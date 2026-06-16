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Hipermarket znalazł sposób na zakaz handlu. Ministerstwo natychmiast wkroczyło do akcji

Kobieta wkładająca karton z sokiem do wózka w sklepie
Ministerstwo wnioskuje o kontrolę w sklepie E.Leclerc. Czy doszło do złamania zakazu handlu w niedzielę?Inne
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 10:58

To miał być sposób na ominięcie surowych przepisów. Znany hipermarket E.Leclerc otworzył się w każdą niedzielę, zamieniając część sklepu w... czytelnię. Reakcja rządu była natychmiastowa. Sprawą osobiście zajęła się minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która nasyła na placówkę kontrole. Czy sprytny trik giganta właśnie legł w gruzach? Resort wprost tłumaczy, jak interpretować prawo.

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„Kącik czytelniczy” między regałami. Nowy patent na niedzielny handel

Głośna sprawa dotyczy placówki E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu. Market wykorzystał lukę w przepisach, oferując klientom zakupy przez siedem dni w tygodniu – również w niedziele niehandlowe. Sklep stworzył tzw. „Kącik Czytelniczy”. Żeby zrobić zakupy w niedzielę, wystarczyło jedynie wypełnić krótki formularz w Punkcie Obsługi Klienta i zapisać się do klubu. Taka praktyka (przynajmniej na ten moment) dotyczy tylko jednego hipermarketu.

„Grupa E.Leclerc w Polsce zrzesza niezależnych przedsiębiorców, którzy, prowadząc swoje placówki pod marką E.Leclerc, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące bieżącej działalności swoich sklepów.Decyzja o uruchomieniu czytelni i funkcjonowaniu hipermarketu E.Leclerc w Radomiu w niedzielę niehandlową została podjęta wyłącznie przez podmiot zarządzający tą placówką.Model funkcjonowania E.Leclerc opiera się na autonomii i odpowiedzialności lokalnych przedsiębiorców, którzy, znając potrzeby swoich klientów oraz specyfikę lokalnego rynku,podejmują niezależne decyzje operacyjne– wynika z oświadczenia E.Leclerc Polska przesłanego redakcji.

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To koniec niedzielnych zakupów w Radomiu? Ministerstwo nasyła kontrolę

Reakcja rządu była błyskawiczna. Szefowa resortu pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wystąpiła do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o wszczęcie pilnej kontroli i objęcie postępowania nadzorem. Urzędnicy zbadają, czy doszło do naruszenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu.

Resort wyjaśnia przepisy: Odwrócenie logiki ustawy

Ministerstwo Pracy w oficjalnym stanowisku ucina spekulacje i wprost wskazuje, jak należy interpretować prawo. Intencją ustawodawcy było dopuszczenie handlu w sklepach, które znajdują się wewnątrz takich instytucji jak biblioteki, kina, teatry czy domów kultury. Przepisy nie mogą być wykorzystywane w odwrotny sposób. Niedopuszczalne są sytuacje, w których obiekt działalności kulturalnej jest zlokalizowany w placówce handlowej – zwłaszcza gdy ta działalność stanowi znikomy ułamek funkcjonowania całego marketu.

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Kto naprawdę może handlować w niedzielę? Lista jest bardzo krótka

Polskie prawo precyzyjnie określa listę wyjątków, które mogą legalnie prowadzić sprzedaż w dni objęte zakazem. Na tej liście znajdują się m.in.:

  • Stacje paliw (sprzedaż paliw i podstawowych artykułów),
  • Apteki i punkty apteczne,
  • Kwiaciarnie,
  • Placówki pocztowe (o ile usługi pocztowe generują ich główny przychód),
  • Sklepy na dworcach i lotniskach,
  • Małe sklepy osiedlowe – ale wyłącznie wtedy, gdy za ladą stanie osobiście właściciel.
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Kiedy najbliższa niedziela handlowa? Znamy oficjalne daty

W całym roku ustawodawca przewidział tylko 8 niedziel handlowych, w które wszystkie galerie i supermarkety mogą działać bez przeszkód. Oto pełny harmonogram niedziel handlowych:

  • 25 stycznia – zimowe wyprzedaże
  • 29 marca – niedziela przed Wielkanocą
  • 26 kwietnia – przed majówką
  • 28 czerwca – rozpoczęcie wakacji (najbliższa okazja)
  • 30 sierpnia – zakupy przed nowym rokiem szkolnym
  • 6 grudnia – weekend mikołajkowy
  • 13 grudnia – przedświąteczna gorączka zakupowa
  • 20 grudnia – ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem

Konsumenci muszą pamiętać: aż przez sześć miesięcy w roku (luty, maj, lipiec, wrzesień, październik oraz listopad) nie wypada ani jedna niedziela handlowa. Dla sieci handlowych łamiących zakaz przewidziano surowe kary finansowe. Zapowiedziana kontrola w Radomiu pokaże, czy próba ominięcia przepisów przez sklep przejdzie do historii.

Źródło: gazetaprawna.pl

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