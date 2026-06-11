Rewolucja w kranach od 22 czerwca. Spółdzielnie i zarządcy pod lupą od 22 czerwca [ROZPORZĄDZENIE]

Rewolucja w przepisach. Pozostały tylko dwa tygodnie

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia o jakości wody do spożycia, które wprowadza inne normy, częstotliwość badań i nowe zasady monitoringu wody. Przepisy zaczną obowiązywać za niecałe dwa tygodnie - 22 czerwca 2026 r. Jak donosi Portal Samorządowy, rozporządzenie określa m.in.:

metody analizy,

minimalne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ,

, sposób pobierania próbek do badań jakości wody ,

, terminy przekazywania przez dostawców wody sprawozdań z badań czy wyników monitoringu w obszarze zasilania ujęcia wody,

sprawozdań z badań czy wyników monitoringu w obszarze zasilania ujęcia wody, wykaz parametrów oraz minimalną częstotliwość pobierania próbek.

Koniec fikcji. Spółdzielnia odpowie za to, co leci z kranu

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami woda była badana w określonych odstępach czasu na tę samą, sztywną listę substancji. Teraz to się zmieni. Największą rewolucją dla przeciętnego mieszkańca jest wprowadzenie monitoringu „do kranu”. Co to oznacza? Zarządcy nieruchomości i spółdzielnie będą musieli brać odpowiedzialność za to, co ostatecznie płynie z baterii łazienkowych i kuchennych.

Czarna lista Ministerstwa Zdrowia. Resort wypowiada wojnę ukrytej chemii

W nowym rozporządzeniu po raz pierwszy na czarną listę wpisano substancje, które do tej pory wymykały się filtrom i laboratoriom:

Związki PFAS (tzw. wieczne chemikalia ) – ekstremalnie trwałe substancje, które niemal nie rozkładają się w środowisku i potrafią latami odkładać się w ludzkich tkankach.

(tzw. ) – ekstremalnie trwałe substancje, które niemal nie rozkładają się w środowisku i potrafią latami odkładać się w ludzkich tkankach. Bisfenol A (BPA) – wszechobecny w plastiku związek, który potrafi siać spustoszenie w ludzkiej gospodarce hormonalnej.

– wszechobecny w plastiku związek, który potrafi siać spustoszenie w ludzkiej gospodarce hormonalnej. Chlorany i chloryny – ministerstwo nakazało znacznie ostrzejszą kontrolę chemii, która zostaje w wodzie po procesach jej odkażania.

Stare bloki mają problem. Ruszy wymiana rur?

Dodatkowo, potężne zmiany dotyczą ołowiu. Normy dla tego toksycznego metalu zostają drastycznie obniżone. Dla starszych budynków może to oznaczać konieczność natychmiastowego remontu i wymiany rur. Pod lupę trafią też nowoczesne pestycydy, a dokładniej ich pochodne (metabolity), które wsiąkają w wody gruntowe – donosi serwis.

Masz za letnią wodę w kranie? Nowe przepisy wymuszą procedury

Co jeszcze zmienia rozporządzenie? Portal Samorządowy informuje, że nowe przepisy wprost nakazują regularne monitorowanie obecności pałeczek Legionella w wewnętrznych sieciach budynków. Rozporządzenie precyzyjnie określa, jak często, w jakich miejscach i jakimi metodami zarządcy mają pobierać próbki. Jeśli woda w bloku będzie za letnia, a bakteria przekroczy limity – procedury naprawcze ruszą natychmiast, bez czekania na skargi lokatorów.

Czysta woda to rzadsze kontrole. Wodociągi pod lupą

Nowe przepisy wprowadzają również podział parametrów na dwie grupy (A i B) oraz tzw. ocenę ryzyka – informuje serwis. Jeśli lokalne wodociągi udowodnią, że ich woda od lat jest krystalicznie czysta i stabilna, będą mogły badać ją nieco rzadziej. Jeśli jednak w okolicy pojawi się choćby cień zagrożenia lub skażenia – sanepid i laboratoria zintensyfikują kontrole do maksimum.

Dostawcy dostali też sztywne i krótkie terminy na raportowanie wyników oraz przekazywanie danych o stanie ujęć wody. Czas na dostosowanie się do nowych przepisów upływa 22 czerwca.

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