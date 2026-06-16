„Kącik czytelniczy” między regałami. Nowy patent na niedzielny handel

Głośna sprawa dotyczy placówki E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu. Market wykorzystał lukę w przepisach, oferując klientom zakupy przez siedem dni w tygodniu – również w niedziele niehandlowe. Sklep stworzył tzw. „Kącik Czytelniczy”. Żeby zrobić zakupy w niedzielę, wystarczyło jedynie wypełnić krótki formularz w Punkcie Obsługi Klienta i zapisać się do klubu. Taka praktyka (przynajmniej na ten moment) dotyczy tylko jednego hipermarketu.

„Grupa E.Leclerc w Polsce zrzesza niezależnych przedsiębiorców, którzy, prowadząc swoje placówki pod marką E.Leclerc, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące bieżącej działalności swoich sklepów.Decyzja o uruchomieniu czytelni i funkcjonowaniu hipermarketu E.Leclerc w Radomiu w niedzielę niehandlową została podjęta wyłącznie przez podmiot zarządzający tą placówką.Model funkcjonowania E.Leclerc opiera się na autonomii i odpowiedzialności lokalnych przedsiębiorców, którzy, znając potrzeby swoich klientów oraz specyfikę lokalnego rynku,podejmują niezależne decyzje operacyjne”– wynika z oświadczenia E.Leclerc Polska przesłanego redakcji.

To koniec niedzielnych zakupów w Radomiu? Ministerstwo nasyła kontrolę

Reakcja rządu była błyskawiczna. Szefowa resortu pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wystąpiła do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o wszczęcie pilnej kontroli i objęcie postępowania nadzorem. Urzędnicy zbadają, czy doszło do naruszenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu.

Resort wyjaśnia przepisy: Odwrócenie logiki ustawy

Ministerstwo Pracy w oficjalnym stanowisku ucina spekulacje i wprost wskazuje, jak należy interpretować prawo. Intencją ustawodawcy było dopuszczenie handlu w sklepach, które znajdują się wewnątrz takich instytucji jak biblioteki, kina, teatry czy domów kultury. Przepisy nie mogą być wykorzystywane w odwrotny sposób. Niedopuszczalne są sytuacje, w których obiekt działalności kulturalnej jest zlokalizowany w placówce handlowej – zwłaszcza gdy ta działalność stanowi znikomy ułamek funkcjonowania całego marketu.

Kto naprawdę może handlować w niedzielę? Lista jest bardzo krótka

Polskie prawo precyzyjnie określa listę wyjątków, które mogą legalnie prowadzić sprzedaż w dni objęte zakazem. Na tej liście znajdują się m.in.:

Stacje paliw (sprzedaż paliw i podstawowych artykułów),

(sprzedaż paliw i podstawowych artykułów), Apteki i punkty apteczne ,

, Kwiaciarnie ,

, Placówki pocztowe (o ile usługi pocztowe generują ich główny przychód),

(o ile usługi pocztowe generują ich główny przychód), Sklepy na dworcach i lotniskach ,

, Małe sklepy osiedlowe – ale wyłącznie wtedy, gdy za ladą stanie osobiście właściciel.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa? Znamy oficjalne daty

W całym roku ustawodawca przewidział tylko 8 niedziel handlowych, w które wszystkie galerie i supermarkety mogą działać bez przeszkód. Oto pełny harmonogram niedziel handlowych:

25 stycznia – zimowe wyprzedaże

29 marca – niedziela przed Wielkanocą

26 kwietnia – przed majówką

28 czerwca – rozpoczęcie wakacji ( najbliższa okazja )

– rozpoczęcie wakacji ( ) 30 sierpnia – zakupy przed nowym rokiem szkolnym

6 grudnia – weekend mikołajkowy

13 grudnia – przedświąteczna gorączka zakupowa

20 grudnia – ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem

Konsumenci muszą pamiętać: aż przez sześć miesięcy w roku (luty, maj, lipiec, wrzesień, październik oraz listopad) nie wypada ani jedna niedziela handlowa. Dla sieci handlowych łamiących zakaz przewidziano surowe kary finansowe. Zapowiedziana kontrola w Radomiu pokaże, czy próba ominięcia przepisów przez sklep przejdzie do historii.