetatowości lekarzy i rekordowych wynagrodzeniach finansowanych ze środków publicznych.

Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej głosowało 253 posłów. Przeciw nie był nikt, natomiast 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy rozszerzają zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Najważniejsza zmiana polega na tym, że informacje przekazywane przez podmioty lecznicze nie będą już anonimizowane. Agencja otrzyma możliwość powiązania danych z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu, dzięki czemu będzie mogła identyfikować tę samą osobę zatrudnioną w różnych miejscach. To rozwiązanie ma służyć wyłącznie analizom prowadzonym przez państwo i lepszemu poznaniu rzeczywistych kosztów pracy w ochronie zdrowia.

Czy każdy będzie mógł sprawdzić zarobki lekarza po numerze PESEL?

To pytanie pojawia się od momentu zapowiedzi projektu i odpowiedź pozostaje taka sama: nie. Uchwalona ustawa nie tworzy publicznej wyszukiwarki wynagrodzeń lekarzy ani rejestru dostępnego dla pacjentów czy pracodawców. Sam fakt powiązania danych z numerem PESEL nie oznacza, że informacje staną się jawne.

Numer PESEL lub numer prawa wykonywania zawodu ma umożliwić AOTMiT połączenie danych o tej samej osobie zatrudnionej na etacie, kontrakcie czy dyżurach w kilku placówkach jednocześnie. Dzięki temu państwo uzyska pełniejszy obraz wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych.

Dlaczego rząd chce znać łączne zarobki lekarzy?

Obecnie każda placówka medyczna przekazuje informacje wyłącznie o własnych umowach. Jeżeli lekarz pracuje jednocześnie w szpitalu wojewódzkim, powiatowym i przychodni realizującej świadczenia finansowane przez NFZ, państwo widzi jedynie fragment jego dochodów. Po wejściu w życie nowych przepisów AOTMiT będzie mogła przypisać wszystkie te informacje do jednej osoby i analizować rzeczywiste koszty zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia.

Według wcześniejszych szacunków Agencji nawet 2,8–5,6 tys. lekarzy może osiągać miesięczne wynagrodzenia przekraczające 100 tys. zł, podczas gdy obecne dane pokazują jedynie około 560 osób osiągających taki poziom dochodów w jednym miejscu pracy.

Rekordowe wynagrodzenie lekarza przyspieszyło prace nad ustawą

Rządowy projekt został przyjęty przez Radę Ministrów zaledwie kilka dni temu, a tempo prac wyraźnie przyspieszyła głośna sprawa lekarza Dawida Kacprzyka, który będąc w trakcie specjalizacji - według medialnych informacji - miał zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł. Po publikacjach medialnych rozpoczęła się szeroka dyskusja o wieloetatowości, dyżurach oraz przejrzystości finansowania ochrony zdrowia. Właśnie w tym kontekście pojawiła się propozycja powiązania danych o wynagrodzeniach z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.

Lekarze chcą rozmowy o reformie, a nie tylko o zarobkach

Samorząd lekarski nie sprzeciwia się samej idei większej transparentności, ale zwraca uwagę, że dyskusja nie powinna koncentrować się wyłącznie na pojedynczych rekordowych wynagrodzeniach. Naczelna Izba Lekarska apeluje o rozmowę z rządem dotyczącą całego systemu finansowania ochrony zdrowia, wyceny świadczeń i problemów kadrowych. W ocenie samorządu wysokie kontrakty często wynikają z niedoboru specjalistów oraz konieczności zapewnienia ciągłości pracy szpitali, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.